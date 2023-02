Flamengo voit son rêve de Coupe du monde des clubs anéanti face à Al Hilal

Les stars de Flamengo, Gabriel Barbosa et David Luiz, déplorent leur défaite en Coupe du monde des clubs. James Williamson – AMA/Getty Images

Une tempête torrentielle s’est abattue sur Rio de Janeiro mardi en fin d’après-midi. Mais le déluge n’était rien comparé à la rivière de larmes versées par les supporters du géant brésilien Flamengo, qui s’est incliné 3-2 face à Al Hilal d’Arabie saoudite en demi-finale de la Coupe du monde des clubs.

Depuis que le format actuel a été établi en 2005, c’est la sixième fois que les champions sud-américains tombent en demi-finale. Le match est un cauchemar émotionnel – si proche du paradis d’une finale de rêve contre le Real Madrid, champion d’Europe, et pourtant si proche de l’humiliation – c’est ainsi que la défaite sera inévitablement perçue à la maison.

Et Al Hilal a toujours eu peu de chances de faciliter les choses. Désignés comme représentant de l’Asie, ils ont accumulé une expérience considérable dans cette compétition. Ils ont bien joué en demi-finale contre Flamengo en 2019 avant de s’incliner 3-1, et se sont encore mieux rendus compte d’eux-mêmes il y a un an lors d’une défaite 1-0 face aux éventuels vainqueurs Chelsea. Ils méritent leur moment.

Flamengo s’est rendu au Maroc avec de très grands espoirs. Ils ont une équipe profonde, pleine d’options d’attaque. Avant le tournoi, il y avait deux sujets de préoccupation. Premièrement, est-ce qu’une équipe de premier plan serait capable de défendre à ce niveau ? Deuxièmement, cela pourrait-il trop importer? Gagner ce trophée est le rêve de tous les clubs sud-américains. Serait-ce une lourde responsabilité à porter ? Flamengo a été défait par ces deux soucis.

Salem Al Dawsari a marqué deux fois sur penalty alors qu’Al Hilal battait Flamengo. Chris Brunskill/Fantasiste/Getty Image

Avant le match, l’entraîneur argentin d’Al Hilal, Ramon Diaz, s’était plaint que le format donne aux Sud-Américains un avantage indu. Ils arrivent directement en demi-finale, alors que son équipe avait déjà disputé un match de quart de finale – où ils ont perdu le puissant milieu de terrain Mohamed Kanno sur un carton rouge.

L’unité défensive de Flamengo s’est effondrée dès le début. Al Hilal a déplacé le ballon intelligemment de droite à gauche, avec l’attaquant argentin Luciano Vietto courant autour de l’extérieur, pour être emporté par l’arrière droit Matheuzinho. Salem Al Dawsari, qui a marqué le vainqueur de la phase de groupes de l’Arabie saoudite contre l’Argentine lors de la Coupe du monde, a cette fois tiré à la maison depuis le point de penalty contre Flamengo.

Diaz avait créé la surprise avec sa sélection d’équipe. Le Colombien Gustavo Cuellar était son seul milieu de terrain absent, avec l’ailier péruvien Andre Carrillo improvisé à ses côtés, en remplacement de Kanno. Cela a permis à Flamengo d’avoir de l’espace au centre pour créer du rythme. Leurs mouvements de passes rapides ont commencé à couler, et avant la marque des vingt minutes, ils étaient à égalité, une passe astucieuse de Matheuzinho permettant à l’avant-centre Pedro de marquer avec un tir croisé typiquement précis.

À ce stade, ils semblaient sur la bonne voie pour une victoire assez confortable. Mais le mauvais départ – ouvrant la terrible possibilité d’une défaite – avait fait des ravages. Flamengo était nerveux et a reçu des cartons jaunes en conséquence. L’un – une tentative grossière de gagner un penalty avec un plongeon – est allé au milieu de terrain Gerson.

Ramené une deuxième fois d’Europe, Gerson est le principal renfort du club pour cette saison. Le prix de sa signature a été le transfert de Joao Gomes à Wolverhampton Wanderers. Dans une équipe à l’esprit offensif, la puissance pulmonaire de Joao Gomes était un équilibre important. Le gaucher Gerson est très talentueux, mais c’est un autre type de milieu de terrain central. En effet, après ses expériences en Europe, certains doutent qu’il soit un milieu de terrain central. Il a fait beaucoup mieux pour Marseille plus haut sur le terrain dans une ancienne position intérieure droite, et l’entraîneur de Flamengo, Vitor Pereira, l’a souvent utilisé là-bas dans ce match.

En seconde période, cependant, il n’a pas pu être utilisé du tout car il a été expulsé et a donné un penalty juste avant la pause. Épinglé pendant un moment, Al Hilal avait gravi les échelons et Vietto s’était fait claquer la cheville par un tacle imprudent de Gerson. C’était difficile à repérer à l’œil nu, mais l’image VAR était suffisamment claire. Flamengo a protesté – et protestera. Mais la décision était probablement assez juste et Al Dawsari a marqué son deuxième dans la nuit sur place.

Flamengo, alors, avait un but de moins et un homme de moins, l’entraîneur Pereira s’inquiétant de savoir comment équilibrer son équipe alors qu’ils poursuivaient le match. Il a enlevé Giorgian De Arrascaeta, l’un de ses principaux joueurs constructifs, pour faire venir le milieu de terrain chilien Erick Pulgar.

C’était un échec flagrant. Sous pression, Flamengo a joué une seconde mi-temps épouvantable, ni attaquant ni défendant bien. À mi-chemin de la seconde mi-temps, l’ailier Everton Soares a remplacé Everton Ribeiro, l’autre milieu de terrain offensif de l’équipe, et l’équipe était à court d’idées – tout en défendant mal. Pulgar a perdu la possession et un mouvement à trois hommes d’Al Hilal s’est terminé avec Vietto tirant un tir féroce hors de la barre, et le match était presque terminé. Il y a eu un bref échange tardif lorsqu’un tir a dévié gentiment pour que Pedro frappe son deuxième et celui de Flamengo.

Mais, manquant quelques opportunités claires en cours de route, Al Hilal a tenu bon pour une victoire méritée – et Flamengo s’est éloigné pour faire face à l’autopsie.

Il y a un moyen pour que la campagne de Coupe du monde des clubs de Flamengo puisse être partiellement rachetée – si le Real Madrid perd contre Al Ahly d’Égypte lors de l’autre demi-finale de mercredi, puis Flamengo les bat pour remporter la troisième place samedi. Mais même cela semblera creux.

La mauvaise nouvelle pour le football sud-américain est qu’après cette sixième défaite en demi-finale depuis 2010, le droit du continent à une place automatique à ce stade de la compétition doit sûrement être remis en question. Flamengo est une belle équipe – ils en ont montré des éclairs en première mi-temps. S’ils avaient encore des anciens talents comme Vinicius Junior et Lucas Paqueta, ils pourraient rivaliser avec n’importe qui. Mais le club vit dans le contexte d’une industrie exportatrice. Ils utilisent le produit des transferts pour recruter des vétérans d’Europe et de bons joueurs qui n’ont pas répondu aux attentes outre-Atlantique, ainsi que d’autres qui n’ont pas reçu l’appel.

Les résultats peuvent être attrayants. Mais ce match, comme ceux des rivaux Palmeiras lors des deux éditions précédentes de ce tournoi, indique que le meilleur du jeu de club brésilien n’est actuellement pas assez bon pour soutenir les espoirs de gloire mondiale des fans.