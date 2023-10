– L’équipe féminine de football de Liberty a explosé en marquant quatre buts en première mi-temps lors d’une victoire 4-1 contre la Louisiane sur la route dimanche. Liberty termine la saison régulière avec une fiche de 14-2-1 (5-2-1 CUSA).

Avec ce résultat, Liberty a obtenu la deuxième tête de série et un laissez-passer pour le championnat de football féminin de la Conférence des États-Unis. Le championnat CUSA commence mercredi et Liberty fera ses débuts vendredi.

Ava Goodman a lancé le score en capitalisant sur une erreur de jeu du gardien des Bulldogs. Goodman a sauté devant une tentative claire, envoyant le ballon directement au fond des filets.

Goodman a ajouté un deuxième score consécutif trois minutes plus tard. Bridie Herman a envoyé un ballon à Goodman sur lequel l’attaquant a tiré de loin, lapidant le gardien en repoussant le but du poteau opposé.

Saydie Hollande a inscrit le troisième but du match sur un centre de Sallie Garner . Le centre de Garner était juste hors de portée du gardien plongeur, laissant Holland grand ouvert pour la mise en jeu.

Claire Valentin a marqué son premier but collégial à la 28e minute. Rebecca sérieuse a lancé un coup franc dans la surface de réparation qui a rebondi sur un défenseur de La. Tech. Avenley Monteith a lancé un tir qui a été sauvé mais a été renvoyé directement à Valentine pour le score.

Gardien de but Ainsley Leja a réalisé un incroyable arrêt en plongeon pour conserver une avance de 4-0 en seconde période. Cet arrêt finirait par être son seul arrêt du match. Louisiana Tech a marqué un but une minute plus tard grâce au neuvième score de Kyra Taylor de la saison.

Liberty devrait affronter le vainqueur du match de mercredi entre Western Kentucky et Louisiana Tech.

What. A. Save. Ainsley Leja stretches for an incredible grab. Liberty 4 | La. Tech 0 pic.twitter.com/sApWWS7ANZ — Liberty Women's Soccer (@LibertyWSoccer) October 29, 2023

Citation de l’entraîneur-chef Lang Wedemeyer

“Je pensais que c’était un bon début de match. Nous sommes sortis avec beaucoup d’énergie et de concentration. Nous avons vraiment eu du mal dans et autour du but ces derniers temps, donc marquer quatre buts en première mi-temps était fantastique. Je pensais que nous avions fait un bon début de match. c’est un assez bon travail pour mener le match à terme jusqu’à la seconde mi-temps et c’est formidable d’avoir un laissez-passer pour le tour suivant.”

Résumé des scores

9′ – Liberté – Ava Goodman

12′ – Liberté – Ava Goodman ( Bridie Herman )

22′ – Liberté – Saydie Hollande ( Sallie Garner )

28′ – Liberté – Claire Valentin ( Avenley Monteith )

66′ – Louisiana Tech – Kyra Taylor (Flavie Dubé)

Nouvelles et notes de Lady Flames

Liberty a dominé le total des tirs en première mi-temps 10-3 et 13-6 pour le match. Liberty a devancé La. Tech, 7-2 aux tirs au but.

Le jeu à deux scores de Goodman fait d’elle la troisième joueuse de Liberty avec un jeu à plusieurs scores cette saison. Allison Hansford et Saydie Hollande .

et . Saydie Holland ce but crée une égalité à trois pour la tête du Liberty avec six buts. Ava Goodman et Rachel DeRuby ont six buts chacun.

ce but crée une égalité à trois pour la tête du Liberty avec six buts. et ont six buts chacun. Trois joueurs, DeRuby (deux passes décisives), Lierre Garner (cinq buts, quatre passes décisives) et Holland (deux passes décisives) sont à égalité en tête de l’équipe avec 14 points.

(cinq buts, quatre passes décisives) et Holland (deux passes décisives) sont à égalité en tête de l’équipe avec 14 points. Le score de Valentine lui fait le 10 ème différente Lady Flame pour marquer un but cette saison.

différente Lady Flame pour marquer un but cette saison. Gardien de but Ainsley Leja a enregistré son 16e match accordant un but ou moins cette saison. La moyenne de buts alloués (GAA) de la gardienne passe à 0,53 et son pourcentage d’arrêts passe à 0,816 pour 2023.

a enregistré son 16e match accordant un but ou moins cette saison. La moyenne de buts alloués (GAA) de la gardienne passe à 0,53 et son pourcentage d’arrêts passe à 0,816 pour 2023. En disputant un match complet de 90 minutes dimanche, Leja a joué chaque minute de la saison pour Liberty. Le gardien a enregistré 1 530 minutes dans les buts des Lady Flames.

Liberty a recruté 23 joueurs au total lors du concours de dimanche.

Liberty a amélioré son bilan routier à 8-0-1 cette saison.

Suivant

Liberty revient à Ruston, en Louisiane, pour affronter le vainqueur du match de mercredi entre Western Kentucky, tête de série n°3, et Louisiana Tech, tête de série n°6. Le match de Liberty est prévu vendredi à 19 h CT/20 h HE au Robert Mack Caruthers Field.