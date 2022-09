Flamengo aux commandes après la victoire en demi-finale aller ; Athletico-Palmerias est en équilibre

Flamengo a surclassé Velez Sarsfield lors de leur match aller en demi-finale de la Copa Libertadores. CESAR OLMEDO/POOL/AFP via Getty Images

En entrant dans les demi-finales, il semblait peu probable d’éviter un troisième décideur consécutif entièrement brésilien de la Copa Libertadores. Et après que les matches aller aient été joués, une mince chance est sûrement devenue aucune chance du tout.

L’Argentin Velez Sarsfield, le dernier espoir pour le reste du continent, a été mutilé 4-0 à domicile par les géants de Rio de Janeiro Flamengo. Cela a toujours semblé être une tâche énorme pour l’équipe actuellement 27e de la première division argentine. Contre la puissance financière de Flamengo, comment pourraient-ils égaliser les chances ? Ils pourraient essayer d’aggraver le terrain de jeu. Dans les heures qui ont précédé le match, il y avait des tensions entre les deux équipes de réalisateurs après que Flamengo ait accusé Velez d’avoir délibérément produit un mauvais lancer. Velez a également essayé de compenser avec passion – il y avait beaucoup de leurs supporters.

Mais pour avoir une chance, ils avaient besoin de perfection sur le terrain. Leur dangerman Lucas Janson a forcé un arrêt intelligent de Santos dans le but de Flamengo, et Lucas Orellano a secoué le poteau avec un coup franc. Mais comme tant de matchs récents de Flamengo, la nuit a tourné sur le premier but – qui, dans ce cas, d’un point de vue de Velez, était d’une douceur exaspérante. Le défenseur central Leo Pereira a frappé dans un centre spéculatif de profondeur, la défense locale n’a pas réussi à dégager et l’attaquant Pedro est entré en fantôme pour rentrer en douceur à la maison.

Une fois devant, Flamengo pourrait montrer son pedigree. Le deuxième but, sur le coup de la mi-temps, était une déclaration de la vertu la plus forte de l’équipe – le quatre avant fluide. Ils se sont tous combinés. Pedro a joué depuis la gauche, attaquant les milieux de terrain Everton Ribeiro et Giorgian De Arrascaeta combinés, Gabriel Barbosa a volé dans la zone de danger où Everton Ribeiro a poursuivi sa course pour guider le ballon à l’intérieur du deuxième poteau.

Velez avait été déshabillé par une combinaison de talents offensifs qui n’existe presque certainement pas en dehors du football européen de haut niveau. En fin de compte, Velez pourrait probablement être reconnaissant que la marge de victoire n’était que de quatre buts. Pedro en a ajouté deux autres en seconde période, complétant son tour du chapeau avec des finitions du pied droit généralement sans prétention et rendant plus probable qu’il soit nommé dans l’équipe du Brésil pour les matches amicaux de ce mois-ci. L’entraîneur de l’équipe nationale, Tite, était frustré que l’avant-centre dégingandé passe autant de temps sur le banc. Mais une blessure à un autre idole offensif, Bruno Henrique, a ouvert la porte, et avec onze buts à son actif, Pedro est désormais le meilleur buteur des Libertadores de cette année.

L’Athletico Paranaense a remporté une victoire sur Palmeiras, champion en titre de la Copa Libertadores. NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images

Si lui et Flamengo peuvent sûrement commencer à penser à la finale des Libertadores, prévue à Guayaquil, en Équateur, le 29 octobre, il est loin d’être clair à qui ils seront confrontés. L’autre demi-finale est en jeu après la victoire 1-0 à domicile de l’Athletico Paranaense sur le champion en titre Palmeiras.

Comme prévu, le match aller n’a pas été un classique. C’était une affaire serrée où Athletico a marqué avec son seul tir cadré. L’arrière droit Khelven est une arme d’attaque utile avec ses croix. Palmeiras n’a pas réussi à dégager, la sensation adolescente Vitor Roque a gardé le ballon en vie et Alex Santana a trouvé le fond du filet avec un tir intelligent au demi-tour. Palmeiras a raté quelques-unes de ses étoiles suspendues. Le dynamisme du milieu de terrain de Danilo était impossible à remplacer, bien que son remplaçant Gabriel Menino se soit fait remarquer pour son tir à longue distance. Et le spécialiste des coups de pied arrêtés du pied gauche Gustavo Scarpa a également été manqué. Il sera de retour la semaine prochaine. Danilo, cependant, reste suspendu et pourrait être rejoint sur la touche par le meneur de jeu Raphael Veiga, qui a boité avec une blessure à la cheville et fait face à une course pour se mettre en forme pour le match retour.

Athletico a terminé le match avec dix hommes. L’arbitre chilien expérimenté Roberto Tobar laisse le jeu se dérouler – un critère très différent de celui utilisé par les arbitres brésiliens plus heureux. Le milieu de terrain Hugo Moura n’a pas réussi à s’adapter. Il était déjà sur un jaune quand, pensant qu’il avait été victime d’une faute, il est allé au sol et a manipulé le ballon. Tobar a brandi un deuxième jaune pour ballon de la main. Tobar a rapidement pris le carton rouge une fois de plus pour faire taire les protestations de l’entraîneur furieux de l’Athletico, Luiz Felipe Scolari, dont l’équipe a résisté avec une relative facilité à un bombardement aérien de Palmeiras. Champions ces deux dernières années, Palmeiras devra trouver quelque chose de plus inspiré à Sao Paulo la semaine prochaine s’il veut conserver la couronne qu’il porte depuis deux ans.