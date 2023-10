Flamengo embauche l’ancien sélectionneur du Brésil, Tite, comme nouvel entraîneur-chef

Le club brésilien de Flamengo a annoncé l’embauche de l’entraîneur-chef Tite. Le manager a déjà travaillé avec de nombreuses équipes au cours de sa carrière. Néanmoins, son emploi le plus récent était avec l’équipe nationale du Brésil. Le nouveau contrat de Tite à Flamengo n’est cependant pas exactement une décision à long terme. L’entraîneur a signé un contrat d’un peu plus d’un an avec le club.

« Flamengo a annoncé lundi soir (9 octobre) l’embauche de l’entraîneur Tite », a révélé le club dans un communiqué officiel. « L’ancien commandant de l’équipe brésilienne a signé un contrat avec Rubro-Negro jusqu’en décembre 2024. Il arrive pour reprendre l’équipe dans cette dernière partie du Brasileirão et tout au long de la saison de l’année prochaine. »

L’entraîneur amène cinq anciens assistants du Brésil dans son nouveau club

Parallèlement à l’arrivée de Tite, l’entraîneur amènera également plusieurs personnes pour le déménagement à Flamengo. Matheus Bachi, Cléber Xavier et César Sampaio les rejoignent en tant qu’entraîneurs adjoints. Fábio Mahseredjian (préparateur physique) et Lucas Oliveira (analyste de performance) ont également rejoint le club. Les cinq assistants ont déjà travaillé avec Tite avec l’équipe nationale du Brésil.

Tite est au chômage depuis que le Brésil a été éliminé de la Coupe du monde 2022 par la Croatie en décembre. Cependant, l’entraîneur sera désormais en charge du prochain match de championnat de Flamengo contre Cruzeiro, le 19 octobre. Il devrait être le quatrième entraîneur différent à prendre la tête du club depuis le début de la campagne en cours.

Tite a une expérience gagnante pour aider Flamengo à se remettre sur les rails

Flamengo, l’un des clubs les plus populaires du Brésil, traverse une année assez difficile. Ils avaient déjà été éliminés de la Copa Libertadores par l’équipe paraguayenne d’Olimpia. Le Rubro-Negro occupe également actuellement la cinquième place du classement de l’élite brésilienne, à 11 points du leader Botafogo.

Néanmoins, les dirigeants du club espèrent que Tite pourra exercer sa magie pour aider à sauver la saison. L’entraîneur brésilien a déjà remporté des trophées avec d’autres équipes de haut niveau, Gremio, Internacional et Corinthians. En fait, il a guidé ce dernier club vers un triomphe en Copa Libertadores et un titre en Coupe du Monde des Clubs en 2012.

PHOTO : IMAGO / Agence-MexSport