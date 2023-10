Peu importe que « Five Nights at Freddy’s » soit sorti simultanément en salles et en streaming ce week-end. Les fans ont afflué dans les cinémas de tout le pays pour voir l’adaptation effrayante du jeu vidéo sur grand écran, qui a rapporté 78 millions de dollars au box-office nord-américain, selon les estimations du studio dimanche.

Universal Pictures a parié sur une sortie jour et date le week-end précédant Halloween, en l’envoyant dans 3 675 cinémas aux États-Unis et au Canada, tout en le rendant également disponible pour les abonnés Peacock, le service de streaming par abonnement appartenant à NBCUniversal. Le film est également sorti sur 64 marchés à l’échelle internationale, où il devrait rapporter 52,6 millions de dollars, ce qui lui confère un lancement mondial de 130,6 millions de dollars – le plus important de tous les films d’horreur sortis cette année.

Même si la base de fans du jeu était forte et passionnée, la réalisation du film a pris de nombreuses années. Le producteur Jason Blum a déclaré dans une interview avec IGN plus tôt cette année qu’on se moquait de lui parce qu’il cherchait une adaptation.

Le public du week-end d’ouverture était majoritairement masculin (58 %) et majoritairement jeune, avec environ 80 % de moins de 25 ans et 38 % de 13 à 17 ans.

Bien que les chiffres ne soient pas surprenants pour quiconque connaît le public du jeu, ils restent remarquables pour une génération qui n’est pas connue pour faire du cinéma une priorité.

Le public a attribué au film un A-CinemaScore, ce qui pourrait également être prometteur pour les week-ends à venir.

Il est également à noter que de nombreuses personnes ont choisi les cinémas même si le film était également disponible pour le regarder à la maison.

Cependant, “Five Nights at Freddy’s” n’a pas été bien accueilli par les critiques. Il détient actuellement une part lamentable de 25 pour cent sur les tomates pourries. Mark Kennedy d’AP a écrit qu’il “doit être considéré comme l’un des films les plus pauvres, tous genres confondus, cette année”. Mais comme beaucoup d’autres films d’horreur, il semble être à l’épreuve des critiques.

En deuxième position, “Taylor Swift: The Eras Tour” devrait dépasser les 200 millions de dollars de recettes mondiales d’ici dimanche soir, après avoir ajouté 14,7 millions de dollars au niveau national et 6,7 millions de dollars à l’international ce week-end. Le film de concert, distribué par AMC Theatres, en est à son troisième week-end dans les salles où il n’est projeté que du jeudi au dimanche, bien qu’il y ait des « séances spéciales d’Halloween » mardi au prix réduit de 13,13 $.

La troisième place est revenue à Celui de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon”, qui a ajouté 9 millions de dollars au cours de son deuxième week-end, portant son revenu national total à 40,7 millions de dollars, selon Paramount. Avec 14,1 millions de dollars supplémentaires provenant des projections internationales, le total mondial du film s’élève désormais à plus de 88 millions de dollars.

Ventes de billets estimées du vendredi au dimanche dans les cinémas américains et canadiens, selon Comscore. Les chiffres nationaux définitifs seront publiés lundi.

1. « Cinq nuits chez Freddy », 78 millions de dollars.

2. « Taylor Swift : The Eras Tour », 14,7 millions de dollars.

3. « Les tueurs de la Lune fleurie », 9 millions de dollars.

4. « Après la mort », 5,1 millions de dollars.

5. « L’Exorciste : Croyant », 3,1 millions de dollars.

6. « Paw Patrol : The Mighty Movie », 2,2 millions de dollars.

7. « Freelance », 2,1 millions de dollars.

8. « L’Étrange Noël de Monsieur Jack » (réédition), 2 millions de dollars.

9. «Saw X», 1,7 million de dollars.

10. « Le Créateur », 1 million de dollars.