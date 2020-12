En effet, le jeu a été un réconfort pour ses joueurs, transformant les promenades solitaires en chasses au trésor. Pour gagner des points, les joueurs collectent des images de mosaïques de l’artiste français anonyme connu sous le nom d’Invader qui sont installées à Paris et dans des villes du monde entier.

L’équipe Flash Invaders a gardé l’application en ligne, mais a ajouté un rappel de rester à la maison. «Les médecins, les livreurs, certaines personnes devaient continuer à travailler, et les empêcher de jouer semblait cruel», a expliqué M. Chey. «Ils devraient pouvoir avoir ce petit moment, le petit plaisir de jouer au jeu.»

Mais lorsque les verrouillages ont commencé au début de cette année, ses développeurs n’étaient pas si sûrs. On ne savait pas encore comment le coronavirus pourrait se propager, et encourager les gens à explorer leur environnement semblait être une mauvaise idée au milieu de verrouillages généralisés. «Devrions-nous le supprimer?» Adrien Chey, un développeur de logiciels dans l’entreprise, s’est rappelé s’interroger en mars.

Flash Invaders, un jeu de téléphone gratuit popularisé en France, apparaît aujourd’hui comme un passe-temps parfait: l’objectif est de se promener dans sa ville et de prendre des photos de street art. C’est une activité clairement en plein air et une avec une coterie dévouée de joueurs dont les interactions sont largement limitées au royaume virtuel.

Les installations en mosaïque, censées ressembler à des images pixélisées, contiennent souvent des références clignotantes à leur environnement: Nina Simone sur la façade d’un club de jazz où elle chantait autrefois dans le 5e arrondissement, un pot de moutarde à Dijon. L’application elle-même rend hommage au jeu d’arcade des années 1970 Space Invaders, avec son interface lo-fi et ses effets sonores kitsch.

«C’est tellement satisfaisant quand je prends une photo et que j’entends le petit son», a déclaré Mme de la Rochefordière.

Il y a plus de 1000 mosaïques à Paris, où le premier extraterrestre pixélisé a envahi le quartier de la Bastille en 1996. Les carreaux rétro ont longtemps récompensé les parisiens attentifs avec des intermèdes de couleur dans la ville autrement sourde, principalement au coin des rues mais aussi sous les ponts et à l’extérieur. bordures de passage. Lorsque le jeu de téléphone a été introduit par l’artiste en 2014, cette satisfaction autrefois privée est devenue un sport communautaire.

Pour chaque flâneur occasionnel comme Mme de la Rochefordière, il y a un chasseur. «Je passe tellement de temps sur Google Street View qu’une fois arrivé, j’ai l’impression d’y être déjà allé», confie Stéphanie Aubert, 50 ans, journaliste marseillaise classée 102 sur plus de 151 000 joueurs.

Les plusieurs milliers de mosaïques d’Invader au-delà de Paris sont une aubaine pour les joueurs qui voyagent souvent et ont le don de l’aventure. Les complétistes doivent faire de la plongée avec tuba pour les installations sous-marines d’Invader au Mexique et assister à des événements en direct comme un enregistrement de «The Late Show With Stephen Colbert», où l’artiste a laissé une mosaïque en 2015.

Le jeu a réuni les fans – certains plus proches que d’autres. Denis Gettliffe-Perez, 50 ans, et Mélanie Perez-Gettliffe, 48 ans, se sont rencontrés en 2017 lors d’une mosaïque Panthère rose dans le 11e arrondissement. «Nous ne cherchions pas l’amour et Invader nous l’a offert», a déclaré Mme Perez-Gettliffe. (Ils se sont mariés en décembre 2018.)

Pendant la pandémie, de nouvelles mosaïques sont apparues. Invader s’est rendu à Marseille en août, offrant aux habitants des dizaines de nouvelles pieuvres et d’autres mosaïques sur le thème méditerranéen à collectionner. Mme Aubert a pensé que l’invasion était un peu clichée – toutes ces bouteilles de pastis trempées par le soleil – mais a été impressionnée que l’artiste ait franchi le Vieux Port et pénétré dans les quartiers populaires du nord.

«C’était formidable de voir ses choix dans une ville que je connais si bien», a-t-elle déclaré, notant que dans d’autres endroits, comme Djerba ou Hong Kong, ses œuvres lui servent également de guide de voyage. «Je suis un très mauvais touriste en fait, mais cela me donne un but.»