Juste après la Saint-Valentin en 2019, le musicien FKA brindilles était dans une voiture qui fonçait vers Los Angeles. Au volant se trouvait son petit ami, l’acteur Shia LaBeouf. Il conduisait de manière imprudente, a-t-elle déclaré dans une action en justice déposée vendredi, retirant sa ceinture de sécurité et menaçant de s’écraser à moins qu’elle ne déclare son amour pour lui. Ils revenaient du désert, où M. LaBeouf, la star de «Transformers», lui avait fait rage tout au long du voyage, a déclaré FKA brindilles dans le procès, la réveillant une fois au milieu de la nuit, l’étouffant. Après avoir supplié de sortir de la voiture, elle a dit qu’il s’était arrêté à une station-service et qu’elle avait pris ses sacs dans le coffre. Mais M. LaBeouf l’a suivie et l’a agressée, la jetant contre la voiture en lui criant au visage, selon le costume. Il l’a ensuite forcée à rentrer dans la voiture. L’incident de la station-service est au cœur du procès selon lequel M. LaBeouf, 34 ans, a abusé des brindilles de FKA physiquement, émotionnellement et mentalement à plusieurs reprises dans une relation qui n’a duré qu’un an. Son objectif en se manifestant, a-t-elle déclaré dans une interview, était d’expliquer comment même un artiste acclamé par la critique avec de l’argent, une maison et un solide réseau de supporters pouvait être pris dans un tel cycle. «Je voudrais être en mesure de sensibiliser sur les tactiques que les agresseurs utilisent pour vous contrôler et vous enlever votre agence», a déclaré FKA Twigs, 32 ans, née Tahliah Debrett Barnett.

M. LaBeouf a répondu jeudi aux préoccupations soulevées par Mme Barnett, et une deuxième ancienne petite amie qui l’a accusé de comportement abusif, dans un courriel qui traitait largement de sa conduite. «Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement les a fait ressentir», a-t-il déclaré dans un e-mail au New York Times. «Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années. J’ai l’habitude de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Je ne peux vraiment rien dire d’autre. » Le procès, déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles, indique que M. LaBeouf a sciemment donné à Mme Barnett une maladie sexuellement transmissible. Il l’accuse de «violence incessante», y compris de violences sexuelles, d’agression et d’infliction de détresse émotionnelle. M. LaBeouf et son représentant n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le procès.

Karolyn Pho, une styliste qui est une autre des anciennes petites amies de M. LaBeouf, a décrit des expériences tout aussi tumultueuses au Times, dont certaines sont également décrites dans le procès. Une fois, dit le costume, il l’a épinglée ivre sur un lit et lui a donné un coup de tête, assez pour qu’elle saigne. Par la suite, elle a commencé à se débattre avec l’idée qu’il la maltraitait. «Il faut tellement briser un homme ou une femme pour qu’il accepte un certain type de traitement», a-t-elle déclaré dans une interview.

Présenté avec un compte rendu détaillé des allégations que les femmes ont faites contre lui, lors d’entretiens et par la suite dans le procès, M. LaBeouf, répondant dans un e-mail séparé, a écrit que «nombre de ces allégations ne sont pas vraies». Mais, a-t-il poursuivi, il devait aux femmes «l’opportunité de diffuser publiquement leurs déclarations et d’accepter la responsabilité de ce que j’ai fait». Il a ajouté qu’il était «un membre sobre d’un programme en 12 étapes» et en thérapie. «Je ne suis pas guéri de mon TSPT et de mon alcoolisme», a-t-il écrit, «mais je suis déterminé à faire ce que je dois faire pour guérir, et je regretterai à jamais les personnes que j’ai pu blesser en cours de route.» M. LaBeouf a une longue histoire de comportement turbulent. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour des accusations qui ont été rejetées, notamment pour voies de fait et comportement désordonné, selon des articles de journaux et des archives publiques. En 2015, des inconnus ont enregistré vidéo de lui se disputant avec sa petite amie à l’époque, l’actrice Mia Goth, lui disant: «C’est le genre de chose qui rend une personne abusive.» Après que les hommes qui ont enregistré M. LaBeouf lui aient fait un tour, il leur a dit: «Si j’étais resté là-bas, je l’aurais tuée», selon la vidéo. Mme Barnett a dit que M. LaBeouf la presserait ou l’attraperait au point de la blesser. Mais elle n’est pas allée à la police, a-t-elle dit, d’abord par crainte malavisée de nuire à sa carrière, puis parce qu’elle pensait que son récit ne serait pas pris au sérieux et qu’il serait futile. Bien que de nombreux États aient des lois qui traitent la violence sexiste, sexuelle ou domestique comme une violation des droits civils, les poursuites en responsabilité délictuelle du type de celle que Mme Barnett poursuit, avec un récit intimidant de moments douloureux, sont relativement rares; le plus souvent, les allégations surviennent au cours d’une procédure de divorce ou de garde, ou lors de la demande d’ordonnances de protection. Mais il y a eu une légère augmentation des poursuites civiles depuis le mouvement #MeToo, au milieu d’une plus grande attention sur la nature complexe des abus, a déclaré Julie Goldscheid, professeur de droit à la CUNY Law School qui étudie la violence de genre et les droits civils.