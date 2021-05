Flambée du virus en Inde; Directives de transmission aéroportée CDC

Le rythme de la vaccination en Inde a baissé et les responsables régionaux disent avoir des quantités limitées de vaccins à administrer, alors même que le pays est aux prises avec une augmentation des cas de coronavirus et des plaintes de pénurie d’oxygène dans les hôpitaux.

Le deuxième pays le plus peuplé du monde établit un rythme record d’infections: un peu plus de 403 000 cas confirmés signalés dimanche, dont 4 092 décès.

Dans le même temps, les vaccinations par jour sont tombées à 1,3 million en moyenne la semaine dernière. C’est une baisse par rapport à 3,5 millions par jour en avril. Jusqu’à présent, environ 10% de la population indienne ont reçu une dose, tandis qu’un peu moins de 2,5% ont reçu les deux.

La Cour suprême de l’Inde est en train de mettre en place un groupe de travail national chargé de mener une «vérification de l’oxygène» afin de déterminer si les approvisionnements fédéraux parviennent aux États. Le plus haut tribunal du pays est intervenu la semaine dernière pour s’assurer que le gouvernement fédéral fournissait plus d’oxygène aux hôpitaux de New Delhi.

Vendredi, l’Union européenne a appelé les États-Unis à commencer à augmenter leurs exportations de vaccins pour aider à contenir la crise mondiale. Les États-Unis ont déclaré plus tôt la semaine dernière qu’ils soutiendraient les efforts visant à supprimer certaines protections de propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19 afin de permettre à davantage de pays d’en produire davantage, mais les responsables ont déclaré que cela n’aurait pas d’impact immédiat sur les approvisionnements mondiaux et les fabricants de médicaments. se sont opposés à la levée des protections par brevet.

Également dans l’actualité:

►La récente interdiction de la danse de la mairesse de Washington DC, Muriel E. Bowser, a fait l’objet de réactions négatives pour avoir interdit les traditions de mariage telles que l’heure du cocktail et les danses père-fille.

►Le rythme des vaccinations aux États-Unis a ralenti par rapport à son sommet du 10 avril de 4,6 millions de vaccins quotidiens. Les agences de santé publique travaillent plus dur pour obtenir des tirs d’armes, un effort critique qui pourrait aider le nouvel objectif du président Joe Biden de 70% des Américains à obtenir au moins un coup de feu d’ici le 4 juillet.

► Pfizer et BioNTech ont déclaré vendredi qu’ils avaient soumis une demande d’approbation complète par la FDA de leur vaccin COVID-19 pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

►Le Pakistan a reçu samedi son premier approvisionnement en vaccins COVID-19 par le biais de l’initiative COVAX soutenue par l’ONU, plus de 1,2 million de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca.

►L’assemblée législative du Kansas, contrôlée par les républicains, a annulé ses efforts pour retirer la gouvernante démocrate Laura Kelly des décisions finales sur la façon dont les fonds fédéraux de secours aux coronavirus sont dépensés.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,6 millions de cas confirmés de coronavirus et 581500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 157 millions de cas et 3,2 millions de décès. Plus de 329 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 257 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 112,6 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 33,9% de la population.

📘 Ce que nous lisons: La peur et l’anxiété du COVID-19 continuent de retenir les Américains entièrement vaccinés. D’où vient-il et comment pouvons-nous le surmonter?

Le CDC met à jour ses directives sur les menaces aéroportées

Vendredi, les Centers for Disease Control ont mis à jour les directives publiques pour souligner que le coronavirus se propage dans l’air – dans de minuscules gouttelettes exhalées par d’autres – et peut être transmis à des distances supérieures à 6 pieds.

Selon les directives précédentes de l’agence, le virus se propage « principalement par contact étroit de personne à personne ».

Le CDC a déclaré que le virus peut être inhalé, entrer en contact avec les yeux, le nez ou la bouche et peut contaminer les surfaces que les gens touchent dans certaines circonstances. L’agence a déclaré que les personnes à moins de six pieds sont encore plus susceptibles d’être infectées, mais les conseils reflètent les connaissances actuelles sur la transmission et ont été «reformatés pour être plus concis».

« Bien que la façon dont nous comprenons la transmission a changé, les moyens de prévenir l’infection par ce virus ne l’ont pas été », a déclaré l’agence dans un communiqué. « Toutes les mesures de prévention recommandées par les CDC restent efficaces pour ces formes de transmission. »

– Donovan Slack

De nombreux parents hésitent sur les vaccins

La FDA pourrait approuver les vaccins COVID pour les enfants la semaine prochaine, mais une part importante des parents ne sont pas si impatients de faire vacciner leurs enfants, selon des enquêtes récentes.

Alors que 71% des parents ou des soignants ont déclaré dans une enquête de mars qu’ils se vaccineraient eux-mêmes, seuls 58% ont déclaré qu’ils vaccineraient leurs enfants, selon un rapport de ParentsTogether, une organisation nationale de parents qui fournit une éducation et des ressources aux familles.

Dans une enquête plus récente, près d’un tiers des parents ont déclaré qu’ils attendraient un certain temps pour voir comment les vaccins fonctionnent, selon les résultats publiés dans l’édition d’avril du Vaccine Monitor de la Kaiser Family Foundation. Près d’une personne sur cinq a déclaré qu’elle ne ferait certainement pas vacciner son enfant,

«Il faudra du temps pour que tous les parents se sentent à l’aise avec le vaccin, mais ce que j’espère que les gens comprennent… c’est que cela fait partie d’un moyen de protéger nos enfants et notre communauté», a déclaré Bethany Robertson, cofondatrice et codirectrice de ParentsTogether qui a rédigé le rapport d’hésitation à la vaccination.

– Adrianna Rodriguez

Trader Joe’s supprime ses heures de travail senior dans de nombreux magasins

Trader Joe’s a réduit ses heures de travail dans plusieurs de ses 515 magasins et plus.

Le supermarché spécialisé, comme la majorité des grandes épiceries du pays, a commencé à désigner des heures de magasinage spéciales en mars 2020 pour aider ceux que les Centers for Disease Control and Prevention considéraient alors comme les plus vulnérables et à risque de COVID-19.

À l’origine, Trader Joe’s réservait la première heure chaque jour dans tous les magasins pour les 60 ans et plus et les clients handicapés. Les heures ont ensuite été réduites à deux fois par semaine – généralement le mercredi et le dimanche – dans la plupart des magasins avec quelques variations.

Mais récemment, des centaines de ses magasins ont cessé d’offrir l’heure indiquée, a confirmé la société à USA TODAY. Pour savoir si votre magasin propose toujours des horaires seniors, lisez-en plus ici.

– Kelly Tyko