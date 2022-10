Flamengo contre Corinthians est le meilleur d’Amérique du Sud

Alors que la ligue brésilienne touche à sa fin, les derniers tours semblent avoir été éclipsés par la préparation de la finale de la coupe nationale qui se déroulera les deux prochains mercredis entre les deux clubs les plus populaires d’un pays géant.

Le football brésilien aime les grands matchs de coupe. La ligue va très bien – elle maintient toutes les équipes en activité tout au long de la saison – mais il y a toujours la possibilité qu’une équipe s’enfuie avec le titre, comme cela semble être le cas cette année avec Palmeiras. La Coupe du Brésil, ou Coupe du Brésilquant à lui, est un concours tout ou rien, gagnant-gagnant au cours de deux matches aller et retour.

Le match de coupe de cette année est particulièrement titanesque car il oppose Flamengo de Rio, l’équipe la mieux soutenue du pays, aux Corinthians de Sao Paulo, l’équipe la mieux soutenue de la plus grande ville. Par un caprice du destin, ces deux équipes ne se sont jamais rencontrées dans une finale de cette ampleur.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

En janvier 1991, ils s’affrontent en Super-Copa, lever de rideau de la saison mettant en scène les champions de la ligue et de la coupe. Mais cela, par rapport à ces deux matchs, était un match amical glorifié. C’est la vraie affaire.

Flamengo, bien sûr, aura une autre finale plus tard ce mois-ci – le décideur unique de la Copa Libertadores d’Amérique du Sud, lorsque, le 29 octobre à Guayaquil, en Équateur, ils affronteront un autre adversaire brésilien dans l’Athletico Paranaense de Luiz Felipe Scolari. Les enjeux sont également plus importants dans ce match – cela ouvre la porte à la Coupe du monde des clubs et la chance d’avoir une chance d’affronter les champions d’Europe.

Mais la finale des Libertadores a des airs de David et Goliath. Athletico, de la petite ville provinciale de Curitiba, est un club extrêmement impressionnant et avant-gardiste. Mais ils ne peuvent espérer avoir le même poids, la même profondeur de tradition et de représentation que Flamengo — ou des Corinthiens.

Flamengo contre Corinthians, c’est donc le choc des titans, des clubs avec des bases de fans plus importantes que l’ensemble des populations de la plupart des autres pays d’Amérique du Sud. Et, à l’approche des grands jeux, ils semblent encore plus fascinants.

Renato Augusto, à droite, célèbre le but des Corinthians contre Fluminense en demi-finale de la Copa do Brasil à la Neo Quimica Arena le 15 septembre 2022 à Sao Paulo, au Brésil. Alexandre Schneider/Getty Images

Il ne fait aucun doute que Flamengo est le favori. Il y a eu des contretemps occasionnels en cours de route, mais depuis environ trois ans et demi, ils ont balayé la plupart de leurs adversaires. Cette prochaine finale des Libertadores sera leur troisième en quatre ans. Ils ont été champions du Brésil en 2019 et 20. Mais l’écart entre Flamengo et Corinthians semble se réduire – et cela est en grande partie lié à un joueur qui a gravi les échelons avec un club et qui joue maintenant pour l’autre.

Renato Augusto est l’un des grands triomphes et des tragédies majeures du jeu brésilien de ces derniers temps. Dans une culture footballistique qui n’a malheureusement pas réussi à trouver un Kevin De Bruyne, il est le meilleur que le Brésil ait produit. Milieu de terrain offensif avec une force sur le ballon, une technique et une intelligence rares, une vision pour la passe défensive, Renato semble avoir tout, sauf un corps capable de faire face aux exigences du football de niveau élite.

Le joueur de 34 ans souffre de blessures. Sans eux, il aurait passé beaucoup plus de temps en Europe que les quatre saisons qu’il a joué pour le Bayer Leverkusen. Sans eux, il n’aurait pas joué en Chine pendant cinq ans – et le Brésil aurait peut-être pu aller plus loin dans la Coupe du monde 2018 s’il avait été en pleine forme.

Un produit de Flamengo – il a grandi à l’ombre du stade Maracana – il en est maintenant à son deuxième passage avec les Corinthians. Il a besoin d’être soigné à travers les rigueurs de la saison. Mais Renato est maintenant en forme, ce qui contribue à faire ressortir le meilleur de l’attaquant Yuri Alberto.

2 Connexe

Début août, Flamengo et Corinthians se sont rencontrés en quart de finale des Libertadores. Flamengo a gagné à domicile et à l’extérieur, 2-0 à Sao Paulo et 1-0 à Rio – et ils étaient clairement supérieurs, surtout après avoir pris les devants. Mais les deux fois, les Corinthians ont poussé fort pendant un certain temps, ombrageant probablement les deux premières mi-temps. Renato a à peine figuré, sortant du banc lors du deuxième match.

Cette fois, il est la clé des espoirs des Corinthians, notamment face à leurs propres supporters lors du match aller de mercredi soir. Il y a des lacunes dans la défense de Flamengo. Par rapport à l’équipe de 2019, où le défenseur central espagnol Pablo Mari s’est avéré un organisateur efficace de la ligne haute, ils ne sont pas aussi solides.

Renato peut-il trouver l’espace pour sonder les lacunes? Ou la redoutable ligne avant de Flamengo tirera-t-elle à nouveau ? L’attaquant Pedro est sûrement lié à la Coupe du monde, et Gabriel Barbosa a adapté son jeu en conséquence, moins le “Gabi-goal” de la surface de réparation, plus le deuxième attaquant mobile qui tombe profondément. Et Everton Ribeiro et l’Uruguayen Giorgian De Arrascaeta invitent intelligemment du milieu de terrain.

Les Corinthians, quant à eux, misent sur la combinaison Renato Augusto-Yuri Alberto, ainsi que sur la récupération du gardien vétéran Cassio, qui s’est blessé au pied.

Aujourd’hui âgé de 35 ans et au club depuis plus d’une décennie, le géant Cassio était le troisième gardien de choix du Brésil lors de la dernière Coupe du monde. Il est avant tout un héros des Corinthians pour sa victoire face à Chelsea lors de la finale de la Coupe du monde des clubs 2012. Il devra peut-être proposer quelque chose de similaire si son équipe veut remporter ce titre. Le temps de Cassio est la grande occasion – et ils ne viennent pas beaucoup plus gros que Corinthians contre Flamengo avec un titre en jeu.