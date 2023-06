Flair est en tête des compagnies aériennes canadiennes avec le nombre moyen de plaintes pour 100 vols : CTA

TORONTO-

L’Office des transports du Canada affirme que Flair Airlines Ltd. a le plus grand nombre de plaintes pour 100 vols de toutes les grandes compagnies aériennes au Canada, car les compagnies aériennes ont connu une année de reprise difficile avec des vols retardés et annulés.

Entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, Flair a enregistré en moyenne 15,3 plaintes pour 100 vols.

En mars, Flair a vu quatre de ses avions loués saisis en raison de retards de paiement, provoquant des centaines de vols annulés.

Sunwing Airlines Inc. est arrivé deuxième avec 13,8 plaintes pour 100 vols, et Swoop Inc. a terminé troisième avec 13,2.

Pendant ce temps, WestJet a reçu 6,6 plaintes pour 100 vols et Air Canada, 4,3.

Alors que la demande de voyages en avion monte en flèche à la suite de la pandémie de COVID-19, les compagnies aériennes ont parfois eu du mal à suivre le rythme de l’année écoulée en voyant les gros titres sur les annulations, les retards et les aéroports bondés et chaotiques.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 juin 2023