Les États-Unis enverront des fournitures de vaccins et des experts désespérément nécessaires en Inde, submergés par l’une des pires flambées de coronavirus que le monde ait connues, a déclaré dimanche le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan à son homologue indien.

Les États-Unis envisageront également d’envoyer des millions de vaccins AstraZeneca excédentaires en Inde, a déclaré le Dr Anthony Fauci à ABC. « Cette semaine. » Le vaccin d’AstraZeneca n’a pas encore obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis

Les offres viennent alors que les États-Unis et d’autres pays développés tirent des plaintes pour stockage de vaccins tandis que les pays plus pauvres luttent pour les obtenir. La Grande-Bretagne a accepté d’expédier des ventilateurs en Inde; l’Union européenne propose de l’oxygène et d’autres fournitures.

Sullivan a déclaré à Ajit Doval que les États-Unis mettront à disposition des matières premières pour aider l’Inde à fabriquer Covishield, le vaccin Oxford-AstraZeneca fabriqué en Inde, ainsi que des produits thérapeutiques, des kits de test de diagnostic rapide, des ventilateurs et des équipements de protection individuelle.

« Tout comme l’Inde a envoyé une aide aux États-Unis alors que nos hôpitaux étaient sous tension au début de la pandémie, les États-Unis sont déterminés à aider l’Inde en cas de besoin », a déclaré la porte-parole du Conseil national de sécurité, Emily Horne.

« Les États-Unis recherchent également des options pour fournir de manière urgente la production d’oxygène et les approvisionnements connexes », ajoute le communiqué. Pour aider à accélérer la fabrication de vaccins en Inde, Sullivan a déclaré que la US Development Finance Corp. soutiendrait une « expansion substantielle » de BioE, qui fabrique le vaccin, pour lui permettre d’atteindre 1 milliard de doses d’ici la fin de 2022.

Et une équipe d’experts des Centers for Disease Control et de l’USAID est en cours de déploiement en Inde pour apporter son aide.

►Un homme du Rhode Island fait face à une simple agression et à d’autres accusations après que la police a déclaré que Michael Caro, 34 ans, de Woonsocket, avait refusé de mettre un masque sur son jeune enfant et avait agressé un employé de Walmart âgé de 16 ans la semaine dernière.

► Des bus «Mobile Vax» destinés à administrer 500 vaccins contre le COVID-19 par jour ont commencé à rouler à Boston. Les bus, un effort conjoint de Tufts Health Plan et de Harvard Pilgrim Health Care, concentrent les efforts de vaccination sur les communautés noires, latino-américaines et non anglophones du Massachusetts.

►La chancelière Angela Merkel a exhorté les Allemands à accepter les restrictions de pandémie à l’échelle nationale entraînant un couvre-feu de 22 h 00 à 5 h 00 et des limites supplémentaires sur les contacts personnels et l’accès aux magasins non essentiels dans les régions à forte infection.

►Les frontières terrestres des États-Unis avec le Canada et le Mexique resteront limitées aux voyages non essentiels jusqu’au 21 mai au moins, selon le Department of Homeland Security.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32 millions de cas confirmés de coronavirus et 572000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 146 millions de cas et 3,1 millions de décès. Plus de 290 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 225 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Au fur et à mesure que les vaccins COVID-19 se déploient à travers l’État, beaucoup de CalifoSlab City – affectueusement appelée « le dernier endroit gratuit » par les habitants – ne veulent pas se faire vacciner ou restent hésitants à se faire vacciner.

Les professeurs du MIT défient la sécurité de la règle des 6 pieds

Six pieds de distance ou 60 pieds de distance – cela fait peu de différence à l’intérieur pour éviter l’exposition au COVID car de minuscules gouttelettes ont tendance à se répartir dans les espaces fermés, un Selon une étude du MIT. Les auteurs Martin Bazant, professeur de génie chimique à l’école, et John Bush, directeur du laboratoire de mathématiques appliquées du MIT, tiennent compte de la mesure dans laquelle le risque de transmission est réduit dans les grandes pièces avec des taux d’échange d’air élevés, augmenté pour des activités respiratoires plus vigoureuses et considérablement réduit par l’utilisation de masques faciaux.

