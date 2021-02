Flamengo vs Internacional – Rapport de match de football – 21 février 2021

Un fan d’Internacional a donné à son équipe une somme de 186000 dollars sans conditions pour permettre à Rodinei de jouer dimanche. Buda Mendes / Getty Images

L’arrière droit international Rodinei a été expulsé dans une tournure d’événements remarquable qui a vu Flamengo faire un énorme pas en avant pour conserver son titre de champion brésilien dimanche.

Une grande partie des discussions avant le match concernait Rodinei, qui n’était éligible pour le match que parce qu’un fan a payé 1 million de reais (186000 $) pour obtenir son autorisation d’affronter le club qui l’a prêté à l’Inter.

Mais Rodinei a été expulsé pour un timbre maladroit quatre minutes après le début de la seconde période et Flamengo en a profité, avec Gabriel Barbosa marquant son sixième but en six matchs après 63 minutes pour assurer le Mengao une victoire 2-1 vitale.

Flamengo a fait un bond en avant de l’Inter pour mener le classement de la Serie A brésilienne de deux points avec un match à jouer.

Flamengo joue à Sao Paulo lors de son dernier match jeudi, tandis que l’Inter est à domicile contre les Corinthiens.

L’Inter, qui aurait remporté son premier titre de champion depuis 1979 avec une victoire sur les champions en titre, est allé 1-0 après 12 minutes quand Edenilson a marqué sur le point de penalty.

Cependant, Giorgian de Arrascaeta a égalisé pour l’équipe locale 17 minutes plus tard lorsqu’il a mis le pied de côté à la maison contre une réduction de Bruno Henrique.

À l’autre bout du tableau, Vasco da Gama, rival de Flamengo, a presque certainement été relégué en Serie B après un match nul 0-0 contre les Corinthians.

La précédente victoire 4-0 de Bahia sur Fortaleza les a portés à 41 points et les quatre derniers, à égalité de points avec Fortaleza.

Vasco a 38 points, mais leur différence de buts est de 12 buts inférieure à celle de leurs rivaux les plus proches et leur destin était donc presque certainement scellé.

Coritiba et Botafogo sont déjà en panne et Bahia ou Fortaleza les rejoindront.