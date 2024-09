Flappy Bird revient

Une « équipe de fans passionnés et déterminés à partager le jeu avec le monde » autoproclamée a déclaré avoir acquis les droits de Flappy Oiseau, Le jeu mobile emblématique dont le créateur l’a retiré du marché moins d’un an après sa sortie. Désormais, « The Flappy Bird Foundation Group » relancera le jeu sur Android et iOS en 2025.