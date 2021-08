FK Jablonec 2 – 4 Celtique

Kyogo Furuhashi a marqué lors de son premier départ alors qu’Ange Postecoglou a mis en place son règne celtique en battant le FK Jablonec 4-2 lors du match aller du troisième tour de qualification de la Ligue Europa

Une autre recrue estivale, Liel Abada, avait ouvert le score dès le début et James Forrest et Ryan Christie ont tous deux restauré le coussin de deux buts du Celtic en seconde période après que leurs faiblesses défensives aient à nouveau fait surface.

La première victoire de Postecoglou en quatre matches à la tête du Celtic a mis son équipe sur la bonne voie pour affronter l’AZ Alkmaar en barrages.

L’Australien a offert à Joe Hart ses débuts 24 heures après que le gardien de but ait terminé son transfert de Tottenham, tandis que Furuhashi a été préféré à Odsonne Edouard à l’avant.

Le Celtic aurait dû être devant avant le premier match d’Abada à la 12e minute. Anthony Ralston a préparé David Turnbull pour un tir franc à 14 mètres, mais le milieu de terrain n’a pas réussi à saisir correctement son tir et le gardien s’est mis à tenir.

Hart a effectué son premier arrêt une minute plus tard avec une prise confortable d’une tête après que Nir Bitton ait repoussé son marqueur dans un corner.

Le Celtic a rapidement pris l’avantage. Forrest a joué le ballon à l’intérieur de Greg Taylor et le centre bas de l’arrière gauche a été balayé par Abada après que son effort initial ait été bloqué.

Hart a fait un arrêt au poteau proche et Abada a réussi un autre effort avant que le Celtic ne prenne deux points en 16 minutes.

Furuhashi s’est mis en place avec sa première touche du ballon en profondeur de Bitton et il a passé le ballon au-dessus du gardien de but.

Les hôtes ont répondu dans les 60 secondes. Vaclav Pilar a couru entre Bitton et Carl Starfelt sur un ballon en profondeur et a frappé le ballon devant un Hart statique.

Le Celtic avait l’air confiant dans la possession dans la moitié de terrain et Callum McGregor a tiré à quelques centimètres de 22 mètres avant qu’Abada n’oblige un autre arrêt en première période.

Furuhashi a raté une occasion glorieuse au début de la seconde période lorsqu’il a décollé bien au-dessus de quatre mètres après que le centre d’Abada ait dévié du poteau.

Jablonec mettait des balles dans la surface sans tester Hart et Celtic a obtenu le troisième à la 64e minute après que le ballon de Turnbull par-dessus ait mis Abada derrière. L’Israélien a dû revenir en arrière mais a réussi un effort décent sur la cible que le gardien de but a paré dans le chemin de Forrest, qui a terminé haut dans le filet.

Forrest a raté une occasion plus difficile avant que la défense du Celtic ne soit rattrapée par un ballon sur la gauche de Tomas Malinsky. Le joueur de Jablonec a ébréché Hart, qui y a mis la main, mais le ballon est sorti du poteau et a touché Bitton et est entré.

Le but a donné de l’espoir aux hôtes, mais Forrest a centré pour le remplaçant Christie pour ramener à la maison une tête plongeante à la 90e minute.

Ce que le directeur a dit…

Bos celtique Ange Postecoglou : « Le résultat est évidemment positif. Je pense que c’est important, en particulier pour les joueurs, qui ont travaillé dur. Nous avons eu l’occasion de gagner chaque match de compétition, ce que nous n’avons pas fait.

« C’est une récompense pour les joueurs et, espérons-le, leur donne confiance et conviction pour aller de l’avant.

« La performance était correcte. Nous avons très bien commencé, la première demi-heure a été excellente et nous avons contrôlé le jeu. J’ai senti que nous nous sommes un peu perdus après cela, en particulier la deuxième mi-temps, et avons perdu le contrôle du match.

« En deuxième mi-temps, nous nous en sortions bien, mais nous ne contrôlions pas vraiment le match comme nous aurions dû le faire pour nous assurer de gagner le match plus confortablement.

« Ce n’est pas tant un aspect [of our defensive frailities]. Oui, nous avons marqué quatre buts mais nous avons eu des occasions incroyables d’en marquer plus.

« J’ai juste senti que nous ne contrôlions pas le match aussi bien que nous aurions pu le faire après 35 minutes de match.

« Oui, défensivement, nous étions vraiment ouverts, mais une partie de la raison en était que nous donnions le ballon inutilement. Nous faisions simplement de mauvais choix. Nous n’étions pas vraiment compacts lorsque nous voulions appuyer.

« Tout un éventail d’aspects ont laissé le jeu vraiment ouvert. Nous avons encore eu des occasions en même temps, mais ce n’est pas la façon dont je veux que nous jouions. »

Et après?

Le Celtic affrontera Dundee à Parkhead en Scottish Premiership dimanche à 15h, avant le match retour à domicile contre Jablonec jeudi prochain à 19h45.