Fixer les niveaux d’attentes de l’UNC en matière de football, de basket-ball masculin – et d’expansion

La chose la plus importante à Chapel Hill en ce moment n’a rien à voir avec l’athlétisme.

En tant qu’ancien élève, cela me brise le cœur de ce qui s’est passé sur le campus de Caroline du Nord plus tôt cette semaine. Nous n’avons pas besoin de nous lancer dans un débat politique pour être d’accord sur deux choses : il est dévastateur qu’un professeur – de l’avis de tous, un professeur bien-aimé et travailleur – ait perdu la vie, mais il est également triste (et exaspérant) qu’une communauté entière ait vivre une expérience aussi traumatisante et effrayante. Mes pensées et mes prières, autant qu’elles valent la peine, vont à la famille de la victime et à toute la ville.

Cela dit, le monde continue de tourner et, espérons-le, le retour des sports d’automne pourra apporter un peu de joie à une communauté en deuil. Sur vos questions de courrier, qui sont toujours aussi appréciées :

Si et quand le cirque du réalignement s’arrêtera dans les pays de l’ACC, l’UNC sera probablement un ajout potentiel très intéressant. Si une conférence l’abordait, l’UNC tenterait-elle d’impliquer l’une des autres écoles du Triangle ou de Wake Forest, ou adopterait-elle une position « chacun pour soi » ? -Harold G.

Vous n’avez pas tort, Harold, mais je préfère parler de détails plutôt que de « très attrayant ».

Outre Notre Dame, qui n’a jusqu’à présent manifesté aucun intérêt à rejoindre une conférence, la Caroline du Nord fait partie des trois ou quatre programmes les plus attractifs encore non affiliés à la SEC ou au Big Ten. (Les autres ? Clemson, dans l’État de Floride, et selon à qui vous parlez, Miami.) On pourrait dire que ces écoles sont les seuls programmes attrayants qui ne font pas partie de l’une des superconférences naissantes d’athlétisme universitaire – et je ferais valoir cet argument, sur la base de conversations que j’ai eues avec des sources universitaires et de ligue.

Voici cependant le problème : l’UNC, aussi attrayante soit-elle, n’a absolument pas le pouvoir, dans une situation de réalignement, d’amener une autre école avec elle. Considérez ce qu’il a fallu à Washington et à l’Oregon – deux écoles d’un niveau de pertinence similaire à celui de l’UNC – pour rejoindre le Big Ten. Je ne crois pas que l’UNC aurait besoin d’accepter une répartition réduite des revenus pour rejoindre l’une de ces ligues, mais ne vous y trompez pas : les conférences – c’est-à-dire leurs seigneurs respectifs de la télévision – ont le pouvoir ici.

Donc non, l’UNC ne demandera pas à amener quelqu’un avec lui. (Duke et Wake Forest ne sont même pas réalistes dans cette image ; si l’ACC se dissout un jour, je m’attendrais à ce que le Big East soit le prochain point d’atterrissage de Duke.) Mais la dynamique de l’État de Caroline du Nord est différente, car les deux écoles existent au sein de la même système à l’échelle de l’État – qui est contrôlé par la législature de l’État. Le législateur va-t-il laisser l’UNC se séparer et laisser l’État NC derrière lui ? Personne, que ce soit au niveau universitaire ou au niveau de la ligue, ne semble avoir de réponse claire à cette question. Une idée radicale qui m’a été évoquée ? Si l’UNC obtenait une invitation à une autre conférence et que NC State ne l’obtenait pas, le corps législatif pourrait tenter de bloquer la sortie des Tar Heels – ce qui, à son tour, pourrait conduire l’UNC à poursuivre l’État en justice. Des trucs sauvages et casse-tête – mais aussi hypothétiques. Pour faire court, si la Caroline du Nord reçoit une invitation du Big Ten ou de la SEC à l’avenir – parce que cela n’arrivera pas de si tôt – elle n’a même pas le pouvoir d’essayer d’amener une autre école avec elle.

Même si je ne m’attends pas à ce que les Tar Heels fassent partie du championnat national, quelles sont les attentes des Heels pour la saison à venir ? -Steve A.

Élevé, et à juste titre. Il y a quelques années, un journaliste chevronné et avisé m’a dit que le football universitaire est bien plus amusant – à la fois en tant que fan et membre des médias – si vous arrêtez de vivre sous le prétexte que chaque équipe peut remporter un championnat national. J’ai récemment eu une conversation avec L’AthlétismeAri Wasserman parle de ce qu’il faudrait pour promouvoir la Caroline du Nord à ce niveau – c’est une discussion pour un autre jour – mais on peut dire que les Tar Heels n’en sont pas encore là. Et ce n’est pas grave, tant que les attentes correspondent à la réalité.

