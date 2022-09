Flashback : Apple tarde à adopter les nouvelles technologies, mais uniquement sur les iPhones

L’iPhone 5 a été annoncé le 12 septembre 2012, il y a dix ans. C’était le premier iPhone à abandonner le connecteur dock à 30 broches hérité des iPods lors de l’introduction de l’adaptateur Lightning.

C’était le premier connecteur de données réversible sur les appareils mobiles, les précédents – à la fois propriétaires et USB – avaient une “polarité”, c’est-à-dire qu’il n’y avait qu’une seule orientation correcte.

Alors qu’il était une fois c’était un avantage par rapport aux téléphones qui utilisaient le microUSB, c’est maintenant considéré comme un inconvénient et tout le monde attend juste qu’Apple adopte l’USB-C.

Malgré toute son influence sur le marché des smartphones, Apple est parfois très lent à adopter de nouvelles technologies. Cette semaine, nous examinerons plusieurs exemples, à commencer par l’USB-C que nous venons de mentionner.

USB-C : 8 ans

D’accord, ce n’est pas encore arrivé, mais la législation européenne a rendu tout sauf certain qu’Apple passera les iPhones à l’USB-C en 2023. La loi n’entrera pas en vigueur avant 2024, mais à mesure que de nouveaux iPhones seront introduits à la fin de l’année , les analystes s’attendent à ce que le basculement se produise en 2023 avec la série iPhone 15.











Un iPhone X modifié avec un port USB-C par Ken Pillonel

Ce n’est pas seulement l’UE non plus, les États-Unis et le Brésil envisagent des lois similaires qui rendront l’USB-C obligatoire pour les téléphones (et éventuellement, mais pas nécessairement, d’autres appareils électroniques portables).

Les premiers téléphones Android à utiliser USB-C ont commencé à apparaître en 2015, ce qui signifie qu’Apple aura 8 ans de retard à la fête. La premier téléphone était le LeTV One Max (rappelez-vous LeTV?).

Curieusement, cela signifie également que le premier iPhone avec USB-C arrivera 5 ans après que le premier iPad se soit éloigné de Lightning (qui étaient les iPad Pro de 2018). Encore plus amusant, Apple a sorti l’un des premiers appareils USB-C de tous les temps, le MacBook 12 pouces de 2015.

Capteurs Quad Bayer : 4 ans

Après plusieurs années d’utilisation d’appareils photo 12MP, Apple a finalement fait le saut vers un capteur Quad Bayer haute résolution. Ce n’est que pour les modèles Pro, bien sûr, Apple a une approche conservatrice pour adopter de nouvelles technologies après tout.

Pendant des années, le Nokia 808 PureView a régné en tant que téléphone avec appareil photo à la résolution la plus élevée – 41MP avec un filtre Bayer standard. Puis, en 2018, certains Huawei P20 et Mate 20 l’égaleraient presque avec des capteurs 40MP. En toute fin d’année 2018, le Nokia a finalement été détrôné (en termes de résolution) par les Huawei nova 4 et Honor View 20 et leurs appareils photo 48MP.

Quoi qu’il en soit, la caméra Huawei P20 Pro avait un capteur Quad Bayer – une toute nouvelle chose dans le mobile à l’époque – nous avons dû faire un article dédié pour expliquer ce qu’il fait. Il permet des choses comme le HDR à prise unique (la moitié des pixels prennent une exposition courte, l’autre moitié une longue), la résolution supplémentaire permet un zoom numérique sans perte (comme le 808 l’a démontré de manière pratique) et, bien sûr, il y a toujours la possibilité de appliquez le dématriçage pour inverser le binning et obtenir une photo de plus haute résolution.

Soit dit en passant, le Nokia 808 PureView était célèbre non seulement pour la résolution de son capteur photo, mais aussi pour sa taille. Les capteurs de l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont presque la même taille – 1/1,2″ pour le Nokia et 1/1,28″ pour les iPhones.

5G : 1,5 an

La série iPhone 11 est arrivée en 2019 avec uniquement un modem 4G LTE. Il faudra attendre la série iPhone 12 en 2020 pour qu’Apple fasse le saut vers la 5G. La raison derrière cela n’a rien à voir avec la stratégie de marché ou Apple étant son moi têtu habituel.

Au lieu de cela, c’était un mélange désagréable d’Apple et de Qualcomm ayant un boeuf breveté et la division modem d’Intel ne parvenant pas à livrer. Apple a finalement dû régler avec Qualcomm et il utilise actuellement des modems Snapdragon X.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Samsung, MediaTek et même Huawei fourniraient potentiellement des modems, mais cela ne s’est pas concrétisé (Huawei a même nié que cela ait jamais été une option, Samsung n’aurait apparemment pas eu de modems à revendre, MediaTek voulait que cela se produise, pourtant).

Toute l’attention est désormais portée sur la propre division modem d’Apple, qui comprend l’activité modem d’Intel qui a été vendue à Cupertino en 2019. Certains analystes pensent que le modem est prêt à l’action, mais qu’il est freiné par des problèmes de licence de brevet.

