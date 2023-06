Flair est la pire compagnie aérienne du Canada en ce qui concerne les plaintes des passagers, selon les données fédérales

Le transporteur à très bas prix Flair est la pire compagnie aérienne du Canada pour les plaintes, avec plus de 20% de ses vols générant une sorte de plainte auprès de l’Office des transports du Canada (OTC), selon de nouvelles données fédérales.

Bien que les plaintes concernant les voyages en avion ne soient pas inhabituelles, le CTA, l’organisme quasi judiciaire qui réglemente le transport aérien, a constaté que Flair avait la distinction douteuse de suivre tous les autres grands transporteurs en matière de satisfaction de la clientèle au premier trimestre de 2023.

Au cours de la période janvier-mars, le CTA a reçu 20,9 plaintes pour 100 vols Flair. Cela se compare à 10,7 pour WestJet et à 5,8 pour Air Canada.

D’autres transporteurs à bas prix – qui facturent généralement moins pour les tarifs, uniquement pour ajouter des frais annexes pour des éléments tels que la sélection des sièges, les bagages et le service client en direct – ont obtenu de meilleurs résultats que Flair malgré un modèle commercial similaire.

Lynx, un nouveau transporteur basé à Calgary, a reçu 5,2 plaintes pour 100 vols.

Sunwing, une compagnie aérienne de loisirs récemment acquise par WestJet, était le deuxième pire transporteur de plaintes après Flair – il a généré 17,4 plaintes pour 100 vols, a déclaré l’OTC. Swoop, la marque sœur à rabais de WestJet, a fait l’objet de 16 plaintes pour 100 vols.

Les mauvais résultats de Flair ne surprennent pas certains de ses clients.

Il existe un groupe Facebook dédié – Flair Airlines Nightmares – qui compte plus de 10 000 membres qui échangent des histoires d’horreur sur le vol avec le transporteur.

Les plaintes sont différentes mais il y a un fil conducteur : un service client médiocre ou inexistant.

Les passagers sont souvent aux prises avec des annulations de vols de dernière minute, des retards de plusieurs heures, des bagages perdus et des vols modifiés à des jours ou des semaines de la date de départ initiale.

Parfois, Flair a mis des passagers dans des avions à destination d’aéroports qui n’étaient pas leurs destinations d’origine.

Ce qui est unique à propos de Flair, disent les passagers, c’est son niveau de communication inadéquat.

Les travailleurs de l’aéroport sous contrat avec des tiers sont impuissants à aider à résoudre certains problèmes.

Les temps d’attente dans les centres d’appels sont particulièrement énormes, affirment les passagers. Les réclamations des clients sont généralement traitées par e-mail.

Les passagers sont souvent dirigés vers un chatbot automatisé sur le site Web de la compagnie aérienne, un outil qui, selon les voyageurs Flair mécontents, est essentiellement inutile.

Ce qui manque, c’est un accès adéquat à une personne réelle qui peut réellement aider à résoudre un problème, disent les clients de Flair.

Ken Elmes était l’un de ces voyageurs malchanceux.

« Tout est un gâchis »

Dans une entrevue avec CBC News, Elmes a raconté avoir été bloqué à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Son vol de Toronto s’est déroulé sans accroc — le retour était une autre histoire.

Le vol de retour a été annulé à la dernière minute, a-t-il dit. Elmes et sa femme ont été automatiquement réservés sur un vol dix jours plus tard.

« Nous sommes comme, quoi? Dix jours? Je n’avais même jamais entendu parler de ça. C’est complètement inacceptable », a déclaré Elmes.

Un voyage à l’aéroport n’a pas résolu leur problème – un agent de réservation surmené qui s’occupe d’un groupe de passagers en colère a dit à Elmes qu’elle ne pouvait pas modifier la réservation.

« Je suis désolé pour leurs employés – elle nous a dit que cela arrivait tout le temps », a-t-il déclaré. « Cette compagnie aérienne n’est tout simplement pas professionnelle du tout. Tout cela est un gâchis. »

Après avoir passé des heures en attente avec le centre d’appels de Flair – et réalisé que d’autres compagnies aériennes étaient épuisées sur la route Saint John-Toronto – Elmes a loué une voiture de location aller simple et a traversé le pays pour rentrer chez lui plutôt que d’attendre que Flair passe .