Alors, quelle est la réalité pour cette équipe de football de l’UNC ? Qu’elle possède probablement le meilleur quart-arrière du pays – ce qui, indépendamment de toute autre chose, signifie que cette équipe devrait gagner beaucoup de matchs. Je vois un chemin vers neuf, peut-être même 10, victoires en saison régulière si tout se passe bien… mais à quand remonte la dernière fois que cela s’est produit pour l’équipe de football des Tar Heels ? L’UNC cherchait une défense bien avant que j’aille à l’école, et même si certaines années ont été meilleures que d’autres, l’incapacité de la Caroline du Nord à défendre de manière cohérente semble toujours lui coûter cher. Jusqu’à preuve du contraire sur le terrain, c’est ma plus grande réserve. Alors mentalement, j’en suis là :

Sous-performance : Sept victoires ou moins.

Sept victoires ou moins. Une bonne année: Huit ou neuf victoires en saison régulière.

Huit ou neuf victoires en saison régulière. Le meilleur cas de scenario: Dix victoires et une deuxième place consécutive dans le match de championnat de l’ACC.

Cela dépend de votre optimisme, Steve. Je suis fermement dans ce groupe intermédiaire.

J’ai bon espoir pour la prochaine saison de basket-ball, mais je ne pense pas que les Heels aient jamais connu un tel renouvellement d’effectif. La plupart des sondages de pré-saison que je consulte nous classent autour de la 15e place. Nous savons évidemment que les sondages de pré-saison ne veulent pas dire grand-chose (l’année dernière…). 15 me semble élevé étant donné que la moitié de ces gars n’ont jamais joué ensemble. Selon vous, que devrait être un bon classement de pré-saison pour les Heels ? Quel est le plafond de cette équipe ? Quel est notre sol ? —Dalton L.

Pas un fan des classements de pré-saison (ou de tout autre classement), Dalton, et la saison dernière est une raison aussi bonne qu’une autre.

Cela dit, cette fourchette de 12 à 20 me semble correcte ; L’AthlétismeCJ Moore et Sam Vecenie de ‘s ont récemment placé l’UNC au 18e rang de leur top 25 de pré-saison. C’est pour moi un chiffre inférieur, car les Tar Heels ont deux prétendants légitimes à la All-America, Armando Bacot et RJ Davis, et je suis prudemment optimiste quant à la classe de portail de transfert rassemblée par Hubert Davis. Et l’ajout d’Elliot Cadeau – un véritable meneur de jeu et futur intriguant recrue de la NBA – un an plus tôt ne peut qu’aider une attaque qui a considérablement éprouvé des difficultés avec le mouvement du ballon la saison dernière.

Quel est le plafond de ce groupe ? Cadeau et Davis s’intègrent mieux dans la zone arrière que Davis et Caleb Love, et la vision d’élite de Cadeau permet à ses coéquipiers d’avoir une apparence meilleure et plus facile. Bacot reste en bonne santé toute la saison, revenant au sommet de son année junior record. Seth Trimble et Jalen Washington deviennent des étudiants de deuxième année, obligeant Hubert Davis à jouer sur un banc plus profond que les années précédentes, et une véritable rotation propulse l’offensive de l’UNC au sommet du classement de la ligue. Je ne sais pas comment le personnel d’entraîneurs pourra dissimuler certaines lacunes physiques défensivement – ​​à savoir une zone arrière plus courte et un centre avec une vitesse de pied limitée – mais l’offensive a le potentiel d’être dynamique. Dans ce cas, c’est un groupe qui devrait participer au deuxième week-end du tournoi NCAA ; le Final Four est probablement un peu trop, mais j’achèterais n’importe quoi en dessous.

Et un sol ? Cadeau poursuit la tendance des meneurs reclassés en difficulté, même si j’ai du mal à imaginer qu’il soit moins bien placé à côté de RJ Davis que Love. Davis et Bacot continuent de faire face à des blessures et à des incohérences, ce qui rend difficile pour les Tar Heels d’être tous sur la même longueur d’onde. Harrison Ingram n’est pas le buteur dynamique que l’UNC a besoin de lui, et Jae’Lyn Withers et Paxson Wojcik ont ​​du mal à traduire leurs jeux au niveau requis pour le succès de l’ACC. Je serais stupéfait si ce groupe ne participait pas au tournoi de la NCAA – il y a tout simplement trop de talents de haut en bas, encore plus que la saison dernière – mais une élimination au premier tour est toujours possible. (Je suis beaucoup plus proche du groupe du plafond que du sol, pour ce que ça vaut.)



Est-ce une saison charnière pour Hubert Davis ? (Bob Donnan / USA aujourd’hui)

Quelle est la température de la chaise pliante sous Hubert Davis ? Y a-t-il une chance qu’il parte si nous avons à nouveau une année difficile et/ou un turnover massif de joueurs ? -Adam L.

Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant la sécurité d’emploi de niveau Roy Williams et 10 étant Matt Doherty vers mars 2003 ? Je dirais que Davis est actuellement à environ 3,5, ou peut-être à quatre. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu là-dedans.

