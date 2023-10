Peu importe que « Five Nights at Freddy’s » soit sorti simultanément en salles et en streaming ce week-end. Les fans ont afflué dans les cinémas de tout le pays pour voir l’adaptation effrayante du jeu vidéo sur grand écran, qui a rapporté 78 millions de dollars au box-office nord-américain, selon les estimations du studio dimanche.

Universal Pictures a parié sur une sortie jour et date le week-end précédant Halloween, en l’envoyant dans 3 675 cinémas aux États-Unis et au Canada, tout en le rendant également disponible pour les abonnés Peacock, le service de streaming par abonnement appartenant à NBCUniversal. Le film est également sorti sur 64 marchés à l’échelle internationale, où il devrait rapporter 52,6 millions de dollars, ce qui lui confère un lancement mondial de 130,6 millions de dollars – le plus important de tous les films d’horreur sortis cette année.

“C’était un début extraordinaire”, a déclaré Jim Orr, président de la distribution nationale d’Universal, qui a félicité Blumhouse, les cinéastes et le département marketing du studio pour la campagne ciblée.

“Notre service marketing continue d’être l’un des grands super-pouvoirs dont nous disposons chez Universal”, a-t-il déclaré.

Blumhouse, la société derrière “Paranormal Activity”, “Get Out” et les récents succès d’horreur comme “M3GAN” et “The Black Phone”, a produit “Five Nights at Freddy’s”, réalisé par Emma Tammi et mettant en vedette Josh Hutcherson, Mary Stuart. Masterson et Matthew Lillard. La série de jeux vidéo populaire, dans laquelle un agent de sécurité doit repousser des personnages animatroniques meurtriers dans une pizzeria familiale délabrée, Freddy Fazbear’s Pizza, a été créée par Scott Cawthon et sortie pour la première fois en 2014.

Même si la base de fans du jeu était forte et passionnée, la réalisation du film a pris de nombreuses années. Le producteur Jason Blum a déclaré dans une interview avec IGN plus tôt cette année qu’on se moquait de lui parce qu’il cherchait une adaptation.

“Tout le monde disait que nous ne pourrions jamais réaliser le film, y compris, d’ailleurs, en interne dans mon entreprise”, a déclaré Blum. Ils ont réalisé le film avec un budget de production annoncé de 20 millions de dollars.

Et cela a porté ses fruits : « Five Nights at Freddy’s » est la plus grande ouverture de sa société de tous les temps, dépassant les débuts nationaux et mondiaux de « Halloween ». Il s’agit également du 19e début de Blumhouse au premier rang, ce qu’Orr a qualifié de « réalisation incroyable ».

Le public du week-end d’ouverture était majoritairement masculin (58 %) et majoritairement jeune, avec environ 80 % de moins de 25 ans et 38 % de 13 à 17 ans.

Bien que les chiffres ne soient pas surprenants pour quiconque connaît le public du jeu, ils restent remarquables pour une génération qui n’est pas connue pour faire du cinéma une priorité.

“C’est formidable d’avoir ce genre de public dans les cinémas”, a déclaré Orr.

Le public a attribué au film un A-CinemaScore, ce qui pourrait également être prometteur pour les week-ends à venir.

« Il s’agit d’un groupe démographique très jeune », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste média principal chez Comscore. « Cela ne sera perdu pour aucun des autres studios ou fabricants de jeux vidéo. Cette porte a été grande ouverte.

Il est également à noter que de nombreuses personnes ont choisi les cinémas même si le film était également disponible pour le regarder à la maison.

“Dans certains cas, le streaming peut s’ajouter et compléter le cinéma”, a déclaré Dergarabedian. “Il est clair que le public voulait cette expérience communautaire.

Cependant, “Five Nights at Freddy’s” n’a pas été bien accueilli par les critiques. Il a actuellement un lamentable 25% sur Rotten Tomatoes. Mark Kennedy de l’AP a écrit qu’il “doit être considéré comme l’un des films les plus pauvres, tous genres confondus, cette année”. Mais comme beaucoup d’autres films d’horreur, il semble être à l’épreuve des critiques.

En deuxième position, “Taylor Swift: The Eras Tour” devrait dépasser les 200 millions de dollars de recettes mondiales d’ici dimanche soir, après avoir ajouté 14,7 millions de dollars au niveau national et 6,7 millions de dollars à l’international ce week-end. Le film de concert, distribué par AMC Theatres, en est à son troisième week-end dans les salles où il n’est projeté que du jeudi au dimanche, bien qu’il y ait des « séances spéciales d’Halloween » mardi au prix réduit de 13,13 $.

La troisième place est revenue à « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese, qui a ajouté 9 millions de dollars au cours de son deuxième week-end, portant ses recettes nationales totales à 40,7 millions de dollars, selon Paramount. Avec 14,1 millions de dollars supplémentaires provenant des projections internationales, le total mondial du film s’élève désormais à plus de 88 millions de dollars.

« After Death » d’Angel Studios, un film documentaire chrétien sur des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, a ouvert ses portes à la quatrième place avec 5,1 millions de dollars provenant de 2 645 emplacements.

Et “The Exorcist: Believer” a complété le top cinq avec 3,1 millions de dollars lors de son quatrième week-end, ce qui porte ses revenus nationaux à un peu moins de 60 millions de dollars.

Plusieurs des films les plus médiatisés de l’automne ont également été lancés en sortie très limitée ce week-end, notamment “The Holdovers” d’Alexander Payne et “Priscilla” de Sofia Coppola. Tous deux ont ouvert leurs portes exclusivement à New York et à Los Angeles et s’agrandiront dans les semaines à venir.

« The Holdovers » de Focus Features, mettant en vedette Paul Giamatti dans le rôle d’un professeur d’histoire ancienne maussade dans une école préparatoire de la Nouvelle-Angleterre, a fait ses débuts dans six théâtres où le film a rapporté environ 200 000 $.

“Priscilla” de Coppola, sur la vie de Priscilla Presley avec Elvis, a également été diffusé sur quatre écrans à New York et à Los Angeles, où le prix moyen était de 33 035 $ par écran. Avec un montant brut cumulé de 132 139 $, la sortie A24 avec Cailee Spaeny et Jacob Elordi s’étend à l’échelle nationale le week-end prochain.

“C’était un week-end éclectique et passionnant pour les cinéphiles”, a déclaré Dergarabedian. « Si vous ne trouvez pas un film à votre goût, vous ne cherchez pas assez. »

Ventes de billets estimées du vendredi au dimanche dans les cinémas américains et canadiens, selon Comscore. Les chiffres nationaux définitifs seront publiés lundi.

1. « Cinq nuits chez Freddy », 78 millions de dollars.

2. « Taylor Swift : The Eras Tour », 14,7 millions de dollars.

3. « Les tueurs de la Lune fleurie », 9 millions de dollars.

4. « Après la mort », 5,1 millions de dollars.

5. « L’Exorciste : Croyant », 3,1 millions de dollars.

6. « Paw Patrol : The Mighty Movie », 2,2 millions de dollars.

7. « Freelance », 2,1 millions de dollars.

8. « L’Étrange Noël de Monsieur Jack » (réédition), 2 millions de dollars.

9. «Saw X», 1,7 million de dollars.

10. « Le Créateur », 1 million de dollars.