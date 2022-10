Flamengo contre Athletico-PR – Rapport de match de football – 29 octobre 2022

Flamengo est resté invaincu vers un troisième titre de la Copa Libertadores après avoir battu l’Athletico-PR 1-0 lors de la finale 100 % brésilienne samedi.

Gabriel Barbosa a de nouveau joué le rôle principal dans la finale en inscrivant le seul but dans un stade Metropolitano à moitié plein en Équateur.

Flamengo a également gagné en 1981 et 2019, ce dernier avec deux buts de Barbosa lors de la victoire finale 2-1 contre les Argentins de River Plate.

Barbosa, considéré comme ayant une faible chance de jouer pour le Brésil lors de la Coupe du monde, a également marqué le seul but du club de Rio de Janeiro lors de la finale l’an dernier lors de la défaite face à son rival brésilien Palmeiras.

Le dernier but de Barbosa a été inscrit à la 43e minute lorsque le défenseur de l’Athletico Pedro Henrique a été averti pour la deuxième fois après un tacle sévère. L’incident a donné plus de place à Flamengo pour attaquer, et le but est venu dans les dernières secondes de la première mi-temps.

Everton Ribeiro a fait un centre bas de la droite et Barbosa n’a eu qu’à pousser le ballon dans un filet vide.

En route vers la finale, Flamengo a éliminé Tolima de Colombie, Corinthians du Brésil et Velez Sarsfield d’Argentine, remportant tous ses matchs.

L’attaquant de Flamengo Pedro, qui devrait faire partie de l’équipe du Brésil pour la Coupe du monde, a été le meilleur buteur de la Copa avec 12 buts en 13 matches.

Flamengo, avec l’ancien défenseur central de Chelsea et du Brésil David Luiz ancrant leur défense, a bénéficié de 73% de possession de balle et a créé 15 occasions, bien que seulement quatre cadrées, en remportant l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions européenne.

L’Athletico, à la poursuite de son premier titre en Copa Libertadores, n’a pas pu offrir un envoi parfait à l’entraîneur Luiz Felipe Scolari. L’ancien entraîneur vainqueur de la Coupe du monde a déclaré qu’il démissionnait à 73 ans. Il avait déjà remporté la Copa avec le club d’enfance Gremio en 1995 et avec Palmeiras en 1999.

Les autorités locales équatoriennes ont eu du mal à vendre les 60 000 billets pour la finale. Guayaquil est à environ 6 000 kilomètres (4 000 milles) de Rio et de Curitiba.