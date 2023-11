FL Entertainment : résultats des 9 M 2023

FL Divertissement

Paris, le 9 novembre 2023

Résultats des neuf premiers mois 2023

CROISSANCE ET RENTABILITÉ SOLIDES DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR LES 9M 2023

ACTIVITÉ M&A DANS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CONTENUS

REFINANCEMENT RÉUSSI DE LA DETTE BANIJAY – ÉCHÉANCE PROLONGÉE JUSQU’À 2028-2029

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DES 9M 2023

EBITDA ajusté 1 en hausse de +8,1% à taux de change constants à 473 M€ (+6,9% publié)

Net ajusté revenu 1 en hausse de +5,6% à 217 M€, résultat net à 21 M€ (9M 2022 : perte nette de -80 M€ 2 )

Conversion des flux de trésorerie disponibles ajustés 1 de 83% Forte position de liquidité de 419 M€ et ratio de levier de 3,2x à fin septembre 2023 (fin décembre 2022 : 3,1x) Refinancement réussi de la dette Banijay : ~85% de la maturité de la dette prolongée jusqu’en 2028-2029



FAITS MARQUANTS DES 9M 2023

François Riahi, PDG de FL Entertainment, a déclaré :

« Nous avons enregistré des résultats solides au cours des neuf premiers mois de 2023, avec une croissance du chiffre d’affaires et une rentabilité reflétant les atouts de nos activités de divertissement.

Dans la production et la distribution de contenu, nous avons constaté une demande soutenue de la part des diffuseurs linéaires et des plateformes de streaming, où la force de nos « supermarques » emblématiques et notre capacité à produire des formats à succès dans plusieurs pays génèrent des revenus récurrents, tout en enrichissant notre catalogue de contenu. .

En octobre, nous avons investi dans Hyphenate Media Group pour soutenir la production de contenus haut de gamme et inclusifs pour les Amériques et avons récemment acquis une participation majoritaire dans The Forge, l’un des producteurs de fiction les plus réputés du Royaume-Uni.

Dans les paris sportifs et jeux en ligne, nous avons maintenu une forte croissance à deux chiffres dans toutes les activités. Notre concentration continue sur la croissance et la fidélisation des joueurs actifs uniques a été soutenue par le lancement réussi d’une nouvelle application très appréciée qui améliore notre offre de produits et l’expérience utilisateur. Betclic est également devenu le premier acteur à bénéficier du GamCare Certification Safer Gambling en dehors du Royaume-Uni, démontrant notre engagement total en faveur du jeu responsable.

Pour l’avenir, nous nous concentrons sur le renforcement de nos positions de leader dans le domaine du divertissement afin de générer une croissance rentable et soutenue.

PRINCIPAUX FINANCIERS DES 9M 2023

M€ 9M 2022 9M 2023 % changement % monnaie constante Revenu 2 712,9 2 866,2 5,6% 7,5% EBITDA ajusté 442.3 472,9 6,9% 8,1% Marge d’EBITDA ajusté 16,3% 16,5% Résultat/(perte) net de la période (79,5) 20.9 Résultat net ajusté* 205,7 217.1 5,6% Cash-flow libre ajusté 368,9 391,8 6,2% Taux de conversion des flux de trésorerie disponibles 83,4% 82,9% Pour la période de douze mois terminée 31 décembre 2022 30 septembre 2023 Dette financière nette (publiée) 2 090,8 2 384,3 Dette financière nette / EBITDA ajusté 3,1x 3,2x

Les chiffres des 9 premiers mois de 2022 sont ajustés pour inclure des frais de détention pro forma de -4,1 M€ à des fins de comparaison.

ÉVÉNEMENTS CLÉS DES 9M 2023

Opérations stratégiques de fusions et acquisitions

FL Entertainment a une stratégie éprouvée de fusions et acquisitions, axée sur des entreprises rentables et leaders sur des marchés structurellement en croissance qui offrent des opportunités de consolidation.

Nouveau partenariat Venture : Hyphenate Media Group

Banijay a acquis une participation minoritaire dans Hyphenate Media Group, une nouvelle société médiatique multiplateforme dirigée par Eva Longoria, actrice, productrice, réalisatrice et fondatrice de la société de production UnbeliEVAble, et Cris Abrego, président de Banijay America Group. Banijay a la possibilité d’augmenter progressivement ses investissements au cours des prochaines années.

Hyphenate Media Group produira du contenu sous sa propre marque et se développera grâce à l’acquisition de studios indépendants dirigés par des créateurs. Le contenu scénarisé et non scénarisé autoproduit ciblera les diffuseurs linéaires et les plateformes de streaming, avec de fortes opportunités de développement dans les Amériques.

Événements en direct

La production et la distribution de contenu se sont étendues aux événements en direct avec des investissements dans deux entreprises qui offrent de multiples synergies avec Banijay et soutiennent l’ambition de FL Entertainment de devenir un leader mondial intégré du divertissement.

