Flaming Lips demande de l’aide pour retrouver la fille disparue de Steven Drozd à Seattle

Les Flaming Lips demandent de l’aide à leurs fans pour retrouver Charlotte, la fille adolescente du batteur Steven Drozd. Le jeune homme de 16 ans a disparu samedi 5 octobre vers 11h30 à Seattle, près de la Space Needle.

Le leader Wayne Coyne a partagé la nouvelle sur Instagramécrivant : « URGENT !!! S’il vous plaît, aidez si vous le pouvez !!! La fille de Steven (elle a 16 ans) a disparu !!! Elle a été vue pour la dernière fois à la Space Needle samedi matin… Je publierai plus d’informations dès que possible.

Le département de police de Seattle a publié des détails sur X également, la décrivant comme mesurant environ 5 pieds 7 pouces et pesant environ 130 livres. Elle a les cheveux bruns et les yeux marrons et portait un short kaki et des chaussures roses.

Toute personne ayant des informations est encouragée à appeler le service de police de Seattle au 206-625-5011.