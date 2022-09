Flannel Fest à Crystal Lake présentera le roulement de bûches, le lancer de hache et le hachage rapide – Shaw Local

Les bûcherons se dirigent vers Crystal Lake pour Flannel Fest de 10 h à 16 h le 22 octobre à Main Beach, 300 Lakeshore Drive.

Le Timberworks Lumberjack Show présentera trois spectacles mettant en vedette le roulage de bûches, le lancer de hache, le sciage à chaud et le hachage rapide. Les participants peuvent également profiter d’un café en plein air, de feux de camp, de s’mores et d’articles spécialisés tout en participant à des activités amusantes.

Participez au concours de tartes ou de barbe et moustache pour courir la chance de gagner un prix.

Des food trucks de Brothers’ BBQ, Your Sister’s Tomato, Toasty Cheese, Fork N Fry et Julie Ann’s Custard seront sur place et des beignets au cidre Dunkin’ seront disponibles. Aucune nourriture ou glacière extérieure n’est autorisée.

Les billets pour l’événement peuvent être achetés tôt à crystallakeparks.org avec des tarifs préférentiels. Les billets en prévente coûtent 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les étudiants.

Les billets adultes coûteront 12 $ et les billets étudiants 7 $ le jour de l’événement. Les enfants âgés de cinq ans et moins seront admis gratuitement.