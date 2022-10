Flamengo devance l’Athletico Paranaense 1-0 pour soulever le trophée de la Copa Libertadores

Flamengo a remporté la finale 100% brésilienne de la Copa Libertadores samedi avec une victoire 1-0 sur l’Athletico Paranaense à l’Estadio Monumental.

Gabriel Barbosa a inscrit le but décisif sur le coup de la mi-temps, inscrivant un beau centre d’Everton Ribeiro au second poteau.

Le but est survenu quelques minutes seulement après que le défenseur central de l’Athletico Pedro Henrique a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune pour un défi tardif contre Ayrton Lucas.

Jusqu’à dix hommes pour le reste du match, Athletico, entraîné par l’ancien entraîneur vétéran de l’équipe nationale du Brésil, Luiz Felipe Scolari, a eu du mal à se créer suffisamment d’occasions pour effectuer un retour.

Cette victoire vaut au club de Rio Flamengo son troisième titre Libertadores après ses succès en 1981 et 2019 et c’est la quatrième année consécutive qu’une équipe brésilienne est couronnée championne du football interclubs sud-américain.

Pour Scolari, 73 ans, qui devrait prendre sa retraite d’entraîneur à la fin de la saison nationale brésilienne en novembre, il ne devait pas y avoir de fin de conte de fées à sa carrière d’entraîneur de 40 ans.

Scolari espérait un troisième titre Libertadores à ajouter à ceux qui ont gagné avec Gremio en 1995 et Palmeiras quatre ans plus tard.

Scolari peut être noté pour une approche prudente du match, mais son équipe a commencé positivement dans la chaleur du milieu d’après-midi.

L’ancien défenseur du Paris Saint Germain et de Chelsea de Flamengo, David Luiz, a été rattrapé tôt par Vitinho qui a testé Santos avec un entraînement proche du poteau alors qu’Athletico a bénéficié d’une pression précoce.

Quelques instants plus tard, un long lancer dans la surface Flamengo a semé la confusion et Alex Santana a explosé un peu plus avec un effort spectaculaire.

Bien que Flamengo ait progressivement pris le contrôle du milieu de terrain, Athletico semblait à l’aise avant que le défi téméraire de Pedro Henrique ne change la donne.

Le remplaçant Ayrton Lucas a montré un bon rythme alors qu’il explosait sur la gauche, mais le défi du défenseur de Paranaense était légèrement en retard et le carton jaune de l’arbitre laissait son équipe à un homme.

Avant même que Scolari n’ait effectué un remplacement tactique, Flamengo avait profité d’Everton Ribeiro pour trouver de l’espace après un échange rapide avec Rodinei avant de livrer une balle parfaite dans la zone sur laquelle Barbosa a bondi.

C’était le quatrième but de Barbosa lors de sa troisième finale Libertadores, s’ajoutant aux deux qu’il a marqués lors de la victoire contre River Plate en 2019 et à son effort lors de la défaite 2-1 contre Palmeiras la saison dernière.

Ce n’est que dans les dernières étapes du match qu’Athletico a mis Flamengo sous une réelle pression, mais Pedro n’était pas cadré avec une tête à bout portant et Santos a bien fait d’empêcher un coup franc de David Terans.

“Nous méritons de être champions”, a déclaré Barbosa, “je suis si heureux et maintenant nous devons célébrer beaucoup parce que nous le méritons”

“Lundi, nous envahirons Rio de Janeiro et nous aurons une grande fête. Je remercie les fans pour leur amour”, a-t-il ajouté.

Le partenaire de frappe de Barbosa, Pedro, élu joueur du tournoi, était ravi du triomphe.

“C’est un rêve depuis que j’ai était un enfant. J’étais dans les tribunes et je l’ai vécu sur le terrain. Vivre ce sentiment est merveilleux », a-t-il déclaré.

