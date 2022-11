Flashback : comment le gros pari d’Amazon Fire Phone sur la 3D et les achats impulsifs a échoué

En 2004, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a créé une équipe pour créer un lecteur d’ebook – en 2007, le Kindle est né et il a continué à dominer son marché. Puis, en 2011, la tablette Android Kindle Fire est arrivée et, bien qu’elle ne puisse pas tout à fait atteindre la même domination, elle est devenue un acteur majeur dans son créneau. Quelle était la prochaine étape ?

Un téléphone Android – mais pas celui qui est redevable à Google. Fin juillet 2014, Amazon a dévoilé le Fire Phone. Il exécutait Fire OS, le fork d’Android de la société qui a été retravaillé pour s’intégrer à l’écosystème Amazon, tout comme les lecteurs Kindle et les tablettes Fire.

Nous entendons par là que Kindles vendait des livres (l’activité d’origine d’Amazon), les tablettes Fire vendaient des livres et du streaming. Qu’est-ce que le Fire Phone était censé vendre? Tout. Revenons en arrière et recommençons depuis le début.













Le téléphone Amazon Fire

Un téléphone Amazon est une rumeur depuis environ 2010. Beaucoup de choses ont été dites dès le début, comme la façon dont il serait gratuit avec un abonnement Amazon Prime. En réalité, les choses se sont passées dans l’autre sens.

Le téléphone a été officiellement annoncé le 18 juin 2014. C’était une exclusivité AT&T (comme un certain smartphone influent avant lui) et bien qu’il ne soit pas gratuit, il coûtait 200 $ avec un contrat de 2 ans. Hors contrat, c’était 650 $.

C’était cher – c’était l’argent de l’iPhone 6 – mais c’était un téléphone unique et il était accompagné d’avantages comme une année gratuite d’Amazon Prime. Ce n’était pas rien, 2014 est le moment où le coût de Prime est passé de 80 $ à 100 $. Nous parlerons plus en détail du prix dans un instant, concentrons-nous d’abord sur ce que les gens achèteraient exactement avec leurs 200 $/650 $.

La caractéristique principale du Fire Phone était un ensemble de quatre caméras infrarouges, chacune avec un objectif grand angle (120°) et un illuminateur infrarouge. Les données de ceux-ci ont été introduites dans un processeur personnalisé à faible consommation d’énergie, qui a suivi avec précision votre visage.

Cela a permis au logiciel de créer un effet 3D, rendant les choses telles qu’elles apparaîtraient de votre point de vue. Il y a eu des téléphones avec des écrans 3D auparavant, mais ceux-ci utilisaient un type d’affichage autostéréoscopique – vous ne pouviez voir l’effet que d’un point de vue particulier. Le Fire Phone pourrait créer une vue 3D à partir de n’importe quelle perspective et sans perte de résolution (comme le ferait un écran autostéréoscopique).

L’écran était un écran LCD IPS standard de 4,7 pouces avec une résolution de 720p – du côté bas, étant donné que les androïdes étaient déjà passés à 1080p. Il était gardé par le Gorilla Glass 3 alors en vigueur.

La soi-disant perspective dynamique a été utilisée pour ajouter du piquant à l’interface utilisateur, mais avait également d’autres applications. Vous souvenez-vous de ces cartes lenticulaires qui créaient une courte animation lorsque vous les incliniez à gauche et à droite ? La fonction Perspective dynamique a été utilisée pour recréer cet effet et créer une image animée à partir de vos photos.

En parlant de ça, le Fire Phone était équipé d’un appareil photo 13MP à l’arrière. Il avait OIS, un flash LED et pouvait enregistrer une vidéo 1080p à 30 ips. C’était un appareil photo ordinaire – pas de magie ici, du moins pas en termes de matériel.

Vous vous souvenez que le Fire Phone était censé tout vendre ? C’est là qu’intervient Firefly – cette application (également une fonctionnalité intégrée à l’application appareil photo) était comme un bouton d’achat dans votre poche. Il pourrait scanner un objet et vous amener à une page Amazon qui vend la chose.

Il pouvait bien sûr scanner les codes-barres des produits, mais ce n’était pas une technologie flashy. Il a utilisé la reconnaissance d’image pour déterminer la marque, par exemple, d’une boîte de crayons de couleur et l’ajouter à votre liste de courses.

Il y avait aussi d’autres utilisations, comme la reconnaissance de chansons, d’émissions de télévision et de films – par coïncidence, des choses vendues par Amazon. Il peut également scanner un numéro de téléphone ou un e-mail et l’ajouter également à votre carnet de contacts, au cas où quelqu’un vous remettrait une carte de visite.

Une chose vraiment utile s’appelait MayDay – un service d’assistance 24h / 24 et 7j / 7. Ce n’était pas non plus quelque chose d’IA, appuyez sur l’icône et vous obtenez un véritable humain à l’autre bout, prêt à vous aider. Un tel service serait idéal pour un téléphone destiné à des parents moins férus de technologie qui vous dérangent normalement chaque fois que quelque chose doit être réparé.

