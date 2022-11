Five Paintings a-t-il perdu son ‘Oomph’ ? C’est une question à 410 millions de dollars.

Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ainsi que des assureurs au Luxembourg et en Allemagne ont déclaré que M. Perelman avait été autorisé dans sa police à fixer des évaluations pour les œuvres d’art qu’il possédait, une contrepartie qu’il avait demandée d’être accordée “en tant que collectionneur”.

L’idée, écrivent-ils, était qu’il serait en mesure de remplacer rapidement toute œuvre endommagée en achetant une pièce de rechange à un autre collectionneur, même si le prix demandé était supérieur au marché, ajoutant : « M. Perelman ne voulait pas avoir à attendre qu’une pièce appropriée soit disponible aux enchères ou par l’intermédiaire d’un revendeur.

En règle générale, plus ses évaluations sont élevées, plus la prime que M. Perelman aurait payée est élevée. Mais, même ainsi, les assureurs ont déclaré qu’ils considéraient désormais les évaluations qu’il avait proposées comme “gonflées”.

Ross Buchmueller, président et chef de la direction de Pure Insurance, qui n’est pas impliqué dans le procès, a déclaré que même dans les cas où les assureurs acceptaient que les œuvres d’art qui avaient survécu à un incendie avaient perdu une partie de leur éclat ou de leur caractère, des questions subsisteraient quant à la mesure dans laquelle leur valeur avait été diminuée.

Il y a des raisons de croire, a-t-il dit, “que le manque de punch se vendra toujours pour une tonne”.

La mésaventure de M. Wynn a conduit peut-être au cas d’assurance d’art le plus connu de mémoire récente. Il avait acheté “Le Rêve”, un tableau de Picasso représentant la maîtresse de l’artiste, Marie-Thérèse Walter, plusieurs années avant l’accident du coude et venait d’accepter de le vendre pour près de 140 millions de dollars au magnat des fonds spéculatifs Steven Cohen. Ensuite, M. Wynn, qui a une maladie des yeux, a perforé la toile en la montrant à des invités, dont Nora Ephron et Barbara Walters.

“Le sang a coulé de leurs visages”, a déclaré plus tard M. Wynn à propos de ses invités, décrivant son erreur comme “la chose la plus maladroite et la plus loufoque à faire au monde”.