Balich Wonder Studio

Banijay a acquis une participation de 52 % dans Balich Wonder Studio aux côtés de son fondateur et a la possibilité d’augmenter progressivement sa participation. La transaction a été clôturée en septembre 2023.

Fondé en 2013, Balich Wonder Studio est un groupe mondial de divertissement en direct spécialisé dans la création, la production et la diffusion de spectacles et d’expériences en direct et a organisé la plupart des cérémonies d’ouverture et de clôture olympiques. Balich opère dans trois unités commerciales : Cérémonies, Expositions et expériences de marque, et Spectacles immersifs et expériences de destination, et a un historique de dix ans de croissance organique impressionnante ainsi qu’un chiffre d’affaires de 315 millions d’euros en 2022.

Les indépendants

FL Entertainment a acquis une participation minoritaire dans The Independents avec la possibilité de devenir progressivement l’actionnaire majoritaire d’ici 2026. La transaction a été finalisée en juin 2023.

The Independents est un groupe leader de marketing expérientiel et de communication pour les marques de luxe. Fondée en 2017 et forte de sept agences de premier ordre, l’entreprise travaille avec des clients tels que LVMH, Kering, L’Oréal, Richemont et Chanel. Les Indépendants ont généré un chiffre d’affaires d’environ 353 millions d’euros en 2022 et partagent un fort ADN d’entreprise avec Banijay, avec une structure organisationnelle décentralisée bien adaptée au développement des talents créatifs, une culture entrepreneuriale et un management expérimenté.

Dette Banijay : refinancement réussi et prolongation de la maturité jusqu’en 2028-29

Banijay a refinancé avec succès environ 85 % de sa dette, prolongeant son prêt à terme B de trois ans jusqu’en mars 2028 et ses billets garantis de premier rang de quatre ans jusqu’en mai 2029. Au total, Banijay a refinancé et levé un montant total proche de 2,0 milliards d’euros.

ÉVÉNEMENTS POST-PÉRIODE

La forge

En novembre, Banijay a acquis une participation majoritaire dans The Forge, l’une des principales sociétés de production de scénarios au Royaume-Uni. Bien établi grâce à ses productions dramatiques primées telles que Mariage, Aide et Devenir Elizabeth, The Forge renforcera la production scénarisée de Banijay UK en tant que neuvième label britannique aux côtés de Kudos, Tiger Aspects et Wild Mercury. S’appuyant sur son vivier de talents de pointe, The Forge a une série de nouveaux titres en production pour les plateformes linéaires et SVOD, notamment Les boucaniers pour Apple TV+ et Lac des éclats pour Disney+.

Certification GamCare

En novembre, Betclic est devenu le premier opérateur à obtenir la norme internationale pour un jeu plus sûr par GamCare. Cette certification internationale récompense l’engagement quotidien de Betclic à assurer une expérience de jeu responsable à ses joueurs, désormais consolidée dans le cadre du programme Betclic Protect.

GamCare est le principal fournisseur britannique indépendant d’informations, de conseils et d’assistance gratuits pour toute personne lésée par le jeu. Le « Safer Gambling Standard » est la norme de qualité de GamCare en matière de responsabilité sociale pour les opérateurs de jeux agréés. Il vise à élever les normes dans l’ensemble du secteur, rendant le jeu plus sûr pour tous.

PERSPECTIVES T4 2023

Production et distribution de contenu

Conformément aux attentes, la production et la distribution de contenus bénéficieront d’un niveau élevé de livraisons de spectacles au quatrième trimestre 2023 compte tenu de la saisonnalité naturelle de l’activité, ainsi que de l’acquisition de The Forge.

Balich Wonder Studio, qui jouit d’une forte présence en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis, a connu le report ou l’annulation de certains de ses événements en direct en raison du conflit en cours dans la région du Moyen-Orient. Le Groupe anticipe un impact de -10 à -15 M€ sur sa prévision d’EBITDA ajusté 2023 d’environ 750 M€ d’acquisitions pro forma3 et continue de suivre de près la situation.

Paris sportifs et jeux en ligne

Le Groupe s’attend à ce que la dynamique positive observée au cours de l’année se poursuive au quatrième trimestre 2023, portée par la croissance et la rétention continues des joueurs actifs uniques et l’impact attendu de la nouvelle application Betclic, qui offre une expérience utilisateur enrichie sur tous les produits. Même si le mois d’octobre a été marqué par des résultats sportifs défavorables, qui ont affecté l’ensemble du secteur des paris sportifs, l’impact a déjà commencé à s’inverser et devrait être entièrement compensé d’ici la fin du quatrième trimestre 2023 ou au plus tard au premier trimestre 2024.

Comme indiqué précédemment, FL Entertainment vise à accroître son flottant et sa liquidité boursière à court et moyen terme. À cet égard, elle continue de revoir ses options et de surveiller les marchés des capitaux.

PROFITS ET PERTES – 9M 2023

Les chiffres des premiers 9 mois 2022 sont ajustés pour inclure des coûts de détention pro forma de -4,1 M€ à des fins de comparaison.