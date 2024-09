Flappy Bird revient enfin, 10 ans après sa disparition

Une décennie après son et , l’original revient. Sous la bannière de la Flappy Bird Foundation, certains fans dévoués ont acquis les droits du hit mobile viral, selon un communiqué de presse. Oiseau Flappy reviendra sur iOS et Android en tant qu’application mobile native en 2025. Mais vous pourrez y jouer ailleurs avant cette date. L’équipe prévoit de proposer le jeu sur d’autres plateformes, telles que les ordinateurs de bureau et le Web mobile, à partir de cet automne.

La Fondation Flappy Bird a de grands projets pour le et il en a montré quelques-uns dans Bien que le maintien de la conception originale du jeu soit essentiel, vous pouvez également vous attendre à de nouveaux modes, personnages, progressions et défis multijoueurs.

Un mélange de gameplay difficile et d’un style artistique brut (y compris des tuyaux qui semblaient très inspirés des jeux Mario) a aidé Oiseau Flappy Le défi consistant à toucher l’écran pour battre des ailes de l’oiseau et se faufiler dans les interstices entre les tuyaux a captivé l’imagination de légions de joueurs — plus de 100 millions d’entre eux, selon la Flappy Bird Foundation.

Oiseau Flappy a fait ses débuts en mai 2013, mais n’a pas explosé avant janvier suivant. Le développeur Dong Nguyen a rapidement révélé que le jeu rapportait 50 000 $ par jour grâce à la publicité. Cependant, Oiseau FlappyLe succès de était pour son créateur. Nguyen l’a retiré de l’App Store et de Google Play en février 2014 (bien qu’il ait apporté une autre version sur Amazon Fire TV plus tard cette année-là).

«Oiseau Flappy a été conçu pour être joué en quelques minutes lorsque vous êtes détendu », a-t-il déclaré . « Mais il s’est avéré que c’est devenu un produit addictif. Je pense que c’est devenu un problème. Pour résoudre ce problème, il est préférable de le supprimer. Oiseau Flappy. C’est parti pour toujours. » Heureusement pour les fans (mais peut-être pas pour les gens qui revendaient de vieux téléphones avec le jeu original toujours installé), « pour toujours » n’est pas nécessairement permanent.