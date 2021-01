GameStop est un détaillant de jeux vidéo dont vous ne connaissez peut-être pas le nom. Mais c’est devenu le centre d’intérêt de Wall Street depuis que le cours de son action a bondi de milliers de points de pourcentage ces derniers mois grâce aux traders amateurs sur reddit.

Qu’est-ce qu’un «short» d’investissement boursier?

Quand nous pensons au marché boursier traditionnel, les investisseurs achètent des actions ou des actions dans les domaines qui, à leur avis, vont bien fonctionner. Par exemple, les consommateurs Apple continueront probablement à acheter des iPhones, ou en 2021, les entreprises qui produisent des masques faciaux pourraient bien se porter.

Mais le côté opposé est également possible. Si les investisseurs pensent qu’une entreprise est en déclin et que son action est surévaluée, ils peuvent parier contre cette entreprise pour gagner de l’argent. C’est quelque chose de connu sous le nom de « court » et c’est là que GameStop entre en jeu.

Il s’agit d’une entreprise qui possède des points de vente à travers les États-Unis permettant aux gens de louer et d’acheter des jeux vidéo. Pendant la pandémie COVID-19 et avant, cette industrie s’est de plus en plus déplacée en ligne. De nombreux investisseurs pensaient que le modèle commercial de GameStop était dépassé, ils ont donc misé contre lui en actions en achetant ces shorts.

Ils s’attendaient à voir son stock baisser, mais c’est le contraire qui s’est produit. Selon certaines estimations, cette semaine, il a augmenté de sept cents pour cent.

Quel rôle Reddit a-t-il joué à cet égard?

Sur le sous-répertoire Wall Street Bets de la plate-forme de médias sociaux Reddit, les utilisateurs se sont regroupés, s’encourageant mutuellement à acheter des actions dans GameStop et à augmenter le prix de leur action.

Ils disent qu’ils font cela pour lutter contre le système; qu’ils ne font que participer au même type de manipulation de marché que les hedge funds pratiquent depuis des années.

GameStop lui-même ne deviendra pas nécessairement une entreprise dont les services sont plus demandés – mais ces utilisateurs de Reddit auront potentiellement énormément profité en achetant ces actions pour de petites quantités avant de les revendre pour cinq, six fois ce montant.

D’un autre côté, les hedge funds qui avaient parié contre GameStop doivent maintenant racheter ces shorts à une valeur considérablement accrue et couvrir leurs pertes, qui pourraient potentiellement atteindre des milliards de dollars américains.

D’autres sociétés qui ont été vendues la semaine dernière voient leurs actions augmenter. Blockbuster, BlackBerry, AMC Entertainment, voire CineWorld au Royaume-Uni en font partie. Depuis, l’action de GameStop a chuté presque aussi radicalement qu’elle a augmenté – mais le marché boursier mondial a été secoué par un seul forum Reddit, et les répercussions à long terme de cette situation restent à voir.