Le Fire Phone a également été intégré au reste d’Amazon, pas seulement à la vitrine. Par exemple, les photos ont été sauvegardées sur Amazon Cloud Drive, qui offrait un stockage illimité de photos aux propriétaires de Fire Phone. Malheureusement, à l’instar de l’offre de stockage illimité de Google, le rêve n’a pas duré (on y arrive).

Le téléphone fonctionnait sous Android – techniquement Fire OS 3.5 basé sur Android 4.2 Jelly Bean – mais n’utilisait pas Google Play. Au lieu de cela, l’Amazon Appstore était la principale source d’applications. Il y avait aussi Amazon Video, Amazon Music et Audible, le navigateur Amazon Silk, un remplacement presque complet de l’écosystème Google. Certaines lacunes ont été comblées par des applications tierces, bien que celles-ci prennent toujours en charge Dynamic Perspective. Par exemple, les utilisateurs peuvent utiliser HERE Maps et incliner le téléphone pour admirer les bâtiments en 3D.

Bien qu’il ne soit pas aussi bien approvisionné que le magasin Google, l’Amazon Appstore est la plus grande alternative – il y a une raison pour laquelle Microsoft l’a choisi comme magasin Android par défaut pour Windows 11.

Toutes ces applications fonctionnaient sur une puce Snapdragon 800 avec 2 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage dans la configuration de base (avec une option de 64 Go). Il n’y avait pas de slot microSD, ce qui était décevant puisque les tablettes Fire en ont.

Le téléphone HD de 4,7 pouces n’avait rien de stellaire, mais au moins Amazon a équipé le téléphone de haut-parleurs stéréo pour une meilleure expérience lors de la diffusion de vidéos et de musique. La batterie de 2 400 mAh n’avait cependant pas beaucoup de jus pour les longues sessions de streaming.

D’accord, maintenant nous pouvons enfin revenir au prix. Pour rappel, au lancement, l’Amazon Fire Phone coûtait 200 $ avec un contrat AT&T de 2 ans ou 650 $ sans. Un mois et demi plus tard, ces prix ont été réduits à 1 $ sur contrat et 450 $ hors contrat. En novembre, un téléphone déverrouillé était tombé à seulement 200 $ (toujours avec une année gratuite de Prime).

Quelques baisses de prix plus tard, Amazon a officiellement débranché la prise – en août 2015, un peu plus d’un an après l’annonce, le téléphone a été répertorié comme “indisponible” sur Amazon.com.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? Le problème évident est le prix. Les tablettes Fire sont parmi les ardoises les moins chères que vous puissiez acheter, elles l’ont toujours été. Pas de piquant, pas de gadgets, juste du matériel bon marché subventionné par les ventes d’Amazon. Le Fire Phone était différent, cependant, il dépensait de l’argent sur le système Dynamic Perspective impressionnant mais surtout fantaisiste.

En tant que smartphone pour une utilisation quotidienne, le Fire a été frappé pour son écran basse résolution, pour les grosses lunettes et pour le système d’exploitation qui n’était pas prêt à alimenter un téléphone phare et plus encore.

Entre l’échec du Fire Phone et des téléphones Nokia X de la semaine dernière, vous pourriez penser qu’un téléphone Android non Google réussi est impossible. Et c’est peut-être vrai, mais nous pensons que la série Nokia X était plus proche du bon prix que le Fire Phone. Après tout, vous pouvez simplement acheter un Samsung Galaxy S5 et installer toutes les applications Amazon. Ils manqueraient la perspective dynamique, mais la nouveauté n’aurait pas duré longtemps de toute façon.

Le Fire Phone a été lancé en juillet 2014 et un rapport d’août a estimé que seulement 26 000 unités ont été vendues. C’était nettement moins que quelque chose comme le LG G3, sans parler de l’iPhone, qui faisait la queue dans les rues pour en obtenir un le jour du lancement. Amazon s’est étendu à de nouveaux marchés, en partenariat avec O2 au Royaume-Uni (0 £ à l’avance, 33 £/mois) et Deutsche Telekom en Allemagne (1 € à l’avance, 45 €/mois), mais cela n’a pas suffi à renverser la vapeur.

En octobre de la même année, Amazon a signalé des pertes de 437 millions de dollars, dont 170 millions de dollars ont été attribués au Fire Phone. Ce n’était pas la seule raison pour laquelle Amazon a perdu de l’argent, mais l’entreprise ne voulait pas le garder plus longtemps et c’est pourquoi elle a commencé à réduire les prix.

Les lecteurs de livres électroniques Kindle dominent toujours le marché, les tablettes Fire sont au centre de tous les Prime Day. Il existe également des Fire Sticks et des haut-parleurs alimentés par Alexa. Mais Amazon n’a jamais fabriqué un autre téléphone.