Shia LaBeouf, la star de cinéma fréquemment troublée, a été poursuivie en justice par son ex-petite amie, le musicien britannique FKA Twigs, pour abus et agressions répétés – physiques, émotionnels et mentaux – qu’il aurait infligés au cours de leur relation de près d’un an.

«Shia LaBeouf fait du mal aux femmes», dit le procès dans ses premières lignes. «Il les utilise. Il les abuse, à la fois physiquement et mentalement. Il est dangereux.

Twigs s’est ensuite ouverte sur les médias sociaux vendredi, expliquant qu’elle avait choisi de partager son expérience dans l’espoir qu’elle puisse aider d’autres personnes qui sont dans des situations de violence domestique.

« Mon deuxième pire cauchemar est d’être forcé de partager avec le monde que je suis un survivant de la violence domestique », écrit Twigs sur Instagram. « Mon premier pire cauchemar est de ne le dire à personne et de savoir que j’aurais pu aider ne serait-ce qu’une seule personne en partageant mon histoire. »

La danseuse a noté qu’il était difficile pour elle de comprendre qu’elle était dans «une relation de violence émotionnelle et physique» et n’a jamais pensé «que quelque chose comme ça m’arriverait».

«C’est pourquoi j’ai décidé qu’il était important pour moi d’en parler et d’essayer d’aider les gens à comprendre que lorsque vous êtes sous le contrôle coercitif d’un agresseur ou dans une relation interpersonnelle violente, partir ne semble pas être une option sûre ou réalisable « Écrit Twigs.

Le procès, déposé vendredi devant la Cour supérieure de Los Angeles, a été obtenu par USA TODAY. Twigs énumère cinq «causes d’action» – coups et blessures, agressions sexuelles, agressions, détresse émotionnelle et négligence grave – contre LaBeouf et demande des dommages-intérêts non précisés.

Outre Twigs, l’autre femme nommée dans le costume était Karolyn Pho, une styliste qui est également une ancienne petite amie de LaBeouf, qui a décrit des expériences traumatisantes avec LaBeouf au cours de leur relation.

Le procès, qui affirme que LaBeouf a sciemment donné à Twigs une maladie sexuellement transmissible, l’accuse d ‘«abus incessants», y compris des agressions sexuelles, des agressions et des souffrances émotionnelles.

Twigs, 32 ans, une chanteuse / compositrice / danseuse (née Tahliah Debrett Barnett), a déclaré au New York Times qu’elle rendait public pour montrer comment même un musicien acclamé par la critique avec de l’argent, une maison et un solide réseau de supporters pourrait être pris en compte. une telle situation difficile.

«J’aimerais être en mesure de sensibiliser le public aux tactiques utilisées par les agresseurs pour vous contrôler et vous enlever votre agence», a-t-elle déclaré au Times dans une interview.

L’avocat de Twigs à Los Angeles, Bryan Freedman, a publié une déclaration à USA TODAY plus tard vendredi:

«Shia LaBoeuf a abusé de Mme Barnett, Mme Pho et d’autres. Nous avons tenté de résoudre cette question en privé à la condition que M. LaBeouf accepte de recevoir un traitement psychologique significatif et cohérent. Comme il n’était pas disposé à accepter d’obtenir une aide appropriée, Mme Barnett a intenté une action pour empêcher que d’autres personnes subissent sans le savoir des abus similaires de sa part.

LaBeouf, 34 ans, dont le dernier film, « Pieces of a Woman », ouvre le 30 décembre avec beaucoup de buzz, a répondu aux allégations dans un e-mail au Times, affirmant qu’il n’était « pas en mesure de dire à qui que ce soit comment mon le comportement les a fait ressentir. «

« Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. Je suis violent envers moi-même et tout le monde autour de moi depuis des années. J’ai une histoire de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé de ceux que j’ai blessés. Je ne peux vraiment rien dire d’autre.

USA TODAY a tenté de joindre LaBeouf et ses représentants.

LaBeouf et Twigs sont sortis en 2018 et 2019, après s’être rencontrés sur le film «Honey Boy», un projet de vanité qu’il a co-écrit et qui s’est inspiré de son enfance et de sa relation avec son père.

Selon le procès, Twigs dit que sa vie est devenue un «cauchemar vivant» après qu’elle est entrée en relation avec LaBeouf. Elle affirme que LaBeouf l’a préparée, «gagnant progressivement sa confiance, mais avec l’intention de la maltraiter. Plus tard, il se serait livré à un «flux continu» de violence verbale et mentale, la «rabaissant» et la «réprimandant», qui est rapidement devenue physique et «de plus en plus violente».

Le procès décrit une interaction effrayante en février 2019, lorsque Twigs et LaBeouf étaient dans une voiture à grande vitesse se dirigeant vers Los Angeles depuis le désert, LaBeouf au volant. Le costume dit qu’il conduisait imprudemment, a enlevé sa ceinture de sécurité et a menacé de s’écraser à moins qu’elle ne professât son amour pour lui.

LaBeouf, la star de « Transformers », lui avait fait rage tout au long du voyage, selon le procès, l’étouffant une fois après l’avoir réveillée au milieu de la nuit.

Après qu’elle ait supplié de sortir de la voiture, dit le costume, il s’est arrêté à une station-service. Elle est sortie mais il l’a suivie et agressée, la jetant contre la voiture tout en lui criant au visage, selon le costume. Il l’a forcée à rentrer dans la voiture.

«Pendant trop longtemps, LaBeouf a cherché à excuser ses actes répréhensibles comme

les excentricités d’un «artiste» libre-penseur », dit le procès. «Même si son histoire de comportement violent était bien documentée, de nombreux médias ont traité LaBeouf comme un personnage inoffensif de l’amusement … Il n’y a rien de drôle dans l’exploitation et la maltraitance des femmes … Les jours où LaBeouf peut maltraiter et nuire aux femmes en toute impunité. «

LaBeouf, dans un autre e-mail au Times concernant les allégations spécifiques dans le procès, a écrit que «bon nombre de ces allégations sont fausses». Mais il a ajouté qu’il devait « l’opportunité de diffuser publiquement leurs déclarations et d’accepter la responsabilité de ce que j’ai fait ».

LaBeouf a été arrêté à plusieurs reprises dans le passé pour comportement ivre agressif ou perturbateur. En octobre, l’Associated Press a rapporté qu’il avait été accusé de délit de batterie et de petit vol en relation avec une bagarre en juin à Los Angeles avec un autre homme qui avait déclaré que LaBeouf avait volé son chapeau.

En juillet 2017, il a été arrêté pour ivresse publique, conduite désordonnée et obstruction à Savannah, en Géorgie. Il n’a pas contesté la conduite désordonnée, a payé une amende de 1 000 $ et a été mis en probation pendant un an.

En janvier de cette année-là, il a été menotté à l’extérieur du Musée de l’image en mouvement dans le Queens après s’être engagé dans une bagarre sur le site de son projet artistique anti-Trump He Will Not Divide Us. Les charges ont par la suite été abandonnées faute de preuves.

En 2014, il a été arrêté pour intrusion criminelle et inconduite après avoir causé une perturbation ivre dans un théâtre de New York lors d’une représentation de «Cabaret». Il a été expulsé de force du théâtre après avoir été vu fumer à l’intérieur, gifler des inconnus à l’arrière et avoir menacé la police.

Il a d’abord plaidé coupable, mais les accusations ont finalement été abandonnées après son entrée en cure de désintoxication.

Contributeur: Rasha Ali