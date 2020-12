Dans une déclaration à Le New York Times, Shia a déclaré qu’il était un membre sobre d’un programme en 12 étapes et qu’il s’était engagé à se rétablir.

« Bien que beaucoup de ces allégations ne soient pas vraies. Je ne suis pas en mesure de défendre aucune de mes actions », a-t-il expliqué. « Je dois à ces femmes l’opportunité de diffuser publiquement leurs déclarations et d’accepter la responsabilité de ce que j’ai fait. En tant que personne en convalescence, je dois faire face à des rappels presque quotidiens de ce que j’ai dit et fait lorsque je buvais. »

L’acteur de 34 ans a poursuivi: «Il a toujours été facile pour moi d’accepter la responsabilité lorsque mon comportement me reflète mal, mais il est beaucoup plus difficile d’accepter le fait de savoir que j’ai pu causer une grande douleur aux autres. Je ne peux pas réécrire l’histoire. Je ne peux que l’accepter et travailler pour être meilleur à l’avenir … Je ne suis pas guéri de mon TSPT et de mon alcoolisme, mais je m’engage à faire ce que je dois faire pour guérir, et je serai à jamais désolé de les gens que j’ai pu blesser en cours de route. «