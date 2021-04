Flamengo a eu raison de Palmeiras en Supercoupe du Brésil dimanche. EVARISTO SA / AFP via Getty Images

Il n’a peut-être pas tout à fait le bagage historique du Real Madrid et de Barcelone, mais le Brésil développe une rivalité entre deux villes qui devient de plus en plus intéressante.

Flamengo de Rio et Palmeiras de Sao Paulo se sont récemment partagés le butin. Palmeiras est le champion en titre d’Amérique du Sud, succédant à Flamengo, qui a remporté les deux derniers titres de champion brésiliens, succédant à Palmeiras.

Les deux équipes présentent également un choc fascinant de styles. Le club de la communauté italienne géante de Sao Paulo, Palmeiras a traditionnellement joué le genre de football fluide qui leur a valu le surnom de «l’académie». Cependant, l’équipe actuelle base son jeu sur la défense profonde et la contre-attaque. Quand cela ne fonctionne pas, comme lors de la récente Coupe du monde des clubs, cela semble laid et déprimant, mais cela a eu un énorme succès en Amérique du Sud. Flamengo, quant à lui, peut gagner des amis même lorsqu’ils perdent des matchs, avec une marque de football swashbuckling basée sur des échanges rapides entre un front quatre fluide.

Le décor était alors planté pour que les deux se rencontrent à Brasilia avec un titre en jeu: la Supercoupe, entre les champions de la ligue Flamengo et les vainqueurs de la coupe nationale Palmeiras. Et malgré une heure de coup d’envoi pénible – 11 heures un petit matin d’automne – le match a été à la hauteur et peut-être même dépassé les attentes, dès la première minute.

En l’absence de l’avant-centre Luiz Adriano, Palmeiras a aligné Rony, normalement un ailier, à l’avant. Et avec une autre paire d’ailiers, Wesley et Breno Lopes, il était clair qu’ils prévoyaient de casser au rythme contre une unité défensive Flamengo qui n’a pas été en mesure de remplacer Pablo Mari, le défenseur central espagnol qui a rejoint Arsenal en janvier 2020.

Dès le coup d’envoi, cependant, Palmeiras ne s’est pas assis profondément. Ils ont ramené les alignements, et donc lorsqu’ils ont forcé un mauvais coup de pied du gardien de Flamengo Diego Alves, ils étaient en mesure de profiter. Felipe Melo a remporté une tête imposante, et le meneur de jeu Raphael Veiga a produit un moment merveilleux, faisant tourner le ballon autour de Willian Arao, le milieu de terrain Flamengo improvise au cœur de la défense et court de l’autre côté pour marquer d’un coup du pied gauche.

Tout était donc prêt pour que Palmeiras joue dans son style préféré: défendre près de son but et profiter de l’espace pour lancer ses compteurs. Cela a été très proche de leur apporter deux autres buts en première mi-temps. Wesley a glissé Breno Lopes, le héros de la victoire de la Copa Libertadores, derrière la ligne défensive. Il a battu le gardien, seulement pour voir Diego apparaître de nulle part pour dégager le ballon de la ligne. Et puis ils ont pensé qu’ils avaient une pénalité lorsque Wesley a été renversé par l’arrière droit du Flamengo Mauricio Isla. VAR a décidé que le contact était juste à l’extérieur de la zone.

Mais il y a un problème potentiel évident avec un modèle de jeu qui repose sur une défense si proche du but: la moindre erreur peut s’avérer désastreuse, et Flamengo a la qualité d’attaque pour transformer les manquements en buts. L’arrière central de Palmeiras Luan n’a pas réussi à dégager ses lignes, le meneur de jeu uruguayen de Flamengo Giorgian De Arrascaeta a glissé l’excellent arrière gauche Filipe Luis, qui a slalomé par la défense et a tiré contre le poteau. Gabriel Barbosa a tapé dans le rebond.

Flamengo a pris les devants juste avant la mi-temps. De Arrascaeta a coupé en face de la gauche et a eu l’espace pour pivoter et couper son tir à l’intérieur du poteau le plus proche. Ce fut un moment qui révéla la faiblesse défensive du vétéran Felipe Melo, un milieu de terrain très expérimenté d’une qualité considérable mais à un rythme décroissant. Il aurait dû fermer De Arrascaeta, mais a été pris sur le pied arrière.

Felipe Melo a raté les étapes décisives de la campagne Libertadores sur blessure, et a également raté la seconde période. Il a été retiré à l’intervalle, remplacé par le très prometteur Danilo, qui a beaucoup fait pour gagner la bataille du milieu de terrain et ramener Palmeiras dans le match.

Flamengo était pris dans deux esprits, ne sachant pas s’il fallait conserver son style ou se sauver dans des conditions exténuantes avec une approche plus prudente. Palmeiras a forcé leur erreur. Everton Ribeiro a perdu la possession et Rony a bondi dans la surface de réparation. L’arrière central Rodrigo Caio, déséquilibré, a paniqué et a tiré sur son maillot, donnant un léger penalty, converti avec compétence par Raphael Veiga.

Il restait 20 minutes à quelqu’un pour trouver un gagnant, et Flamengo s’est rapproché. Le remplaçant Vitinho a vu son tir poussé sur le poteau le plus proche par Weverton, qui a ensuite été presque battu au même poteau par un tir de Gabriel qui a décollé de son corps et a été ramené sur la ligne. Les gardiens ont besoin d’un peu de chance et Weverton mérite la sienne. Le gardien de Palmeiras a été dans une forme si superbe qu’un lobby est en train de se construire pour qu’il soit le premier choix du Brésil.

Ce lobby serait probablement plus grand si ses coéquipiers n’avaient pas fait un gâchis lors des tirs au but, comme ils l’ont fait il y a deux mois contre l’Egypte Al Ahly lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde des clubs. Avec Weverton excellent, Palmeiras a eu deux occasions de fermer la fusillade et de remporter la Supercoupe, mais le gardien de Flamengo Diego Alves est également un spécialiste des pénalités. Il a lui aussi fait de l’héroïsme, et lors d’une séance de tirs au but qui s’est soldée par neuf coups de pied et a presque forcé les gardiens à prendre un virage, Rodrigo Caio s’est converti pour déclencher les célébrations de Flamengo.

Le nouveau Super Classic brésilien n’a peut-être pas l’histoire du Real contre Barcelone, et le match de samedi à Madrid a eu plus de moments de qualité que dimanche matin à Brasilia, mais Flamengo contre Palmeiras était au moins un spectacle aussi captivant.