Cela lui a coûté 1 500 $, bien plus que ce qu’il a payé pour le billet d’avion.

Ken Elmes, à droite, dit qu’il a été laissé bloqué à Saint John, NB par Flair. (Fourni par Ken Elmes)

Elmes, un retraité à revenu fixe, a déclaré que c’était un coup inutile au portefeuille qui pique encore sept semaines après son retour.

Il a dit que Flair avait initialement offert une compensation – il a accepté 688,68 $ – pour revenir plus tard, affirmant qu’il ne lui devait rien.

« Ils doivent nettoyer leur acte. Le ministre des Transports, Omar Alghara, il doit faire quelque chose », a déclaré Elmes. « Une chose est sûre, je ne volerai plus jamais avec Flair. »

Alors que les dirigeants d’Air Canada, WestJet et Sunwing ont été traînés devant un comité de la Chambre des communes plus tôt cette année pour rendre compte de l’état désastreux du transport aérien à Noël, les dirigeants de Flair n’étaient pas sur le liste de témoins.

Ce n’est pas parce qu’il avait un record de livres sterling pendant les vacances.

Au cours de la période d’octobre à décembre 2022, Flair était juste derrière Sunwing – qui a bloqué des centaines de passagers au Mexique pendant les vacances – en termes de plaintes auprès de la CTA.

En fait, depuis que le CTA a commencé à publier des données, Flair a toujours été la première ou la deuxième pire compagnie aérienne pour les plaintes signalées.

‘Est-ce que je vais être coincé?’

Blane Johnson, un représentant des ventes de Meaford, en Ontario, a une histoire à raconter sur la mauvaise gestion de Flair.

Il a déclaré que son voyage en Floride avait été gâché après qu’une série de retards de vol l’aient laissé, lui et son frère, attendre des heures à l’aéroport.

Ils pourraient faire face au retard de neuf heures, a-t-il dit, mais le principal problème était la décision abrupte de Flair de réserver à nouveau des passagers à destination de Kitchener sur un vol de Toronto sans autre option pour sortir d’Orlando.

« Ils m’ont envoyé dans une ville complètement différente. Toronto, c’est vraiment très loin de Kitchener », a-t-il déclaré. « Alors, je suis assis là à penser, vais-je être bloqué à Toronto pour la nuit? Je viens de la campagne, je ne savais pas si quelqu’un était prêt à me conduire au milieu de la nuit. »

Heureusement, un Uber était prêt à se rendre à l’aéroport de Kitchener afin que lui et son frère puissent récupérer leur véhicule en panne pour le ramener à leur destination finale sur les rives du lac Huron.

Blane Johnson, un représentant des ventes de Meaford, en Ontario, devait rentrer de Floride par Flair à l’aéroport de Kitchener. Ils l’ont plutôt envoyé à Toronto. (Fourni par Blane Johnson)

En vertu de la réglementation sur la protection des passagers aériens, les passagers retardés comme Johnson ont droit à une certaine indemnisation.

Il a dit qu’il avait essayé de faire en sorte que Flair couvre au moins une partie de son Uber. On lui a offert une maigre somme. Maintenant, il est allé au CTA pour se battre pour plus d’argent.

Il attendra un peu. Le CTA est submergé de plaintes de passagers aériens, avec plus de 46 000 cas actuellement en attente.

Le redémarrage difficile des voyages en avion après la COVID a provoqué une avalanche de plaintes, obligeant le CTA à avertir les voyageurs qu’il faudra au moins 18 mois pour qu’une plainte soit examinée.

« Ça ne vaut pas le mal de tête »

C’est un délai que le gouvernement lui-même a qualifié d’inacceptable.

« Flair n’agit tout simplement pas comme une organisation professionnelle. Je ne les piloterais plus jamais. Cela ne vaut pas le mal de tête », a déclaré Johnson.

Vianney Godbout est un agent immobilier de la région de Montréal.

Après une croisière agréable à travers l’Alaska, Godbout a été réservé pour rentrer chez lui sur Flair au départ de Vancouver. Il y a eu des retards de plusieurs heures, a-t-il dit, mais le vol a finalement décollé.

Le problème de Godbout, c’est qu’il n’a toujours pas reçu ses bagages. Il a dit qu’il attendait depuis plus de deux semaines.