« La relance actuelle de l’économie américaine est fondée sur la distanciation sociale, en particulier la règle des six pieds, une ligne directrice qui offre peu de protection », indique l’étude.

Les États commencent à administrer le vaccin J&J

La Californie et New York faisaient partie des États administrant le Le vaccin contre le COVID de Johnson & Johnson dimanche après que leurs gouverneurs ont approuvé la reprise de l’utilisation du vaccin à dose unique. L’utilisation du vaccin à dose unique pourrait accélérer les vaccinations de masse, car les Américains se lassent de porter des masques et une nouvelle étude indique que la distance sociale à l’intérieur n’aide peut-être pas beaucoup.

« Après un examen supplémentaire du vaccin J&J # COVID19, CA reprendra immédiatement son administration », a tweeté le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, samedi soir. « Je suis reconnaissant de me compter parmi les 1 million de Californiens à recevoir ce vaccin sûr et efficace. »

L’Arizona, le Colorado, le Connecticut, l’Indiana, la Louisiane, le Maine, le Massachusetts, le Michigan, le Missouri, le Nevada, le Tennessee, le Texas et la Virginie ont également donné le feu vert au vaccin J&J. Les responsables fédéraux de la santé ont recommandé de suspendre l’utilisation du vaccin il y a près de deux semaines après qu’un trouble rare de la coagulation sanguine ait été associé à l’injection. Le gouvernement a découvert 15 vaccinés qui ont développé un type de caillot sanguin très inhabituel sur près de 8 millions de personnes ayant reçu le vaccin J&J. Trois sont décédés et sept sont toujours hospitalisés.

Les responsables fédéraux de la santé ont abandonné la recommandation vendredi, affirmant que le vaccin à dose unique est essentiel pour lutter contre la pandémie et que le risque de petit caillot pourrait être traité avec des avertissements.

82 morts dans l’explosion dans le service COVID de l’hôpital de Bagdad

Le nombre de morts est passé à 82 dimanche après une explosion et un incendie dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital de Bagdad qui tend à des patients atteints de coronavirus irakiens gravement malades.

Le ministère irakien de l’Intérieur a déclaré que 110 autres personnes avaient été blessées. La négligence de la part des autorités hospitalières a été imputée à l’incendie de samedi soir qui, selon les premiers rapports, a été causé par l’explosion d’une bouteille d’oxygène dans le service de l’hôpital Ibn al-Khatib. Le Premier ministre Mustafa Al-Kadhimi a limogé les principaux responsables de l’hôpital quelques heures après l’incident catastrophique et a exigé que le ministère de l’Intérieur mène une enquête dans les 24 heures.

Dimanche, les proches recherchaient toujours avec anxiété des êtres chers disparus.

«S’il vous plaît, deux de mes proches sont portés disparus. … Je vais mourir (sans nouvelles d’eux) », a posté une jeune femme sur les réseaux sociaux. «J’espère que quelqu’un pourra nous aider à retrouver Sadi Abdul Kareem et Samir Abdul Kareem, ils étaient aux soins intensifs.

Le monde s’isole. Un groupe néo-zélandais joue devant 50000 fans

Alors qu’une grande partie du monde reste penchée, le groupe Six60 a joué devant des foules immenses en Nouvelle-Zélande, où la distanciation sociale n’est pas nécessaire après que la nation a éradiqué le coronavirus. La finale de la tournée du groupe samedi soir a été présentée comme le plus grand concert au monde depuis le début de la pandémie.

Tout aussi important pour un groupe qui s’est rencontré alors qu’il jouait au rugby à l’université était de pouvoir jouer le premier concert jamais organisé dans le célèbre stade de rugby Eden Park. Et se retrouver au sommet de la musique du monde est venu comme un rebondissement pour Six60, qui a connu un succès sans précédent en Nouvelle-Zélande mais dont les incursions à l’étranger se sont terminées sans les percées qu’ils recherchaient.

