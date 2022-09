Flamengo fait un travail léger sur Velez Sarsfield et assure la finale 100% brésilienne de la Copa Libertadores

Mercredi, le remplaçant de la deuxième mi-temps, Marinho, a marqué le vainqueur pour Flamengo et, à son tour, a montré pourquoi les géants de Rio sont les favoris de la Copa Libertadores. MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images

Mardi soir, les géants brésiliens Palmeiras n’ont pas réussi à se qualifier pour trois finales consécutives de la Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud.

Vingt-quatre heures plus tard, leurs rivaux nationaux Flamengo s’assuraient leur troisième finale en quatre ans.

Après avoir remporté le match aller de leur demi-finale 4-0 contre Velez Sarsfield d’Argentine, la place de Flamengo dans le décideur n’a jamais été sérieusement mise en doute. Ils ont disputé le match retour, devant un public nombreux dans le Maracana, invaincu en 16 matchs toutes compétitions confondues. Velez, quant à lui, était 27e sur 28 en première division argentine, avec une seule victoire en 17 manches.

Flamengo n’aurait donc pas pu être plus grand favori. Ils ont effectué quatre changements depuis le match aller. Les défenseurs centraux David Luiz et Leo Pereira ont tous deux été suspendus, et le milieu de terrain Thiago Maia et l’attaquant Gabriel Barbosa, à un carton jaune de manquer la finale, ont été mis au repos.

Mais cela ne signifiait pas que l’équipe prendrait le match à la légère. Il y a un souvenir douloureux d’il y a 14 ans, lorsque Flamengo a remporté un match aller 4-2 à l’extérieur contre l’Amérique du Mexique. Avec la règle des buts à l’extérieur alors en vigueur, ils étaient considérés comme à domicile et au sec. Le match retour a été traité comme une fête plus qu’un match sérieux, et, éliminés de la compétition 3-0, ils ont payé le prix d’une perte de concentration. Il ne pouvait y avoir de répétition contre Velez. Quelques joueurs pourraient être reposés, mais pour les remplacer, la légende chilienne Arturo Vidal et l’ailier Everton Soares, le héros de la victoire du Brésil en Copa America en 2019, n’ont pas réussi à s’installer au Portugal.

Mais c’était un Velez différent du match aller. À Buenos Aires, l’entraîneur Alexander Medina s’est lancé dans une politique de sélection suicidaire consistant à aligner deux ailiers plus deux attaquants, avec seulement deux au centre du milieu de terrain. Cette fois, il a lâché un attaquant, fait entrer un troisième milieu de terrain central et a pu voir son équipe, bien plus compacte et compétitive, faire brièvement taire le stade en prenant l’avantage. L’attaquant vétéran Lucas Pratto a lancé la contre-attaque et a terminé le mouvement, déplaçant le ballon à gauche pour Nicolas Garayalde, qui a nourri l’ailier Lucas Janson. Son centre bas a ensuite été accueilli par une finition glissante de Pratto, éclatant intelligemment devant son marqueur.

Pratto s’est déplacé rapidement pour attraper le ballon au fond du filet et courir avec lui jusqu’à la ligne médiane. Velez croyait-il vraiment qu’ils pouvaient en marquer trois autres et forcer une fusillade? Certes, ils posaient quelques problèmes à Flamengo, déplaçant le ballon à l’extérieur du losange du milieu de terrain des hôtes, mais il n’y avait pas de réelle tension dans l’air. Une chance claire pour une seconde n’a pas émergé, et la profondeur de l’éclat offensif de Flamengo s’est rapidement affirmée.

Le meneur de jeu Everton Ribeiro a frappé dans un centre du pied gauche en profondeur sur la droite, et l’avant-centre en forme Pedro l’a rencontré avec une tête magnifique qui est sortie de la barre transversale. C’était son 12e but de la compétition. Il n’est pas rapide, mais son éventail de capacités dans la surface de réparation est accrocheur, et il semblerait certain qu’il soit nommé vendredi dans l’équipe du Brésil pour les dates de la FIFA de ce mois-ci.

Il a également joué un rôle dans le but gagnant à mi-chemin de la seconde mi-temps, muscade un défenseur et glissant une passe pour le remplaçant de la seconde mi-temps Marinho pour frapper du pied gauche depuis le bord de la surface, complétant une victoire 2-1 sur la nuit et un triomphe 6-1 au total.

Une récente signature glamour de Santos – il était l’homme vedette sur la route de cette équipe vers la finale des Libertadores 2020 – la présence de Marinho sur le banc est une indication de la profondeur de l’équipe Flamengo. Cela explique à son tour l’extraordinaire record de l’équipe dans les Libertadores de cette année : 11 victoires et un match nul, avec 33 buts marqués et 8 encaissés. Ils seront clairement favoris le 29 octobre lorsqu’ils affronteront l’Athletico Paranaense – la troisième finale consécutive entièrement brésilienne des Libertadores.

Il n’y a pas si longtemps, Flamengo avait du mal à se qualifier pour la compétition, puis avait souvent du mal à sortir de la phase de groupes. Le changement a plusieurs explications.

La première est que le club a réglé ses finances et a appris à tirer parti de son soutien géant pour renforcer sa solidité financière. Le modèle est également conforme aux tendances du marché mondial. Flamengo produit et vend des jeunes aux meilleurs clubs européens – Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Reinier. Et ils utilisent les bénéfices pour investir dans deux types de joueurs européens ; les vétérans qui cherchent à rentrer chez eux, et ceux dans la vingtaine qui n’ont pas répondu aux attentes de l’autre côté de l’Atlantique mais qui ont encore beaucoup à offrir.

Pendant ce temps, la norme globale ailleurs sur le continent a chuté. Le Brésil fait mieux ses repérages et recrute des joueurs d’autres pays d’Amérique du Sud. La Major League Soccer est également devenue un acteur clé. Se méfiant du Brésil en raison des prix plus élevés, la MLS a acheté largement et judicieusement sur tout le continent, et la conséquence est qu’à mesure que les grands clubs brésiliens sont devenus plus forts, leurs adversaires ont eu tendance à aller dans l’autre sens.

Une troisième finale 100% brésilienne consécutive pourrait bien inquiéter les administrateurs, mais pour les prochaines semaines, c’est la cause de la fête pour les fans de Flamengo et d’Athletico Paranaense.