Godbout n’avait pas que des vêtements et des articles de toilette dans cette valise. La compagnie aérienne a égaré la machine CPAP dont il a besoin pour dormir et son coûteux ordinateur portable MacBook.

Vianney Godbout, à gauche, a déclaré avoir été retardé pendant des heures à Vancouver avec Flair après une croisière en Alaska. Le Montréalais dit n’avoir toujours pas reçu ses bagages deux semaines après son arrivée. (Fourni par Vianney Godbout)

Flair a été « inutile » et lui a donné du fil à retordre ou a simplement ignoré ses demandes de mise à jour de statut, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il avait envoyé plus de 25 e-mails, passé d’innombrables appels avec des temps d’attente de plusieurs heures et que Flair n’avait toujours pas livré le sac.

« C’est assez triste », a-t-il déclaré à CBC News. « On m’a promis un appel d’un supérieur tous les jours. Je n’ai jamais reçu d’appel. Nous n’avons aucune idée de l’endroit où se trouve ce sac.

« Air Canada, WestJet – ils ne sont pas géniaux. Mais au moins je pourrais parler à quelqu’un. Flair, ils s’en foutent. Flair est le pire de tous les temps. C’était ma première et dernière expérience avec Flair. »

Flair a défendu son dossier dans une déclaration envoyée par courrier électronique.

Le mois dernier, a déclaré un porte-parole de Flair, la compagnie aérienne a transporté plus de 436 000 passagers, 82,1% de ses vols arrivant dans les 15 minutes suivant l’heure d’arrivée prévue.

« Nous voulons que chaque passager ait une excellente expérience avec la compagnie aérienne, et la majorité de nos passagers le font », a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne.

« Au cours des derniers mois, nous avons pris des mesures concrètes pour améliorer notre réactivité vis-à-vis des clients dans nos canaux de communication, et le résultat est des communications plus réactives et une résolution plus rapide et efficace des demandes des clients. »

Flair a été en proie à la controverse depuis sa transition en 2019-2020 d’un transporteur charter et de fret à une compagnie aérienne qui gère des vols passagers réguliers.

Sa structure de propriété – des intérêts américains détiennent une partie de l’entreprise – a soulevé des sourcils au CTA.

L’année dernière, le régulateur a menacé de retirer la licence de la compagnie aérienne avant de finalement reculer après que Flair ait insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une entreprise canadienne, comme l’exige la loi.

Les bailleurs d’avions ont également confisqué certains des avions de Flair après avoir allégué que la compagnie aérienne basée à Edmonton avait manqué certains paiements.

En mars, l’aéroport d’Ottawa a rompu ses liens avec Menzies, la société qui fournit des services aéroportuaires à Flair, car elle a déclaré que le service était mauvais.

Les données du CTA sur Flair et d’autres transporteurs ne disent pas non plus tout sur l’état de la satisfaction des clients – il y a probablement beaucoup plus de passagers aériens mécontents qui n’ont pas pris la peine d’aller au régulateur avec une plainte.

L’OTC n’acceptera une plainte qu’après qu’un voyageur aura tenté de résoudre son problème directement avec la compagnie aérienne. Un plaignant doit attendre au moins 30 jours que la compagnie aérienne réponde avant de pouvoir demander au CTA de l’aider à trancher un problème.

« Je ne suis généralement pas un gars impuissant. Mais avec Flair, je me sentais totalement impuissant », a déclaré Elmes.

« Le gouvernement était censé réparer la charte des droits des passagers aériens. Cela n’a rien fait. »

Un porte-parole du ministre des Transports, Omar Alghabra, a déclaré que le gouvernement avait annoncé en avril des modifications de la réglementation sur les droits des passagers aériens – des modifications destinées à rendre toutes les compagnies aériennes plus responsables.

« Les décisions opérationnelles d’une compagnie aérienne relèvent de la responsabilité de la compagnie aérienne. Cela étant dit, nous attendons de tous les transporteurs aériens, y compris Flair, qu’ils respectent leurs obligations d’assurer la sécurité des passagers et de protéger leurs droits. Ces nouvelles modifications apportées aux APPR contribueront à garantir que tel est le cas. « , a déclaré le porte-parole.