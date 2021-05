Flashback: ces téléphones et montres pourraient déverrouiller et démarrer votre voiture (Nissan, Mercedes, Audi, BMW)

L’une des nouvelles fonctionnalités d’Android 12 consiste à utiliser votre téléphone pour déverrouiller certaines voitures et démarrer leur moteur – cette fonctionnalité est co-développée par Google et BMW et utilisera la nouvelle radio sans fil UWB.

Mais Nissan l’a fait il y a plus de dix ans en partenariat avec le fabricant de téléphones Sharp et l’opérateur NTT DoCoMo. En 2008, ils exhibaient le téléphone portable avec prototype de clé intelligente intégrée. Il pourrait verrouiller / déverrouiller et démarrer / arrêter le moteur de certaines voitures Nissan et Infinity.

Et ce qui est cool, c’est que cela ne signifiait pas de futurs modèles – il y avait déjà plus de 950 000 véhicules sur la route, remontant aux modèles 2002, qui utilisaient le système de clé intelligente.

L’objectif était de commencer à distribuer des téléphones dotés de ce système en 2009. Et à en juger par le nom générique du prototype, les trois sociétés auraient peut-être voulu en faire une fonctionnalité qui pourrait être intégrée à n’importe quel téléphone.

La technologie a remporté un prix dans la catégorie des technologies de transport au CEATEC 2008 où la clé a été démontrée pour la première fois. Malheureusement, pour autant que nous puissions le savoir, aucun téléphone réel n’a été produit avec une clé intelligente intégrée. La bonne nouvelle est que vous pouvez obtenir le même effet en utilisant l’application NissanConnect sur un smartphone moderne.

Nissan n’a pas abandonné la technologie mobile et en 2013 dévoilé la montre concept Nismo au salon de l’automobile de Francfort, un appareil à l’allure futuriste ressemblant à un bracelet. C’était comme un compteur de pas pour votre voiture, mesurant vos vitesses maximale et moyenne de la semaine dernière, ainsi que le suivi de l’efficacité énergétique. Et il pourrait suivre votre fréquence cardiaque, vous indiquant de ralentir si les choses devenaient trop chaudes.







Montre concept Nismo de Nissan

Cela a été positionné comme un appareil soucieux de la sécurité, vous voyez. Cela pourrait vous avertir d’un danger à venir, par exemple des routes verglacées, vous rappeler quand il est temps de faire l’entretien de la voiture, etc. Mais si vous l’emmeniez sur la piste, il suivrait votre vitesse sur un tour. Voici une vidéo conceptuelle montrant ce que la montre Nismo était censée faire:

L’année suivante, une idée similaire (mais plus réaliste) Affiché par Mercedes en partenariat avec le fabricant de montres intelligentes Pebble au CES 2014. La montre ne pouvait pas déverrouiller ou démarrer la voiture, mais elle pouvait envoyer des notifications via votre smartphone. Par exemple, la montre pourrait vibrer et vous avertir d’un accident ou de travaux routiers à venir.









Concept de montre Pebble qui vous permettrait de vérifier votre Mercedes

Les utilisateurs pourraient utiliser la montre pour vérifier le niveau de carburant et si les portes étaient verrouillées (mais encore une fois, vous ne pouviez pas les verrouiller / déverrouiller). Les trois boutons sur le côté de la montre peuvent être réglés pour déclencher certaines actions, comme contrôler la musique ou signaler un accident à votre emplacement. Mais hélas, c’était encore une autre preuve de concept.

Audi a fait appel à LG comme partenaire pour démo son propre concept de smartwatch-controls-car au CES 2015. Celui-ci serait capable de déverrouiller la voiture en utilisant NFC, le propriétaire avait juste besoin d’amener la montre à la poignée de porte, le verrouillage fonctionnait de la même manière. La montre aurait également pu démarrer la voiture. Ces fonctions peuvent également fonctionner à distance en exploitant la connexion Internet de votre téléphone.







Une montre connectée LG webOS qui pourrait déverrouiller, démarrer et même prêter une voiture Audi à vos amis

Un domaine qu’Audi voulait explorer était de prêter votre voiture à vos amis et à votre famille – s’ils avaient une montre compatible, vous pourriez vous connecter en ligne et leur donner accès via le service myAudi. Vous pouvez également imaginer comment cela pourrait être utile pour les services de location de voitures comme ceux qui utilisent une application aujourd’hui.

En 2015, BMW a lancé une campagne de marketing qui a permis aux fans d’acheter une voiture à l’aide de leur smartphone, mais pas de la façon dont vous l’imaginez. Au lieu de parcourir BMW.com ou quelque chose du genre, vous vous dirigeriez vers une grande bannière avec de nombreux modèles BMW dans différentes versions et pointez l’appareil photo de votre téléphone vers celui que vous aimez. Si vous aviez de l’argent pour cela, cela pourrait être le vôtre. Cela pourrait également fonctionner avec des publicités imprimées dans les journaux et magazines.



Grâce à Shazam, vous pourriez acheter une BMW aussi facilement que vous achetez une chanson – si vous aviez l’argent (crédit d’image)

Bien sûr, il s’agissait plus d’un coup marketing que de quelque chose de pratique. Et c’est une excellente démonstration de la technologie de reconnaissance d’image de Shazam qui a alimenté l’expérience.

Le concept d’utiliser votre téléphone ou votre montre comme clé de voiture existe depuis des années, mais il est loin d’être courant. De nombreux constructeurs automobiles ont des applications qui offrent de telles fonctionnalités, mais elles ne sont pas natives du système d’exploitation. Android 12 peut-il changer cela? Le temps nous le dira, pour l’instant, vous pouvez consulter les liens connexes ci-dessous pour plus de téléphones bizarres liés à diverses voitures et marques.