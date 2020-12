Les censeurs de films britanniques ont ajouté un avertissement sur les stéréotypes raciaux à Flash Gordon, affirmant que le personnage de Ming l’impitoyable est « douteux, sinon carrément offensant ».

Le British Board of Film Classification (BBFC) a déclaré qu’il devait maintenant garder à l’esprit les représentations discriminatoires qui « ne sont plus acceptables pour le public moderne » lorsque des films plus anciens sont reclassés.

Ming a été « codé comme un personnage d’Asie de l’Est en raison de ses cheveux et de son maquillage » dans le film de 1980, mais a été joué par le regretté acteur suédois Max von Sydow.

Matt Tindall, responsable politique senior du BBFC, a évoqué la question dans un podcast retraçant l’année cinématographique.

Von Sydow était un acteur suédois également connu pour son travail dans The Exorcist et plus récemment, Game Of Thrones



« L’ennemi juré de Flash, Ming l’impitoyable, est en quelque sorte codé comme un personnage d’Asie de l’Est en raison de ses cheveux et de son maquillage », a-t-il déclaré.

« Mais il est joué par un acteur suédois dans le film, il est joué par Max von Sydow, ce qui, je ne pense pas, est quelque chose qui se produirait si c’était une production moderne. »

M. Tindall a déclaré que le BBFC était conscient que c’est quelque chose que les téléspectateurs « peuvent trouver douteux, voire carrément offensant ».

Il a poursuivi: « Disons simplement que les attitudes envers l’acceptabilité des stéréotypes raciaux discriminatoires ont considérablement évolué depuis lors et à juste titre, bien sûr. »

L’organisation a reclassé Flash Gordon en 12A – plus stricte que sa note A d’origine, ce qui équivaut à peu près à une PG aujourd’hui – en raison de scènes de violence « qui vont au-delà de ce que vous attendez dans la catégorie inférieure » « et » quelques références sexuelles verbales « qui dépassent le niveau PG.

M. Tindall a déclaré que la présentation de Ming dans le film n’était pas un « problème de définition de catégorie » mais que l’organisation avait ajouté un avertissement en raison du « potentiel qu’il doit offenser ».

Il a déclaré: « C’est quelque chose que nous devons souvent garder à l’esprit lorsque nous voyons des films plus anciens faire l’objet d’un reclassement, des films qui pourraient contenir des représentations discriminatoires ou des stéréotypes qui ne sont pas acceptables pour le public moderne, y compris des films où la discrimination n’était pas le travail l’intention, juste un reflet de la période dans laquelle il a été fait.

« Et c’est une question que nous prévoyons actuellement d’explorer davantage par le biais de la recherche l’année prochaine. »

Plus tôt cette année, l’épopée de la guerre civile américaine de 1939 Autant en emporte le vent a été temporairement supprimé par le service de streaming américain HBO Max, revenant plus tard avec un avertissement sur ses « représentations racistes » qui étaient « fausses alors et sont fausses aujourd’hui ».

Au Royaume-Uni, spectacle d’humour Petite Bretagne a été supprimé de certains services de streaming en raison de l’utilisation de blackface dans certains de ses croquis.