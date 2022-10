Flamengo a montré sa domination en remportant le titre de la Copa Libertadores

Flamengo a remporté sa troisième finale de Copa Libertadores. AP Photo/Fernando Vergara

Et c’est ainsi que la finale de la Copa Libertadores s’est formée. Dans le match décisif entièrement brésilien, le troisième de suite, Flamengo a battu l’Athletico Paranaense 1-0 lors d’un après-midi chaud à Guayaquil, en Équateur.

Il ne pouvait y avoir plus de champions dignes. Les géants de Rio de Janeiro ont atteint leur troisième finale en quatre ans et ont dominé tous les arrivants. Ils terminent cette campagne avec 12 victoires et un seul match nul. Leur supériorité ne faisait aucun doute.

Mais l’un des grands aspects du football est que la meilleure équipe ne gagne pas toujours. Avec un peu de chance et une bonne stratégie, les outsiders peuvent avoir leur journée. Et Athletico pouvait certainement compter sur le deuxième de ces éléments.

Dans peut-être le dernier grand match d’une longue carrière, Luiz Felipe Scolari était sur le point de devenir le premier entraîneur à remporter les Libertadores avec trois clubs différents. Il savait que la clé du succès résidait dans le maintien de Flamengo à distance, et il a élaboré un plan qui a causé une surprise précoce.

Sa sélection ressemblait à un arrière orthodoxe à quatre. Mais au lieu de cela, Athletico marquait homme pour homme sur la majeure partie du terrain. L’arrière gauche Abner Vinicius est devenu un marqueur d’homme en défense, avec Pedro Hernique, dont le partenaire arrière central Thiago Heleno était l’homme libre.

Encore plus important était l’homme marquant au milieu de terrain, où la paire créative de Flamengo, Everton Ribeiro et Giorgian de Arrascaeta, a également été choisie individuellement.

Arrêtez-les, et le flux créatif de Flamengo peut être stoppé, et au début, le plan d’Athletico n’aurait guère pu mieux fonctionner. Il ne manquait plus qu’un but arraché à la pause. Cela a failli arriver lorsque l’ailier Vitinho a coupé pour profiter d’une erreur de David Luiz et a accroché un tir qui a été repoussé par Santos dans le but de Flamengo.

Il a fallu environ une demi-heure à Flamengo pour trouver n’importe quel type de flux. Ils ont commencé à faire tourner leurs joueurs au milieu de terrain et à attaquer, confondant le marquage d’homme à homme et ouvrant de l’espace.

Mais ils avaient peu à montrer pour cela. A l’approche du coup de sifflet de la mi-temps, Flamengo avait savouré 70% de la possession de balle sans poser aucune menace, sans parvenir à échanger ses habituelles passes rapides en bordure de surface. Deux questions planaient sur l’effort d’Athletico.

Dans des conditions chaudes, pourraient-ils être en mesure de maintenir l’intensité de leur marquage pendant 90 minutes ? Et pourraient-ils éviter le possible problème de ramasser des cartons jaunes ?

La réponse à la deuxième question était un « non » catégorique. Le jeu a changé peu avant la mi-temps lorsque, déjà sur un jaune, Pedro Henrique s’est lancé dans un défi imprudent et a été expulsé.

Les jeux peuvent dépendre des décisions. L’un était l’option de l’arbitre argentin Patrico Loustau de brandir le carton rouge. Un autre était le retard de Scolari pour remplacer Pedro Henrique. Il y a eu une longue attente avant que le défenseur désemparé ne quitte le terrain, donnant à Athletico le temps de se réorganiser.

Le but de Gabriel Barbosa en fin de première mi-temps a fait la différence pour Flamengo. EPA/Mauricio Duenas Castaneda

Le défenseur central remplaçant Matheus Felipe était prêt sur la touche. Mais Athletico a choisi de ne pas le faire venir. L’intervalle arrivait. Ils attendraient la mi-temps pour faire le changement. C’était sûrement une erreur. L’ancien milieu de terrain de Manchester City, Fernandinho, a reculé pour remplacer le défenseur central. Avec l’homme supplémentaire, Flamengo a finalement pu élaborer quelques mouvements sur le bord de la zone.

Sur le flanc droit, Everton Ribeiro a travaillé un une-deux et a croisé derrière la ligne. Fernandinho a été perdu, et au deuxième poteau, Gabriel “Gabi-gol” Barbosa a tourné du pied gauche et a été à la hauteur de son surnom. Il a marqué lors des trois dernières finales Libertadores de Flamengo.

Athletico a effectué son changement à la pause en présentant Matheus Felipe. Et maintenant, leur tâche était presque impossible. Dépassés par les armes et un homme à terre, ils ont dû poursuivre le match dans la chaleur contre un adversaire avec la force d’attaque pour les faire exploser lors de la contre-attaque.

Désormais dans un 4-4-1 plus orthodoxe, Athletico a fait ce qu’il pouvait. Mais Everton Ribeiro et De Arrascaeta pouvaient désormais trouver de l’espace entre les lignes pour se faufiler dans de petites passes. Flamengo était de loin l’équipe la plus dangereuse et a gâché des occasions en contre-attaque. L’Athletico a rafraîchi ses ailiers, changé son avant-centre et s’est efforcé de revenir dans le match.

Mais leur seule menace venait des coups de pied arrêtés. Même les lancers offensifs étaient traités comme des événements majeurs, les défenseurs centraux trottant vers l’avant dans l’espoir que quelque chose leur tombe dessus.

Ils se sont rapprochés d’un coup franc, bien frappé au-dessus du mur par le remplaçant uruguayen David Terans, mais en toute sécurité tenu par Santos plongeant à sa droite. Le banc de Flamengo tentait de contenir ses célébrations avant même le coup de sifflet final, et certains joueurs et l’entraîneur Dorival Junior pourraient être pardonnés de commencer à rêver à la perspective d’affronter le Real Madrid au début de l’année prochaine en finale de la Coupe du monde des clubs. . Car après avoir été sacrés champions d’Amérique du Sud, la prochaine étape c’est le monde.