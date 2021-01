Quant à savoir pourquoi elle n’a jamais beaucoup parlé des brimades auxquelles elle a été confrontée, l’artiste « cellophane » a déclaré qu’elle ne le savait pas entièrement, mais qu’elle pensait que c’était parce qu’elle était noire et venait d’une « famille à faible revenu » de Cheltenham, en Angleterre.

De plus, elle a dit que c’était arrivé à un moment où elle devait «vraiment travailler deux fois plus dur à tout ce que je fais pour avoir une place à la table».

Maintenant, près de trois ans après la fin de leur engagement, elle a un point de vue différent sur l’expérience, expliquant: « J’ai l’impression que si je la traversais maintenant, je serais capable d’en parler et d’en faire du bien. »

Au moment où elle a regardé sortir avec Robert, le Honey Boy l’actrice a fait tweeter qu’elle était «véritablement choquée et dégoûtée par la quantité de racisme qui a infecté mon compte la semaine dernière».

Elle a déclaré plus tard que le lien qu’elle partageait avec Robert l’emportait sur son désir d’échapper à l’intimidation. Comme elle l’a dit, « La positivité que j’obtiens [my relationship] rend les aspects les plus difficiles … ça vaut vraiment le coup. »

De plus, Robert, qui a fait face aux mêmes abus incessants de Twi-hards, a décrié la façon dont les fans l’ont traitée dans une interview de 2017 avec Howard Stern. le Homme chauve-souris L’acteur a réprimandé: « Ils deviennent tellement dépendants de vouloir simplement causer du mal et de la douleur à quelqu’un … C’est l’une des choses les plus difficiles à savoir affronter. C’est un ennemi sans visage. »