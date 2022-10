Flagstar Bank : Examen de la valeur nette de la propriété 2022

Flagstar Bank existe depuis 1987 et la société est devenue l’une des plus grandes sociétés de montage de prêts hypothécaires du pays. Alors que le réseau de succursales bancaires de Flagstar Bank est limité à cinq États – Michigan, Indiana, Californie, Ohio et Wisconsin – les activités de prêt de la société ont une présence en personne plus large avec 79 emplacements de prêt dans 28 États. Alors que de plus en plus de propriétaires cherchent à puiser dans la valeur nette de leur maison, la banque basée au Michigan a deux options.

Flagstar Bank : En bref Types de prêts sur valeur domiciliaire Marge de crédit sur valeur domiciliaire et prêt sur valeur domiciliaire Gamme APR Variable de 6,99 % à 21 % pour les HELOC (offre de lancement de 5,49 % sur six mois) ; 7,79 % pour les prêts sur valeur domiciliaire (les deux taux reflètent la réduction de paiement automatique pour les clients de Flagstar Bank) Montants des prêts 10 000 $ à 1 million de dollars Exigences en matière de pointage de crédit Non précisé Modalités de remboursement Période de tirage de 10 ans et période de remboursement de 20 ans pour les HELOC ; Options de 10, 15 et 20 ans pour les prêts sur valeur domiciliaire Frais Frais annuels de 75 $ pour les HELOC, annulés la première année ; pas de frais de clôture imposés par la banque pour les prêts sur valeur domiciliaire

Les produits de prêt sur valeur domiciliaire de Flagstar Bank sont les meilleurs si vous faites déjà vos opérations bancaires à l’institution en raison de l’offre de rabais de paiement automatique de la banque. Ce n’est pas une bonne option si vous vivez au Texas, car les produits sur valeur domiciliaire de la banque n’y sont pas disponibles.

Aucun prêteur sur valeur domiciliaire n’est parfait. Si vous envisagez d’utiliser Flagstar Bank pour accéder à une partie de la valeur nette de votre maison, considérez ces grands avantages et inconvénients avant de postuler.

Ce qu’on aime

Possibilités d’économies supplémentaires : Offre une réduction pour la mise en place de paiements automatiques à partir d’un compte Flagstar (0,5 % de réduction sur les HELOC et 0,25 % de réduction sur les prêts sur valeur domiciliaire).

Offre une réduction pour la mise en place de paiements automatiques à partir d’un compte Flagstar (0,5 % de réduction sur les HELOC et 0,25 % de réduction sur les prêts sur valeur domiciliaire). Large éventail de montants de prêt disponibles : 10 000 $ à 1 million de dollars.

10 000 $ à 1 million de dollars. Pas de frais de clôture supplémentaires : Pas de frais de clôture imposés par la banque sur les prêts sur valeur domiciliaire.

Ce que nous n’aimons pas



Disponibilité limitée: Les prêts sur valeur domiciliaire ne sont disponibles que par l’intermédiaire d’une succursale de vente au détail physique.

Les prêts sur valeur domiciliaire ne sont disponibles que par l’intermédiaire d’une succursale de vente au détail physique. Détails rares : Informations limitées disponibles en ligne sur les exigences des emprunteurs.

Informations limitées disponibles en ligne sur les exigences des emprunteurs. L’option de promotion n’est pas pour tout le monde : Le faible taux HELOC de lancement n’est disponible que pour les prêts d’au moins 50 000 $.

Options de prêt sur valeur domiciliaire

Si vous êtes déjà client de Flagstar Bank avec un compte courant, vous pouvez configurer le paiement automatique pour obtenir une remise sur votre tarif. Dans les deux ventilations ci-dessous, les chiffres APR incluent la remise.

Marge de crédit sur valeur domiciliaire : Le HELOC de Flagstar Bank vous donne la possibilité d’emprunter autant que vous en avez besoin quand vous en avez besoin, et vous paierez un taux d’intérêt variable entre 6,99 % et 21 % après un taux promotionnel de 5,49 % sur six mois. Les montants des prêts sont flexibles, allant de seulement 10 000 $ à 1 million de dollars. Si vous empruntez plus de 500 000 $, vous devrez payer une police d’assurance titres pour le prêteur.