Le premier téléphone 5G était le Samsung Galaxy S10 5G, qui est sorti début 2019. À moins que vous ne vouliez compter le Moto Z3, qui a été dévoilé à la mi-2018 et avait un mod 5G en option (bien qu’il n’ait été précommandé qu’en 2019, donc ça ne change pas vraiment les calculs). Ainsi, Apple avait 18 mois de retard, cela semble juste plus long parce que les fabricants d’Android ont soudainement publié des dizaines et des dizaines de téléphones 5G.

Always On display : 6 ans (au moins)

Apple a été un pionnier des panneaux d’affichage LTPO car il avait besoin d’une efficacité énergétique supplémentaire pour activer le mode Always-On Display pour l’Apple Watch Series 5 en 2019. Bien sûr, cette même fonctionnalité ne serait pas disponible sur les iPhones jusqu’à cette semaine – le Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont les premiers (et les seuls) de la famille à avoir AOD.

À l’époque, certains téléphones polyvalents pouvaient basculer leur écran LCD en mode transflectif, ce qui leur donnait un mode très lisible et très économe en énergie qui leur permettait d’afficher l’heure et les icônes de notification toute la semaine. Il y avait aussi les téléphones bizarres comme le YotaPhone, qui avait un écran e-Ink à l’arrière (c’était toujours allumé aussi, car e-Ink n’utilise l’alimentation que lors de la mise à jour, pas lorsqu’il affiche une image statique).

Mais en les mettant de côté, les premiers téléphones Android à obtenir AOD sont arrivés en 2016 – il s’agissait du Samsung Galaxy S7 et du LG G5. À l’époque, AOD avait un impact notable sur la durée de vie de la batterie de secours, de nos jours, les choses vont bien mieux.

Ci-dessus, nous avons rejeté les solutions bizarres, mais nous pensons qu’une mérite d’être mentionnée. Le LG V10 de 2015 avait un écran secondaire au-dessus du principal, qui avait son propre pilote d’affichage et son rétroéclairage qui lui permettaient de rester allumé tout le temps.

Recharge sans fil : 8 ans

Comme pour AOD, la recharge sans fil est apparue pour la première fois sur les montres Apple (avec la toute première, en fait, en 2014), et il faudra attendre quelques années avant qu’elle n’arrive sur les iPhones. Le premier smartphone avec recharge sans fil était l’influent Palm Pre de 2009. Les Pres étaient la seule véritable option pendant quelques années (avec leurs chargeurs magnétiques Touchstone sophistiqués).

D’autres plates-formes offriraient également des options sans fil, comme le Nokia Lumia 920 et le Nexus 4 à partir de 2012. Cela a pris un certain temps, mais finalement tout le monde a opté pour la norme Qi (PMA était une chose pendant quelques années).

La génération iPhone 8 et X en 2017, la fin du design classique de l’iPhone et l’aube de l’encoche, a également apporté la prise en charge de la charge sans fil sur les téléphones d’Apple. Puis, en 2020, Apple a dévoilé MagSafe, qui comprenait des aimants pour maintenir fermement le téléphone et le chargeur (et certains accessoires encliquetables comme des portefeuilles). Bien sûr, le Pré l’a fait dès le départ.

Encoche : 3 mois

Certains d’entre vous peuvent penser que l’iPhone X a apporté la malédiction de l’encoche dans ce monde, mais ils auraient tort. Eh bien, techniquement faux, l’iPhone X est certainement le téléphone qui l’a rendu populaire.

Mais ce n’était pas la premier à avoir un cran – pas un mais deux téléphones Android l’ont battu de trois mois. Le Sharp Aquos S2 est sorti le 14 août et il a été suivi par l’Essential Phone quelques jours plus tard. Les deux ont poussé leurs écrans LCD vers le haut du téléphone, laissant la caméra selfie dans une sorte de péninsule, alias l’encoche.









L’encoche est née : Sharp Aquos 2 • Le téléphone essentiel

Les cadres supérieurs minces ne sont pas la seule chose qui a tenté les fabricants d’Android dans cette conception, bien sûr. L’iPhone X a abandonné le lecteur d’empreintes digitales et a proposé la numérisation 3D du visage comme moyen sécurisé de déverrouiller le téléphone. Les fabricants d’Android ont joué avec une technologie similaire (et une technologie connexe comme le radar Project Soli de Google), mais sont rapidement revenus aux lecteurs d’empreintes digitales.

Bien sûr, ces jours-ci, cela signifie un lecteur d’empreintes digitales sous-écran pour de nombreux téléphones au-dessus de l’entrée de gamme. C’est une technologie qu’Apple a refusé d’adopter jusqu’à présent, malgré de nombreuses rumeurs à ce sujet. Peut-être un jour.

Nous pensons que c’est un bon endroit pour laisser les choses pour la journée. Il y a beaucoup de choses que nous n’avons pas couvertes – après avoir mentionné le lecteur d’empreintes digitales, la technologie est antérieure à l’iPhone 5s. Cependant, c’est le premier téléphone qui a bien fait fonctionner le lecteur FP, car les tentatives précédentes (décrites dans cet article) n’ont pas réussi.

Il y a plus de terrain à couvrir, des choses comme la résistance à l’eau, la mise au point automatique sur la caméra selfie, etc. Et le “Dynamic Island”, qui est un trou de poing avec un meilleur marketing. S’il y a suffisamment d’intérêt, nous pouvons faire une partie 2.