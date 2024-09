Flappy Bird revient officiellement sur Android et iOS en 2025

Cela fait plus de 10 ans que le jeu mobile Oiseau Flappy est passé de l’obscurité du jeu mobile à un succès viral et à un boulet pour son créateur, Dong Nguyen. Depuis lors, d’autres développeurs cherchant à tirer profit du succès du jeu ont créé des centaines de clones. Plus tard cette année, Oiseau Flappy reviendra officiellement sous une nouvelle propriété.

Vous pouvez remercier la Fondation Flappy Bird, qui se décrit elle-même comme une « nouvelle équipe de fans passionnés engagés à partager le jeu avec le monde », pour le retour de Nguyen Oiseau Flappy. La Fondation Flappy Bird a acquis les droits de marque officiels du jeu, ainsi que les droits sur le jeu et les personnages de Piou Piou contre Cactusle jeu de 2011 qui Oiseau Flappy On pense qu’il a été inspiré par.

Le nouveau Oiseau Flappy arrive sur plusieurs plateformes non annoncées cet automne, avec des versions Android et iOS prévues pour 2025. Selon une version antérieure du projet Liens page, la nouvelle Oiseau Flappy Le jeu sera initialement jouable exclusivement sur le service de messagerie Telegram, un détail qui a depuis été supprimé. Polygon a contacté la Flappy Bird Foundation pour obtenir plus de détails et tiendra à jour les informations lorsque l’entreprise aura répondu.

Contrairement à l’original, qui était un jeu simple et direct axé sur les scores élevés et les réflexes rapides, le nouveau Oiseau Flappy Le jeu semble beaucoup plus robuste, avec de nouveaux modes de jeu, des skins de personnages, une progression et des défis multijoueurs. L’équipe de la Fondation Flappy Bird affirme qu’elle va « réorganiser l’écosystème du jeu tout en conservant la familiarité de la conception du jeu qui a été appréciée dans le monde entier ».

« Nous sommes plus qu’excités de ramener Oiseau Flappy et offrir une expérience inédite qui gardera les joueurs engagés pendant des années à venir. Nous avons de grands projets pour notre petit oiseau ! », a déclaré Michael Roberts, le directeur créatif du nouveau Oiseau Flappydans un communiqué de presse.

Source link