Il y a quelques semaines, nous nous sommes penchés sur certains téléphones dotés d’une véritable puissance de star – des téléphones présentés dans des films à succès. Étant donné que les personnages de Marvel figuraient beaucoup dans cela (Tony Stark / Iron Man, Steve Rogers / Captain America et autres), nous avons pensé que cette semaine, nous pourrions jeter un coup d’œil aux combinés, voir d’autres franchises de super-héros.

Nous allons commencer par DC, bien sûr, en particulier par Christopher Nolan Le chevalier noir se lève (2012). Il dispose d’un Nokia 5800 XpressMusic, qui a été modifié par le chef de Wayne Enterprises pour émettre une impulsion sonore, similaire à la façon dont une chauve-souris effectue l’écholocation. Mais même avec des superpuissances fictives, Symbian était perdu. Le nouvel amour de Nokia (ou devrions-nous dire de Microsoft) était Windows Phone.

Bien que cela ne soit pas vu dans le film lui-même, Nokia a essayé de tirer le meilleur parti du marketing et a sorti une édition limitée Lumia 800 The Dark Knight Rises. Et nous voulons dire limité – seulement 40 ont été fabriqués. Ils avaient le logo de la chauve-souris gravé au dos et du contenu multimédia préchargé.







Nokia Lumia 800 The Dark Knight Rises édition limitée: seulement 40 produits

Si vous avez manqué celui-là, il y avait aussi l’édition limitée Lumia 900 The Dark Knight Rises, composée de 900 unités.

T-Mobile US voulait une part de l’action et Nokia a obligé en changeant l’arrière de ses téléphones Lumia 710 avec de nouveaux panneaux qui avaient une touche de marque. C’était assez paresseux à plus d’un titre, en quelque sorte un dos jaune ou rose ne nous fait pas penser à «Batman».

Le film précédent de la trilogie avait également un téléphone en édition limitée, même si cela vaut à peine la peine d’être mentionné – l’édition Nokia 6205 The Dark Knight était un téléphone à clapet de base pour Verizon.









Le Nokia 6205 Dark Knight pour Verizon n’a pas fait tourner beaucoup de têtes

Nolan a quitté le fauteuil du réalisateur (mais est resté en tant que producteur) et Zack Snyder a pris la relève pour Homme d’acier (2013). Le Nokia Lumia 925 est présenté dans la bande-annonce et une édition limitée a été créée le lendemain du film. Une fois de plus, le numéro de modèle a dicté le nombre d’unités produites, 925 dans ce cas.







Nokia Lumia 925 Man of Steel édition limitée (disponible uniquement en Chine, 925 unités fabriquées)

L’histoire d’amour Nokia / DC ne s’est pas arrêtée là. En 2015, Henry Cavill, qui joue Superman dans le Snyderverse, a publié sur Instagram qu’il avait un nouveau Lumia 950. Cavill a toujours été un peu geek – récemment, il a publié une vidéo sur Instagram montrant comment il a assemblé son nouveau PC de jeu – nous aimerions donc penser que le poste Lumia était plus qu’un simple marketing mandaté par l’entreprise.

Passons aux franchises Fox – techniquement, elles sont basées sur les bandes dessinées Marvel, mais ne font pas partie de l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Dans Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007) Le Dr Reed Richards (alias M. Fantastic) utilise une tablette Internet Nokia 770. C’était le nom officiel de l’appareil, remarquez, son écran de 4,13 pouces (800 x 480 px) et sa connectivité Wi-Fi 802.11g le qualifient à peine pour l’un ou l’autre de ces mots.







La tablette Internet Nokia 770 de 2005 était une première tentative du concept de «tablette»

LG, après s’être séparé du MCU, est passé aux nouveaux films X-Men de Fox et a associé des téléphones de sa série LG X à certains des célèbres mutants. Celles-ci étaient assez ténues, par exemple le LG X Style était comparé au Mystique au changement de forme et le LG X Mach à Quicksilver. D’autres avaient encore moins de sens, comme le couplage LG X Power et Professor X ou le LG X Cam et Cyclops.











Les téléphones LG X rencontrent les X-men

Cela suffit pour aujourd’hui, mais nous n’avons pas presque terminé. Transformers, Mission Impossible et d’autres franchises ont également eu des camées téléphoniques intéressantes. Même le capitaine Kirk dans les nouveaux films Star Trek utilise un Nokia – c’était étrange à voir, étant donné que Star Trek a popularisé les petits appareils de communication sans fil dans les années 60, bien avant que «téléphone portable» ne soit même un mot (Nokia fabriquait encore du caoutchouc ensuite).

Si vous ne pouvez pas attendre le prochain versement, consultez cet article de 2015, qui couvre quelques autres appareils.