Tant que vous gardez le compte ouvert pendant au moins 36 mois, vous ne paierez aucun frais de clôture. Cependant, après la première année, vous paierez des frais de 75 $ chaque année.

Prêt sur valeur domiciliaire : Si vous faites une demande de prêt immobilier à Flagstar Bank, vous recevrez une somme d’argent forfaitaire et vous aurez trois options pour la rembourser : 10, 15 et 20 ans. Vous pouvez emprunter entre 10 000 $ et 1 million de dollars, à condition de maintenir un ratio prêt-valeur combiné de 80 % ou moins.

Frais

Il n’y a pas de frais de clôture tant que vous gardez votre compte ouvert pendant au moins 36 mois. Pour les HELOC, Flagstar Bank facture des frais annuels de 75 $, bien qu’ils soient annulés la première année. Si vous empruntez plus de 500 000 $, vous devrez payer l’assurance titres du prêteur.

En dehors des frais, il est important de porter une attention particulière à l’APR attaché aux produits de prêt chez Flagstar Bank. Sur un HELOC, la banque facture entre 6,99% et 21%, selon votre solvabilité. Les prêts sur valeur domiciliaire ont un taux fixe de 7,79 %, soit plus d’un demi-point de plus que taux d’intérêt moyens sur Bankrate, le site sœur de CNET. Cependant, il n’y a pas de frais de clôture.

Comment se qualifier

Bien que Flagstar Bank ne divulgue pas d’exigences spécifiques en matière de pointage de crédit pour ses produits de prêt sur valeur domiciliaire, la banque tient compte de certaines considérations clés lors de l’examen des demandes. Si vous demandez un HELOC, la propriété doit être soit un immeuble occupé par le propriétaire de 1 à 4 logements, soit une résidence secondaire de 1 logement, et votre ratio prêt/valeur combiné ne peut pas dépasser 89,99 % avec la nouvelle ligne. de crédit ajouté à votre hypothèque existante.

Si vous demandez un prêt sur valeur domiciliaire, celui-ci devra porter sur votre résidence principale (les résidences secondaires ne sont pas autorisées) et le ratio prêt/valeur combiné ne peut pas dépasser 80 % avec votre prêt hypothécaire existant.

Les produits sur valeur domiciliaire de Flagstar Bank ne sont pas disponibles au Texas.

Commencer

Pour déterminer si vous êtes éligible à l’une des options de prêt sur valeur domiciliaire de Flagstar Bank, il est préférable d’autoriser le site Web de l’entreprise à utiliser votre emplacement. En fonction de votre code postal, la banque vous dira si vous pouvez demander un HELOC et un prêt sur valeur domiciliaire. Les HELOC sont largement disponibles, mais les prêts sur valeur domiciliaire sont beaucoup plus limités.

Vous pouvez commencer votre candidature en ligne. Si vous le faites, vous devrez partager une série d’informations sur votre hypothèque principale – le montant initial, le solde restant, votre taux et votre paiement mensuel – ainsi que les informations sur votre permis de conduire et des détails sur vos finances personnelles. Si vous ne souhaitez pas commencer en ligne, vous pouvez appeler le 888-686-1454 pour parler à un conseiller en prêts.

Service Clients

Bien que Flagstar Bank propose une application en ligne pratique, il existe une variété de façons d’entrer en contact avec une personne réelle. Vous pouvez appeler le 888-686-1454 pour entrer en contact avec un conseiller en crédit par téléphone. Les représentants sont disponibles du lundi au vendredi entre 7 h 30, heure de l’Est et le samedi entre 7 h 30 et 16 h 00. Si vous décidez de contracter un prêt auprès de la banque et avez besoin d’aide pour vos paiements, la société dispose d’un service 24h/24. numéro de service de prêt d’heure : 800-968-7700.