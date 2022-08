Flamengo semble fort alors que la course pour les demi-finales de la Copa Libertadores prend forme

Giorgian De Arrascaeta a mis Flamengo à l’aube d’une place en demi-finale de la Copa Libertadores. NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images

Au cours des dernières années, un groupe de super-clubs brésiliens a exercé une mainmise sur la Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud, et il semble peu probable que l’emprise soit relâchée en 2022.

Il y a plus d’argent dans le football brésilien et, les clubs européens étant désormais plus intéressés par les promesses des adolescents que par les joueurs dans la vingtaine, une poignée de clubs au Brésil ont pu constituer et conserver des équipes de qualité supérieure, puis dominer l’année Libertadores. après année.

Champions en 2019 et finalistes battus l’an dernier, Flamengo de Rio est sur le point de se qualifier pour le dernier carré de la compétition de cette année après le match aller des quarts de finale la semaine dernière, lorsqu’il s’est imposé 2-0 à l’extérieur contre les Corinthians de Sao Paulo.

Les Corinthians ont obtenu des résultats tout au long de l’année – ils n’ont marqué que cinq buts lors des neuf matches qu’ils ont disputés dans la compétition. Ils étaient la meilleure équipe pendant la première demi-heure, mais le match s’est effectivement terminé comme un concours lorsque Giorgian De Arrascaeta a inscrit un magnifique premier but. Une fois que Flamengo était en tête, le résultat ne faisait plus aucun doute. Ils pouvaient défendre en profondeur et libérer leur formidable collection de talents offensifs. Au final, les Corinthians ont eu la chance de s’en tirer avec une défaite 2-0, et quelque chose devra mal tourner pour Flamengo devant leurs propres fans mardi soir si leur place en demi-finale doit leur échapper.

Champions au cours des deux dernières années, Palmeiras semblait en danger de perdre sa couronne lors du match aller de son quart de finale, face au double vainqueur national Atletico Mineiro. Peu de temps après la mi-temps, Palmeiras avait deux buts de moins et se balançait. Une foule immense dans le stade Mineirao était d’une belle voix et pleinement convaincue que la défaite de l’an dernier en demi-finale était sur le point d’être vengée. Mais au coup de sifflet final, ils se sont éloignés beaucoup plus calmement, leur euphorie ponctuée par une riposte de Palmeiras.





L’entraîneur portugais Abel Ferreira se fait un nom à Palmeiras avec un excellent travail. Il a été splendide dans le développement des joueurs, et aussi dans la culture d’une équipe avec à la fois de l’esprit et un plan tactique. Deux coups de pied arrêtés bien frappés du pied gauche de Gustavo Scarpa ont marqué des buts qui ont ramené le score à 2-2, préservant le long record invaincu de Palmeiras à l’extérieur chez les Libertadores et faisant d’eux les favoris étroits pour atteindre les demi-finales. L’année dernière, ils ont éliminé l’Atletico sur des buts à l’extérieur et après avoir marqué deux fois à Belo Horizonte, ils regrettent probablement le fait que la règle ne soit plus en vigueur. Mais les Palmeiras d’Abel semblent toujours trouver un moyen de gagner, et ce serait maintenant une surprise si l’Atletico pouvait les dépasser.

Pendant que l’Atletico et Palmeiras se battaient, un match tout aussi palpitant se déroulait entre deux équipes argentines. La jeune équipe de Velez Sarsfield semblait avoir pris le contrôle lorsqu’elle a marqué deux buts, mais Talleres, sous la direction de l’entraîneur portugais Pedro Caixinha, a peaufiné sa formation et a riposté au niveau du match nul, avant que Velez ne marque un vainqueur tardif pour prendre une avance étroite au nord de Cordoue. pour le match retour de mercredi. La pensée qui donne à réfléchir pour celui qui sortira vainqueur est que c’est presque certainement Flamengo qui attendra en demi-finale.

Il se pourrait que le défi le plus fort de l’Argentine vienne d’Estudiantes. Mais d’abord, ils devront vaincre des adversaires déterminés et compétents à Athletico Paranaense. Contrairement aux quatre autres clubs brésiliens encore en compétition, l’Athletico n’a jamais remporté les Libertadores. Mais ils sont champions en titre de la Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa, et sont une équipe ambitieuse avant-gardiste qui rêve de remporter la Coupe du monde des clubs. Ils ont également fait de sérieux investissements dans la quête de gloire de cette année. Cela en dit long sur le fait que leur principal renfort, Fernandinho, est venu de Manchester City, tandis que Estudiantes a fait venir l’attaquant Mauro Mendez de Montevideo Wanderers.

Mais l’Athletico n’a pas été en mesure de faire valoir l’avantage à domicile lors du match aller sans but de jeudi. Cela laisse cependant le match retour fascinant. D’un côté, les Estudiantes sont très forts à domicile et sont menaçants à la fois sur coups de pied arrêtés et sur jeu libre. De l’autre, l’Athletico de Luiz Felipe Scolari est le plus heureux en contre-attaque. Ils manquaient d’espace pour lancer leurs transitions à la maison et pourraient trouver le jeu plus à leur goût. Mais l’enjeu est de taille dans ce match qui clôturera les quarts de finale. Estudiantes contre Athletico déterminera si le dernier carré est un cas de deux pour l’Argentine et le Brésil, de trois contre un en faveur du Brésil.

La domination brésilienne de la Sudamericana semble également probable. Il y a la certitude qu’un demi-finaliste du Brésil – Sao Paulo détient une avance de 1-0 sur Ceara après le match aller. Et il y a aussi de bonnes chances d’en avoir deux de plus. L’Atletico Goianiense a frustré les débuts de Luis Suarez lors de son deuxième passage avec Nacional et est revenu d’Uruguay avec une victoire 1-0. C’était dos au mur, mettant en vedette de bons gardiens de but brésiliens – et il en va de même pour le match nul 0-0 d’Internacional contre Melgar du Pérou. Les deux équipes brésiliennes sont favorites devant leurs propres supporters. La future opposition viendra probablement de l’Équateur Independiente del Valle, qui a remporté son match aller 1-0 contre le Deportivo Tachira du Venezuela, et qui compte désormais sur l’altitude de Quito pour aider le bélier à prendre son avantage.