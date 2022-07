Five Star vote contre le Premier ministre Mario Draghi, mettant en danger la coalition

Commentez cette histoire Commentaire

ROME – Au cours des 17 derniers mois, le Premier ministre Mario Draghi a été une force unificatrice rare dans la politique italienne. Mais cette période semble toucher à sa fin. Jeudi, les sénateurs de l’un des plus grands partis de la coalition de Draghi – le Mouvement cinq étoiles – se sont abstenus lors d’une motion de confiance, un coup qui jette le gouvernement italien dans la crise et pourrait même conduire à son effondrement.

Les Five Stars – un ancien parti populiste qui a perdu la majeure partie de son soutien – ont opté pour le boycott apparemment à cause d’une série de griefs avec Draghi et d’un projet de loi lié au vote de confiance. Le projet de loi, visant à aider les entreprises et les ménages avec des prix élevés de l’énergie, contenait également une disposition pour un incinérateur de déchets à Rome, un projet auquel les Cinq Etoiles s’opposent.

L’Italie a besoin d’un nouveau président et d’un gouvernement stable. Mario Draghi ne peut pas être la réponse aux deux.

Draghi avait clairement indiqué qu’il interpréterait un débrayage comme un vote contre le gouvernement d’union qu’il dirige et qu’il se sentirait obligé de reconsidérer son mandat, offrant potentiellement sa démission au président italien. Les Five Stars sont allés de l’avant, de toute façon.

En conséquence, à une époque d’inflation, de sécheresse record et de guerre en Europe, le gouvernement italien craque pour un incinérateur d’ordures.

“Absurde”, a déclaré Roberto D’Alimonte, professeur de sciences politiques à l’Université Luiss Guido Carli.

Ce qui vient ensuite nécessite quelques conjectures. Le président italien Sergio Mattarella, qui joue un rôle influent pendant les périodes de crise politique, pourrait persuader Draghi et les partis de recoller les morceaux. Mattarella, un ancien juge vénéré de la Cour constitutionnelle, s’est avéré apte au fil des ans à faire appel au sens de la responsabilité nationale, et il y a des raisons claires pour lesquelles l’Italie aurait intérêt à garder son gouvernement intact pendant un certain temps plus longtemps. A l’automne, il a un budget à faire passer. Et elle doit mener des réformes pour toucher sa manne du fonds européen de relance.

Mattarella, théoriquement, pourrait également persuader Draghi de continuer en tant que Premier ministre dans un nouveau gouvernement sans les cinq étoiles, dans ce qui serait une majorité plus étroite. Mais Draghi, qui en février 2021 a été trié sur le volet par Mattarella pour diriger une coalition d’unité, a indiqué qu’il ne voulait pas participer à un tel scénario.

“Il n’y a pas de gouvernement sans les Cinq étoiles”, a déclaré Draghi plus tôt cette semaine, ajoutant qu’il ne dirigerait pas une coalition avec une composition alternative.

Cela laisse donc la possibilité d’élections anticipées.

De nombreux analystes disent qu’une telle décision serait embarrassante pour l’Italie, compte tenu des urgences auxquelles l’Europe est confrontée. Parmi les investisseurs, Draghi est considéré comme un garant de la stabilité dans l’une des économies les plus endettées du monde. Et à Bruxelles, où il est largement respecté pour son travail passé de sauvetage de la zone euro en tant que premier banquier central européen, Draghi a donné à l’Italie un poids politique dont elle jouit rarement. Depuis l’invasion de la Russie, il a fermement soutenu les sanctions contre la Russie et a aidé l’Italie à se démener pour trouver des sources d’énergie alternatives.

Mais certains des mêmes partis qui soutiennent Draghi depuis 18 mois ont maintenant des raisons de préférer les élections, s’ils ont le choix. Les partis de centre-droit et d’extrême droite sont convaincus qu’ils pourraient remporter n’importe quel vote organisé dans les mois à venir. La décision des Five Stars leur donne une telle chance sans avoir l’air d’avoir initié la dissolution du gouvernement.

“La situation telle qu’elle est ne peut pas durer”, a déclaré Lorenzo Fontana, un chef adjoint de la Ligue nationaliste. “Clairement, pour nous, il n’y a aucune crainte à laisser le dernier mot aux Italiens.”

L’Italie est connue pour sa politique à l’envers, mais les dernières turbulences ont pris le pays au dépourvu, juste avant que la classe politique ne décroche pour ses vacances d’été. La source du tumulte, le Mouvement cinq étoiles, se bat pour son avenir politique et a du mal à comprendre comment le faire.

Un parti fondé par un comédien peut-il diriger un grand pays européen ? L’Italie pourrait bientôt le savoir.

Il y a quelques années à peine, le Mouvement cinq étoiles était le parti le plus populaire d’Italie – un groupe de populistes anti-establishment, composé d’idées de gauche et de droite, qui promettait une forme radicale de démocratie, y compris des votes par Internet parmi les partisans du parti. Mais le mouvement s’est avéré plus efficace pour agiter de l’extérieur que pour gouverner.

Dans le cadre de diverses coalitions italiennes au cours des quatre dernières années, il a zigzagué sur des questions telles que l’immigration et l’Union européenne. Le parti a récemment éclaté lorsque le ministre des Affaires étrangères Luigi di Maio a éliminé environ un tiers des parlementaires des Cinq Etoiles, divisés sur la question des livraisons d’armes à l’Ukraine. Les autres membres de Five Star sont dirigés par Giuseppe Conte, un ancien Premier ministre italien et professeur de droit, qui plus tôt ce mois-ci avait remis à Draghi une liste en neuf points des propositions du parti.

“Un gouvernement ne pourra pas travailler sous un ultimatum”, a déclaré Draghi en réponse.

Il y a une histoire entre Draghi et Conte, qui avait été le chef de file de l’Italie lors du début de la pandémie de coronavirus, et qui a pris la décision difficile – mais finalement salvatrice – d’appeler à un verrouillage national à un moment où de telles mesures étaient sans précédent dans une démocratie . Mais au début de 2021, Conte a été expulsé dans le cadre d’un combat au sein de sa propre coalition alors que l’Italie tentait d’intensifier sa campagne de vaccination contre les coronavirus. Mattarella, à l’époque, avait déclaré qu’il était temps pour un gouvernement capable de s’attaquer aux “grandes urgences”.