Pour commencer, la légitimité persistante de la course magique au titre de 2022 est réelle. Peu importe ce que vous pensez de Davis – et j’ai entendu des fans des deux côtés du spectre – il mérite beaucoup de crédit pour avoir permis à ce groupe de se regrouper exactement au bon moment. Les joueurs méritent également beaucoup de crédit, mais on ne peut pas enlever les ajustements que Davis a apportés au cours des six dernières semaines (surtout défensivement) et l’état d’esprit qu’il a inculqué. D’un autre côté, cependant, il doit également posséder la saison dernière. Tout cela : le manque persistant d’utilisation du banc, le fait de ne pas avoir d’ajustements offensifs en temps opportun – et surtout pour certains de ses commentaires publics, qui oscillaient entre naïfs et délirants. Ceux-là, je le sais, ont frotté beaucoup de fans dans le mauvais sens.

Sur la base de mes conversations avec des sources du programme et de l’université – dont certaines ont contribué à cette histoire que j’ai écrite fin mars, détaillant les coulisses de la saison dernière – Davis comprend que sa position n’est pas à toute épreuve. Il est encore en cours d’évaluation ; pas seulement sur ses résultats sur le terrain, mais aussi sur le personnel qu’il embauche et les joueurs qu’il recrute. Cette dernière partie est cependant importante. Davis a prouvé qu’il avait un sérieux potentiel de recrutement, à la fois dans le portail de transfert et dans les rangs du lycée, avec une autre classe supérieure se dirigeant vers Chapel Hill l’été prochain. (Pour ceux d’entre vous qui crient à propos de GG Jackson et Simeon Wilcher en ce moment, comprenez que ces situations étaient hors du contrôle de Davis.) Si les rumeurs sur le désengagement d’Ian Jackson se concrétisent et que les Tar Heels manquent à nouveau le tournoi de la NCAA, alors je le ferais. disent que Davis est dans une chaleur plus sérieuse à l’aube de la saison 2024-25. Mais je trouve très difficile, voire impossible, d’envisager un scénario dans lequel il ne serait pas l’entraîneur de l’UNC pendant au moins les deux prochaines saisons.

Et si les Tar Heels rebondissaient bien cette saison ? Cela contribuera grandement à la stabilité à long terme de Davis.

Brendan, quel est le joueur sous-évalué par les fans et qui sera un grand contributeur cette saison ? -Richard G.

Je ne sais pas si vous parliez de football ou de basket-ball, Richard, alors je vais aborder les deux.

Football: L’ailier rapproché Bryson Nesbit. Je sais, je ne prends pas vraiment de risques – Nesbit est le principal receveur de retour de l’UNC, après tout, avec 507 verges et quatre touchés la saison dernière – mais au milieu de la situation de Tez Walker, je ne suis pas sûr que nous parlions suffisamment de Nesbit. (Un aparté : il est manifestement absurde que la NCAA n’ait pas encore statué sur la situation de Walker, quelques jours avant le match d’ouverture.) Drake Maye a prouvé la saison dernière qu’il était à l’aise pour lancer des bouts serrés, et tandis que le coordinateur offensif Phil Longo – qui était un particulier fan de Nesbit – est parti, cela n’annule pas la chimie de cette paire. Nesbit est énorme (6-5, 235 livres) et un athlète bizarre pour sa taille. L’UNC aura toujours besoin d’autres receveurs pour intensifier leurs efforts, peu importe ce qui se passe avec Walker, mais si sa renonciation à l’éligibilité immédiate est refusée, Nesbit pourrait être un grand bénéficiaire.

Basket-ball: Garde/aile Cormac Ryan. Avec toute l’attention portée aux quatre autres partants présumés de l’UNC – Davis, Bacot, Ingram et Cadeau – Ryan semble être l’homme étrange dans la plupart des conversations de pré-saison. Mais il ne devrait pas l’être ; en tant que buteur d’aile à faible utilisation et à haute efficacité, il est presque parfait pour les problèmes qui ont condamné les Tar Heels la saison dernière. J’ai beaucoup écrit à ce sujet en juillet, mais juste pour rappel : Ryan a affiché un pourcentage de réussite effectif de 58,9 % sur les sauteurs catch-and-shoot la saison dernière, selon Synergy – et 98 % de ces tirs étaient des 3. Traduction : Le mec n’a pas besoin du ballon longtemps dans ses mains pour faire bouger les choses. Jouer contre deux gardes dominants du ballon, Davis et Cadeau, c’est un trait essentiel – et c’est pourquoi je suis si enthousiaste à l’idée que Ryan améliore l’espacement de l’UNC cette saison. Cela ne fait pas de mal non plus qu’il ait débuté 87 matchs au cours de sa carrière.

(Photo du haut de Bryson Nesbit : Eakin Howard / Getty Images)