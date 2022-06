Flashback : comment l’Apple M1 a évolué à partir des chipsets iPad d’Apple

Le premier chipset Apple personnalisé, l’Apple A4, a été lancé en 2010 avec l’iPad d’origine et a également été présenté dans l’iPhone 4 quelques mois plus tard. L’A4 a été fabriqué par Samsung et utilisait un cœur de processeur Cortex-A8 amélioré appelé « Hummingbird ».

Hummingbird a été co-développé par Samsung et Intrinsity et a été annoncé en 2009 comme « le processeur ARM Cortex-A8 le plus rapide au monde ». De multiples personnalisations ont dû être effectuées pour que le cœur atteigne sa cible de 1 GHz. Apple a acquis Intrinsity quelques mois seulement après avoir dévoilé l’iPad. Et quelques années auparavant, il avait acquis PA Semi.

Après ces acquisitions clés, Apple s’est mis à travailler sur des conceptions de chipsets internes à utiliser dans ses produits portables. L’histoire d’aujourd’hui commence en 2012 alors que nous nous concentrerons sur la série de puces X améliorée, qui sont les prédécesseurs du révolutionnaire Apple M1. Les puces AX sont principalement utilisées dans les iPad, mais elles apparaissent également parfois dans les Apple TV.

L’iPad de deuxième génération a présenté l’Apple A5 au monde en 2011. Il utilisait toujours des composants prêts à l’emploi, des cœurs de processeur Cortex-A9 d’ARM et des cœurs de processeur graphique PowerVR SGX543 d’Imagination. L’iPad de troisième génération est arrivé un an plus tard avec une version améliorée de cette puce, baptisée Apple A5X, qui a lancé le bal.

L’A5X a doublé les cœurs GPU (de MP2 à MP4) et comportait également un nouveau contrôleur de mémoire à quatre canaux, qui offrait des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 12,8 Go/s, soit environ le triple de la bande passante de l’A5.

Les futurs chipsets AX suivraient le même plan de jeu – utiliser le même matériel, juste plus. Les tablettes sont plus grandes que les téléphones, ce qui signifie qu’elles ont des batteries plus grandes et une plus grande surface pour dissiper la chaleur, afin qu’elles puissent gérer les chipsets les plus puissants.

L’Apple A6 se distingue par l’introduction du premier cœur de processeur personnalisé conçu en interne par Apple, appelé « Swift ». Le GPU venait toujours d’Imagination. L’A6X était un peu décevant dans la mesure où il n’ajoutait qu’un noyau GPU supplémentaire.

Quelques années plus tard, l’Apple A8X est arrivé, le premier de la série à étendre le matériel CPU ainsi que le GPU. Il a ajouté un cœur Typhoon supplémentaire, pour un total de trois, tandis que le nombre de cœurs GPU a été doublé à huit. L’A9X a recommencé à avoir le même processeur que l’A9 normal, mais c’était la dernière fois – à partir de ce moment-là, tous les chipsets AX auraient des processeurs plus gros.

Le chipset Apple A10 de 2016 a été le premier de la société à adopter une architecture big.LITTLE. Il avait deux gros noyaux Hurricane ainsi que deux petits noyaux Zephyr. Un an plus tard, l’A10X est venu avec trois de chaque, tout en doublant le nombre de cœurs GPU.

Les petits cœurs sont excellents pour l’efficacité, mais en avoir plus que quelques-uns n’ajoute pas beaucoup de performances. C’est pourquoi le chipset Apple A12X de 2018 n’a fait que doubler le grand nombre de cœurs de processeur (à quatre), tout en utilisant le même nombre de petits cœurs (également quatre). Le GPU a été mis à niveau vers une conception à 7 cœurs, une version à 8 cœurs arriverait en 2020 sous le nom d’Apple A12Z.

Passons à 2020 – après des années d’utilisation des processeurs Intel, Apple leur a fait ses adieux et a annoncé le premier lot de Mac équipés d’Apple M1. Cela a également marqué une transition de x86 vers ARM, le même jeu d’instructions ARM qui alimentait ses iPhones et iPads.

Et ce n’est pas un hasard, l’Apple M1 utilisait des versions légèrement modifiées des composants de l’A14 (la puce à l’intérieur de l’iPhone 12 et de l’iPad Air de 4e génération) – les gros cœurs Firestorm et les petits cœurs Icestorm, la même architecture GPU également.

Mais comme nous l’avons déjà vu, l’astuce pour rendre le chipset plus rapide consiste à ajouter plus de cœurs. Le M1 a doublé les gros cœurs de processeur et doublé le GPU (bien qu’il offrait des puces avec des GPU à 7 cœurs comme mesure de réduction des coûts). Comme avec le 12X, les petits cœurs de processeur n’ont pas été touchés. Cela a aidé que les conceptions d’Apple soient déjà en tête en termes de performances et d’efficacité (TSMC mérite une partie du crédit pour cela), de sorte que le M1 gère facilement les tâches de bureau, même lorsqu’il est refroidi passivement.

Le chipset Apple M2 qui a été annoncé plus tôt ce mois-ci suit le même schéma, bien que cette fois il soit basé sur le chipset A15 (iPhone 13). Le M1 avait des variantes Pro, Max et Ultra, le M2 le sera certainement aussi.

Ceux-ci utilisent simplement des multiplicateurs différents, par exemple le M1 Pro a 50% ou 100% de gros cœurs CPU en plus que le M1 de base et double les cœurs GPU. Le Pro a réduit les petits cœurs à deux, mais comme nous l’avons déjà mentionné, seuls quelques-uns d’entre eux sont nécessaires. Le Max utilise la même formule CPU, mais offre 3 à 4 fois plus de cœurs GPU que le M1 de base. L’Ultra double les ressources CPU et GPU (il est en fait constitué de deux puces Pro).