Flashback : 15 ans de Gorilla Glass sur les téléphones

Selon l’histoire, six semaines seulement avant la sortie de l’iPhone d’origine, le PDG Steve Jobs s’est énervé que l’écran en plastique du prototype d’appareil qu’il utilisait ait été rayé. Un changement de dernière minute a donc vu Apple passer au verre.

Et pas n’importe quel verre, mais Gorilla Glass. Ce verre renforcé chimiquement a été créé par Corning et est depuis devenu un incontournable du marché des smartphones. Regardons d’abord un peu d’histoire avant d’en arriver à l’ère des smartphones.

Corning a fait ses débuts au milieu du XIXe siècle et fabriquait des lentilles pour les feux de signalisation des chemins de fer et plus tard les phares des voitures. Il a fabriqué le verre de l’ampoule de Thomas Edison. En 1915, elle crée des ustensiles de cuisine en Pyrex. Puis, dans les années 1960, il a commencé à fabriquer des fenêtres pour les engins spatiaux de la NASA, y compris la navette spatiale. Avance rapide jusqu’en 2006 et nous arrivons à la rencontre fatidique entre Apple et Corning.











Corning a fabriqué certaines des pièces de verre les plus importantes de l’histoire

Les écrans en plastique étaient la norme à cette époque, mais Apple se soucie trop de l’esthétique pour laisser un appareil se rayer. Plus que cela, l’iPhone était un téléphone à écran tactile, l’écran était tout et il devait être protégé.

Cela était également vrai pour les autres smartphones lors de la transition des claviers et des claviers aux écrans tactiles. Les premiers iPhones utilisaient Gorilla Glass, tout comme le T-Mobile G1, le tout premier téléphone Android.











Apple iPhone • Apple iPhone 3G • T-Mobile G1

Les téléphones tactiles exécutant à peu près tous les systèmes d’exploitation sur terre ont également adopté le verre de Corning. Du petit Samsung Corby au puissant i8910 Omnia HD. De l’élégant LG KM900 Arena à l’unique LG BL40 New Chocolate.

C’était aussi sur le Nokia X6 (maintenant que les Finlandais s’éloignaient du tactile résistif), ainsi que sur le Motorola Droid/Milestsone, le robuste Sonim XP3.20 Quest et même la montre-téléphone LG GD910 (nous parlerons des wearables plus tard ). Et ce ne sont là que quelques-uns des téléphones de 2009.













Samsung S3650 Corby • Samsung i8910 Omnia HD • LG KM900 Arena • LG BL40 Nouveau Chocolat













Nokia X6 (2009) • Motorola MILESTONE • Sonim XP3.20 Quest • LG GD910

En 2010, environ 20 % des téléphones portables étaient équipés de Gorilla Glass, soit quelque 200 millions d’appareils. En 2012, la suite a été annoncée – des feuilles de Gorilla Glass 2 pourraient être 20% plus mince tout en restant aussi costaud.

GG2 a été utilisé par les goûts du Galaxy S III et de l’appareil photo transformé en téléphone Galaxy Camera GC100. Samsung l’a également utilisé sur son combiné Windows Phone, l’Ativ S, tout comme HTC sur le Windows Phone 8X au nom créatif.













Samsung Galaxy S III • Appareil photo Galaxy GC100 • Samsung Ativ S I8750 • HTC Windows Phone 8X

À ce jour, Nokia était devenu un fan du verre et il figurait sur le Lumia 920. D’autres téléphones influents à utiliser GG2 incluent l’Oppo Find 5 et le LG Optimus G. Le verre était même adapté aux écrans 3D comme on le voit sur l’Optimus 3D Max. .













Nokia Lumia 920 • Oppo Find 5 • LG Optimus G E975 • LG Optimus 3D Max P720

Gorilla Glass 3 est arrivé en 2013, une toute nouvelle formulation. Il était plus résistant aux rayures et les rayures qu’il recevait étaient moins visibles grâce à quelque chose que Corning appelait “Native Damage Resistance”.

Pour le démontrer au MWC, Corning a laissé tomber une bille d’acier de 135 g sur un morceau de verre normal et GG3. Le verre normal s’est fissuré, il a donc été remplacé par une feuille d’aluminium. Laisser tomber à nouveau la balle a laissé une brèche dans l’aluminium, mais Gorilla Glass 3 a survécu indemne.

Les suites de certains visages familiers utilisaient GG3. Les Galaxy S4, Note3 et S4 zoom de Samsung, par exemple. Le Moto G abordable, son frère haut de gamme Moto X (tous deux fabriqués par Motorola, propriété de Google) et le LG Nexus 5.











Samsung I9500 Galaxy S4 • Samsung Galaxy Note 3 • Zoom Samsung Galaxy S4











Motorola Moto G • Motorola Moto X • LG Nexus 5

Il y avait aussi le Nokia Lumia 1020 et le grand Lumia 1320 avec son écran de 6″ (rappelez-vous que c’était à l’époque 16:9, ce truc mesurait 85,9 mm de large et 164,2 mm de haut).









