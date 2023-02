Flamengo contre Al Hilal – Rapport de match de football – 7 février 2023

Salem Al Dawsari célèbre l’un de ses deux buts qui ont donné la victoire à Al Hilal sur Flamengo. Chris Brunskill/Fantasiste/Getty Images

Le Saoudien Al Hilal a surpris Flamengo, 10 joueurs, pour atteindre la finale de la Coupe du monde des clubs avec une victoire 3-2 mardi grâce à deux pénalités de Salem Al Dawsari et une frappe à bout portant de Luciano Vietto.

Al Dawsari a ouvert le score sur place après trois minutes et tandis que Pedro a égalisé pour les Brésiliens, leurs espoirs ont été déçus lorsque Gerson a concédé un penalty et a été expulsé dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Cela a permis à Al Dawsari de saisir son deuxième et Vietto a ajouté un troisième après la pause, assurant que le but tardif de Pedro pour Flamengo n’était qu’une consolation.

Al Hilal, première équipe saoudienne à atteindre la finale de la Coupe du monde des clubs, affrontera les vainqueurs de la demi-finale du Real Madrid contre Al Ahly mercredi à Rabat.

Par une nuit venteuse et fraîche dans un stade Ibn Batouta à moitié vide, l’entraîneur portugais de Flamengo, Vitor Pereira, a créé la surprise, laissant l’ancien arrière de l’Atletico Madrid Filipe Luis sur le banc.

Il a également laissé de côté l’Uruguayen Guillermo Varela, optant pour un duo d’arrières plus jeunes et plus orientés vers l’attaque.

C’est le remplaçant de Varela, l’arrière droit Matheuzinho, qui a changé le cours du match à la troisième minute, lorsqu’il s’est lancé avec trop de force dans un défi sur Vietto à l’intérieur de la surface et que l’arbitre a immédiatement pointé l’endroit.

Al-Dawsari est rentré chez lui, juste hors de portée du gardien Santos.

Flamengo est passé à l’attaque et a gâché une occasion en or à la 15e minute lorsque Gerson, en excellente position pour marquer dans la surface, a tenté d’obtenir un penalty au lieu de tirer.

L’arbitre n’est pas tombé dans le panneau et a montré un carton jaune au milieu de terrain de Flamengo pour simulation.

Mais Pedro a égalisé quatre minutes plus tard, tirant à la maison avec une première frappe à bout portant grâce à une passe décisive de Matheuzinho.

Flamengo, désespéré d’éviter de devenir la quatrième équipe brésilienne à perdre une demi-finale de Coupe du monde des clubs, a perdu son sang-froid et a reçu quatre cartons jaunes en première mi-temps.

Le quatrième, et le deuxième de Gerson, s’est avéré décisif car il les a réduits à 10 hommes.

Cela est venu après un contrôle VAR juste à la mi-temps, alors que l’arbitre a repéré sur le moniteur côté terrain que l’ancien milieu de terrain marseillais avait apposé sur la cheville de Vietto à l’intérieur de la surface.

Al-Dawsari n’a pas laissé passer l’occasion, plaçant son coup franc à gauche du gardien, qui avait deviné le mauvais chemin.

Avec Flamengo réduit à 10 hommes pendant toute la seconde mi-temps, Al Hilal a contrôlé le tempo et a finalement marqué le troisième, quand Al Dawsari a rendu la pareille à Vietto, mettant le ballon sur une plaque pour que l’Argentin marque d’un coup à bout portant.

L’effort à bout portant de Pedro dans le temps additionnel était trop peu trop tardif pour Flamengo, qui n’est devenu que le sixième champion de la Copa Libertadores à ne pas se qualifier pour la finale.