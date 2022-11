Flash bangs et tireurs d’élite dans l’impasse du quartier de Merritt

Une femme de Merritt a dû fermer son entreprise à domicile pour la journée après que la GRC et les forces tactiques ont fermé le bloc et utilisé son arrière-cour pour accéder à une maison sur l’avenue Nicola.

Le pâté de maisons 1700 de l’avenue Nicola a été fermé par la GRC de Merritt vers 15 h. le 18 novembre. Le public est invité à rester à l’écart de la zone.

La femme, dont la cour est adossé à la résidence cible, a déclaré que plus tôt dans la journée, la GRC est venue chez elle, où se trouve son entreprise, et a demandé à utiliser son arrière-cour pour accéder à leur cible.

Elle a dit qu’il y avait de nombreux policiers autour de sa maison et dans son jardin.

Au téléphone avec Capital News, au moins une bombe éclair a été déployée et un bélier a peut-être été utilisé pour tenter d’accéder à la résidence.

“Il y a eu des coups de feu depuis quelques jours maintenant”, a déclaré la femme.

Plus tôt dans la journée, la police a été appelée au pâté de maisons 2100 de Priest Ave., pour ce que l’on pense être une fusillade ciblée.

La GRC a déclaré que les coups de feu étaient peut-être liés aux plus de 100 balles tirées le 15 novembre à plusieurs endroits dans la vallée de Nicola.

La police recherche des vidéos de toutes les entreprises ou résidences à ces endroits :

1700 bloc de Granite ave, Merritt (scène de vol de camion);

2100 pâté de maisons de Priest ave, Merritt (coups de feu tirés);

Rampe d’accès à l’autoroute 5a, juste à l’extérieur de Merritt (scène d’incendie de camion).