Nokia Lumia 1020 • Nokia Lumia 1320

Gorilla Glass 3 était l’une des formulations les plus réussies pour Corning et il est encore utilisé à ce jour, voici quelques appareils modernes. Le Pixel 6a l’utilise pour son affichage. L’Asus ROG Phone 6 Pro l’utilise pour son dos. Fait intéressant, le Motorola Edge 30 Pro utilise GG3 pour l’avant et GG5 pour l’arrière. Il est toujours utilisé par un téléphone Sonim robuste et le Ulefone Power Armor 14 Pro.













Google Pixel 6a • Asus ROG Phone 6 Pro • Motorola Edge 30 Pro • Ulefone Power Armor 14 Pro

Nous n’avons pas mentionné Apple depuis un moment, que s’est-il passé ? Avec l’iPhone 5 en 2012, la société a cessé d’utiliser le nom de marque “Gorilla Glass” et a commencé à l’appeler “verre renforcé aux ions”. C’était quand même un produit Corning.

Cupertino a en fait essayé de s’éloigner du verre autour de ce point. Il travaillait avec GT Advanced, une société qui fabriquait des écrans en verre saphir pour l’Apple Watch. Ceux-ci ont également été utilisés pour protéger l’appareil photo et les lecteurs d’empreintes digitales Touch ID. Mais Apple voulait des feuilles plus grandes, qui pourraient couvrir l’écran des iPhones. Malheureusement, le GT Advanced a fait faillite en essayant de développer la technologie pour le rendre possible. Le cristal de saphir a été utilisé sur certains téléphones, mais aucun n’a le volume de ventes des iPhones. C’est surtout un truc de montre.

C’est une bonne transition vers Gorilla Glass SR +, un verre de 2016 conçu spécifiquement pour les appareils portables. Il offrait une meilleure résistance aux dommages et des reflets d’écran réduits par rapport aux “matériaux de couverture de luxe alternatifs”.









Corning a formulé Gorilla Glass SR+ et DX/DX+ pour les appareils portables

Puis en 2018 sont arrivés Gorilla Glass DX et DX+, des verres améliorés pour les wearables. Selon Corning, il a réduit les reflets de 75 %, ce qui a amélioré le contraste de l’écran de 50 %. C’était vital pour les montres intelligentes, qui n’avaient que de minuscules piles pour alimenter leurs écrans. La différence entre le DX et le DX+ était que le modèle plus était plus dur.

Quelques années plus tard, Corning a réintroduit Gorilla Glass DX et DX+ comme protection pour les objectifs d’appareil photo. La résistance aux rayures et les performances optiques améliorées sont tout aussi importantes pour les appareils photo que pour les montres. DX et DX+ laissent passer 98 % de la lumière tout en réduisant les reflets (qui peuvent provoquer des reflets sur les photos).

Les dernières formulations de Corning sont Gorilla Glass Victus et Victus+ (il s’est arrêté avec les versions numérotées après 6). Sur la base de tests officiels, un smartphone avec du verre Victus à l’avant peut survivre à une chute de 2 m (6,5 pieds) sur du béton et avoir toujours un écran fonctionnel. Il se vantait également d’une résistance aux rayures supérieure par rapport aux générations précédentes.

Victus et Victus + sont désormais la norme pour les produits phares – le Samsung Galaxy S22 Ultra, Asus Zenfone 9, Google Pixel 6 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Sony Xperia 1 IV, le Galaxy Xcover 6 Pro, OnePlus 10 Pro, Oppo Find X5 Pro et bien d’autres les autres.













Samsung Galaxy S22 Ultra 5G • Asus Zenfone 9 • Google Pixel 6 Pro • Xiaomi 12S Ultra













Sony Xperia 1 IV • Samsung Galaxy Xcover6 Pro • OnePlus 10 Pro • Oppo Find X5 Pro

Corning a également fabriqué Gorilla Glass pour les tablettes et même les ordinateurs portables. La société fabrique depuis longtemps du verre pour des écrans plus grands comme les téléviseurs (bien que cela ne soit pas commercialisé sous le nom de « Gorilla Glass »).

Le prochain défi de Corning est les téléphones pliables – certains utilisent du “verre ultra fin” (UTG), qui mesure un tiers de l’épaisseur d’un cheveu humain. Il est si fin qu’il peut se plier, contrairement à ce que le verre fait normalement. Mais le rendre suffisamment durable pour des centaines de cycles quotidiens de pliage et de dépliage n’est pas une mince affaire. Pourtant, c’est un problème important à résoudre car les pliables sont considérés par certains comme l’avenir des smartphones.











Une feuille de verre pliable développée par Corning

En 2020, le Gorilla Glass de Corning a été présenté sur 8 milliards d’appareils créés par plus de 45 OEM. Ce fut un succès fou, étant donné que le GG original a été assemblé à la hâte, développé en seulement 4 mois. Il a subi de nombreuses itérations et améliorations et la raison pour laquelle il était nécessaire en premier lieu n’a pas disparu.







Une histoire abrégée de Gorilla Glass