Flanagan-Cornell / Woodland entre dans la saison à 8 plus sage et plus fort – Shaw Local

Lorsqu’il s’agit d’améliorer la campagne décevante de 2-7 de l’automne dernier, les Falcons de Flanagan-Cornell/Woodland estiment qu’il est temps.

Le temps qu’une jeune équipe a passé à apprendre sur le terrain la saison dernière, et le temps que les Falcons ont passé dans la salle de musculation depuis.

Maintenant, les Falcons croient que c’est leur moment.

La FCW s’ouvre à Flanagan contre West Central pour commencer la saison de l’Illinois 8-Man Football Association le vendredi 25 août. Lorsqu’ils le feront, les Falcons reviendront six partants en attaque et en défense qui sont une autre année plus sages et, grâce à un engagement à l’échelle de l’équipe à la salle de musculation, plus fort.

« Nos points forts pour cette saison sont l’expérience de l’équipe de l’an dernier et le temps que les enfants ont passé dans la salle de musculation pendant l’intersaison », a déclaré l’entraîneur-chef de cinquième année Todd Reed (fiche de 18-17). « Nous savions à la fin de l’année dernière que nous devions devenir plus forts pour pouvoir participer à chaque match. »

Parmi les retours pour les Falcons, les seniors devraient montrer la voie.

Cela inclut RB/TE Kesler Collins, OL/DL Drew Novotney, OL/DL Emerson Weber, TE Kenny Eutsey, OL/DL Noah Fink, OL/DL Josh Lane, OL/DL Logan Dennis, OL/DL Logan Steinquist, WR/ DB Isaac Follmer et RB / DB Payton Quaintance, qui devrait être un bourreau de travail pour les Falcons après avoir partagé il y a un an avec le diplômé Jesse Simpson.

« Payton Quaintance obtiendra la majorité des courses au tailback, car il a une année d’expérience universitaire à son actif », a déclaré Reed. « Nous devons nous améliorer offensivement en tenant nos blocs et en prenant soin du premier niveau avant que nos joueurs de ligne / porteurs de ballon ne montent au deuxième niveau. »

Également de retour en attaque, le QB remplaçant de l’an dernier Seth Jones (« grand bras, QI de football intelligent », a déclaré Reed), le C / DL Aydan Radke, le WR / DB Zandar Radke et les OL / DL Blake Ruddy et Calix Stout. L’attaque des Falcons sera renforcée par des joueurs comme RB / LB Brennan Edens et OL / DL Blake Ruddy, qui ont tous deux raté la saison dernière en raison de blessures, le deuxième RB / LB Leelynd Durbin et un trio de receveurs rapides – Connor Reed, Jonathan Moore et Jaron Follmer – qui ont montré leur capacité à jouer tout au long de l’été.

Du côté défensif, attendez-vous à ce que les secondeurs Toby Hansen et Collins ainsi que le demi défensif Quaintance et le joueur de ligne Aydan Radke soient l’épine dorsale d’une unité qui cherche à améliorer les 48,8 points par match qu’elle a permis la saison dernière. Les Falcons avaient certes un calendrier féroce, affrontant sept des équipes éliminatoires de l’I8FA, et le score est plus élevé dans le match à huit ouvert, mais ce nombre devra baisser considérablement pour que la FCW réalise son objectif de revenir à huit. -man éliminatoires pour la quatrième fois depuis qu’il est passé à huit hommes après trois saisons consécutives sans victoire à 11 hommes de 2016 à 2018.

« Nous devons nous améliorer défensivement en nous rapprochant du ballon et en taclant en groupe », a déclaré Reed, « gardons nos secondeurs libres de se diriger vers le ballon et travaillons à améliorer notre couverture de passes. …

« [Our] L’objectif de l’équipe est de participer aux séries éliminatoires et d’y arriver un match à la fois. Nos enfants ont faim cette année et ont travaillé dur pour arriver là où ils sont aujourd’hui. Il est maintenant temps pour eux de voir les récompenses sur le terrain de football !

Flanagan-Cornell/Woodland ouvrira la saison avec trois matchs consécutifs à domicile. Le homestand commence avec l’ouverture susmentionnée à Flanagan, suivie de St. Thomas More visitant Woodland le 1er septembre et Milford-Cissna Park venant à Flanagan le 8 septembre.