Une seule pile AA. C’est tout ce qui est nécessaire pour alimenter le téléphone le plus basique appelé SpareOne Plus. Comme vous pouvez le voir par son nom, celui-ci est destiné à être un téléphone de secours uniquement à utiliser en cas d’urgence (il a été conçu à l’origine pour les premiers intervenants).

Sa meilleure caractéristique est qu’il peut rester sur une étagère pendant 15 ans et être prêt quand vous en avez besoin. Les téléphones modernes avec leurs batteries au lithium ne peuvent pas rivaliser avec une telle endurance – le taux d’auto-décharge peut atteindre 2% par mois, ce qui signifie que les batteries au lithium perdent leur charge même si l’appareil est complètement éteint.

Et ils sont, bien sûr, très difficiles à échanger. Ce n’est pas le cas du SpareOne, qui vous permet d’insérer facilement une nouvelle batterie. Vous avez probablement déjà une pile AA ou deux au fond d’un tiroir, non?

Ceci est vital car il est assez courant qu’une forte tempête ou une inondation détruit le réseau électrique. En parlant de cela, l’emballage du téléphone servait à double usage – c’est une pochette étanche à l’eau, vous pouvez donc le pêcher dans une cave inondée et le téléphone fonctionnera toujours.

C’était un téléphone extrêmement basique. Il n’avait qu’une connectivité 2G (deux bandes), ce qui est un problème aux États-Unis – AT&T a déjà fermé son réseau 2G, T-Mobile suivra dans les prochains mois et il s’agit d’un téléphone GSM, il ne peut donc pas se connecter au réseau CDMA hérité. Soit dit en passant, le SpareOne est sorti pour la première fois il y a moins de 15 ans. La technologie vieillit plus vite que la plupart des choses, même si elle est censée durer plus d’une décennie.









SpareOne Plus

Vous pouvez préprogrammer le téléphone avec neuf contacts favoris ou utiliser le clavier pour composer n’importe quel numéro. Il n’y a pas d’affichage (juste quelques voyants d’état), donc une voix prononce le chiffre que vous avez tapé. En outre, le bouton d’urgence (le plus) envoie votre position pour sélectionner les contacts ainsi que les autorités – aussi simple soit-il, le téléphone prend en charge le 9-1-1 amélioré (utilisant la triangulation).

Cette seule pile AA offre jusqu’à 10 heures d’autonomie en conversation. Et bien que vous deviez fournir votre propre carte SIM pour passer des appels à vos amis et à votre famille, appeler le 9-1-1 ne nécessite pas de carte SIM. Si vous le souhaitez, vous pouvez retirer la carte SIM de votre smartphone (probablement mort) et l’insérer dans le SpareOne. Il y avait un outil d’éjection de carte SIM et un adaptateur microSIM cachés à l’intérieur du téléphone pour vous aider dans cette tâche.



Un adaptateur microSIM et un éjecteur SIM ont été cachés dans le SpareOne Plus

Il y a aussi une lampe torche à LED faible sur le dessus, qui sera utile en cas de panne de courant. Cependant, il n’y a pas de récepteur radio FM, ce qui aurait été bien pour que vous puissiez écouter les annonces d’urgence.

Le SpareOne Plus n’a pas été un produit très réussi car il coûtait 60 $ lors de son lancement initial. Cependant, ces jours-ci, vous pouvez en choisir un pour moins de 10 $ sur eBay. Mais gardez à l’esprit que les réseaux 2G du monde entier sont en train de s’éteindre, ils auront certainement disparu avant que la batterie n’expire.

Quelques années plus tard, SpareOne a sorti une version 3G du téléphone (également, le modem 2G a été mis à niveau en quadri-bande). Cela prolonge vraiment la durée de vie de l’appareil, bien que certains réseaux 3G se soient déjà fermés, donc bientôt ce téléphone sera confronté aux mêmes problèmes que son frère 2G.

Une autre mise à niveau est que ce modèle comportait un récepteur GPS réel, de sorte qu’il puisse calculer votre emplacement plus précisément que la triangulation de la tour cellulaire. Entre la connectivité GPS et 3G, ce téléphone SpareOne nécessitait deux piles AA.

Ce ne sont pas les seuls téléphones à être alimentés par des piles AA ou AAA standard. En fait, dans les premiers temps des téléphones portables, quelque chose comme ça était assez courant. Mais aujourd’hui, nous nous intéressons aux appareils les plus récents.

Comme ce gros truc de Sanyo. Il était alimenté par une seule pile AA, une pile NiMH rechargeable cette fois, ce qui était assez bon pour 10 jours de veille ou 5 heures de temps de conversation (c’était encore un téléphone 2G uniquement).

En regardant cela, nous pensons que c’était plus un moyen de promouvoir les batteries Eneloop de Sanyo qu’une tentative réelle de vendre des téléphones. C’était une vitrine du faible taux d’autodécharge permis par la technologie Eneloop.

L’Olive FrvrOn («pour toujours») était une tentative plus sérieuse de vendre des téléphones. Et c’était aussi un bien meilleur téléphone. Pas étonnant ou quoi que ce soit, mais il avait un écran couleur de 1,5 ”(CSTN) avec une résolution de 128 x 128 px. Et il y avait une radio FM.

Il y avait une batterie rechargeable Li-Ion 600mAh intégrée, mais le téléphone pouvait également être alimenté par une seule batterie AAA. Le FrvrOn a été lancé en Inde en 2010 et coûtait 1 700 INR à l’époque (environ 37 USD).

Mis à part les piles AA et AAA, de nombreuses façons étranges ont été proposées pour alimenter un téléphone. Certains d’entre eux pratiques, d’autres pas tellement. Par exemple, nous avons déjà regardé en arrière le Samsung Blue Earth, qui avait un panneau solaire sur le dos. Tout comme le téléphone Puma.











Le Samsung Blue Earth • Le téléphone Puma

Vous deviez être très patient avec ces derniers pour obtenir ne serait-ce que quelques minutes de temps de conversation. C’est toujours mieux que le président Ulysse Nardin, qui a utilisé un poids rotatif pour recharger la batterie à partir de l’énergie de votre mouvement (similaire aux montres automatiques, qui est l’activité principale d’Ulysse Nardin).









Le président Ulysse Nardin était aussi luxueux que peu pratique

Une solution plus raisonnable – bien que tout aussi peu pratique – était d’utiliser l’énergie éolienne avec un accessoire comme l’iFan. Hélas, c’était un concept qui n’a jamais été diffusé auprès des consommateurs.







Les iPhones à énergie éolienne étaient sur la table à un moment donné, utilisant l’accessoire iFan

Il y avait aussi le Pan Charger, qui utilisait un élément Peltier pour transformer la chaleur en électricité. Quelqu’un a-t-il parlé de téléphones portables fonctionnant au charbon?

Cependant, notre méthode «préférée» jamais proposée a été imaginée par l’Université Sungkyunkwan de Corée du Sud – elle développait une technologie qui collectait l’énergie de votre voix pour alimenter le téléphone.

Certes, le prototype nécessitait un son de 100 dB – c’est aussi fort qu’un jet décollant ou utilisant un marteau-piqueur – donc vous avez peut-être dû crier un peu pour passer un appel. Nous pensons que nous allons nous en tenir aux textos, merci.