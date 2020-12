D’autres allégations formulées dans le procès incluaient le comptage des baisers, la conduite imprudente, la gardant dans un «état de peur constant» en stockant des armes à feu dans leur chambre et en lui donnant «sciemment» une MST et en risquant sa santé. Le procès a affirmé qu’il ne l’avait pas informée qu’il avait la maladie et l’a plus tard rejetée comme « pas si grave ».

Les papiers légaux ont expliqué que des brindilles FKA se manifestent maintenant pour s’assurer que « plus jamais une autre femme ne sera forcée de subir le traitement brutal » qu’elle a dit avoir reçu. Le musicien anglais fera don d’une part importante de l’argent de l’affaire à des œuvres caritatives pour les survivants de violence domestique.

Vendredi, les brindilles FKA ont dit Le New York Times dans son interview, « Il m’a amené si bas, au-dessous de moi-même, que l’idée de le quitter et de devoir me remettre en marche me semblait impossible. »