Five Nights at Freddy’s – un film basé sur la populaire série de jeux vidéo d’horreur – se rapproche des cinémas et du service de streaming Peacock.

Le casting du film – qui débute quelques jours avant Halloween – comprend Josh Hutcherson (The Hunger Games), Elizabeth Lail (You) et Matthew Lillard (Scream). Hutcherson incarne Mike, qui commence à travailler comme agent de sécurité de nuit dans un restaurant à thème abandonné, selon Images universelles. Une bande-annonce révèle certaines des frayeurs liées à l’animatronique qui attendent.

Five Nights at Freddy’s est produit par Blumhouse et réalisé par Emma Tammi. Le film fait partie des dernières adaptations de jeux vidéo à toucher le public (il rejoint une adaptation notable, The Super Mario Bros. Movie, sur Peacock). Voici quand les fans peuvent se connecter, et pourquoi vous souhaiterez peut-être utiliser un VPN si vous le diffusez en streaming.

Quand regarder Five Nights at Freddy’s sur Peacock

Les téléspectateurs américains peuvent regardez le film d’horreur sur Peacock sur 27 octobre. C’est aussi à ce moment-là qu’il sort en salles, si vous souhaitez le regarder sur un écran plus grand. Les billets ne semblent pas encore en vente, mais nous mettrons à jour cela à l’approche de la date de sortie du film.

Après une récente hausse des prix, Peacock Premium coûte 6 $ par mois pour les nouveaux abonnés et Premium Plus coûte 12 $ par mois pour les nouveaux abonnements. (Auparavant, les services coûtaient respectivement 5 $ et 10 $ par mois.) Ceux qui utilisent le niveau gratuit de Peacock devront passer à un forfait payant pour regarder Five Nights at Freddy’s.

James Martin/CNET Vous cherchez toujours des moyens d’économiser sur Peacock ? Malheureusement, il n’existe pas d’essai gratuit, mais les étudiants peuvent y avoir droit. 12 mois de Premium à prix réduit. Vous pouvez également économiser en payant un an d’avance au lieu de 12 mois individuels. Les personnes disposant d’Internet Spectrum ou Xfinity peuvent bénéficier d’un Premium gratuit.

Comment regarder Five Nights at Freddy’s de n’importe où avec un VPN

Peut-être voyagez-vous à l’étranger et souhaitez-vous diffuser Peacock lorsque vous êtes loin de chez vous. Avec un VPN, vous pouvez modifier virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au film depuis n’importe où dans le monde. Il existe également d’autres bonnes raisons d’utiliser un VPN pour le streaming.

Un VPN est le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse en chiffrant votre trafic. L’utilisation d’un VPN est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Le streaming TV peut être un peu plus fluide avec un VPN fiable et de qualité qui a réussi nos tests et nos normes de sécurité.

Vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser du contenu légalement tant que les VPN sont autorisés dans votre pays et que vous disposez d’un abonnement valide au service de streaming que vous utilisez. Les États-Unis et le Canada font partie des pays où les VPN sont légaux, mais nous déconseillons de diffuser ou de télécharger du contenu sur des sites torrent illégaux. Nous recommandons ExpressVPN, mais vous pouvez opter pour un autre fournisseur de notre meilleure liste tel que Surfshark ou NordVPN.

Sarah Tew/CNET Si vous recherchez un VPN sécurisé et fiable, le choix de nos éditeurs est ExpressVPN. C’est rapide, fonctionne sur plusieurs appareils et fournit des flux stables. C’est normalement 13 $ par mois, mais il coûte actuellement globalement moins cher pour un abonnement de 12 mois, où chaque mois secoue à 8,32 $. ExpressVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours. Lisez notre revue d’ExpressVPN.

Suivez les instructions d’installation du fournisseur VPN et choisissez un pays où Five Nights at Freddy’s sera diffusé sur Peacock. Avant d’ouvrir l’application de streaming, assurez-vous que vous êtes connecté à votre VPN en utilisant la région sélectionnée. Si vous souhaitez diffuser Five Nights at Freddy’s sur plusieurs appareils, il est possible que vous deviez configurer chacun d’entre eux pour vous assurer que vous êtes connecté. Accédez aux paramètres et vérifiez vos connexions réseau pour vérifier que vous êtes connecté et connecté. à votre compte VPN. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir Peacock pour diffuser.

Si vous rencontrez des problèmes avec le streaming, assurez-vous d’abord que votre VPN est opérationnel sur son adresse IP cryptée. Vérifiez à nouveau que vous avez suivi correctement les instructions d’installation et que vous avez choisi la bonne zone géographique à visualiser. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil. Fermez toutes les applications et fenêtres, redémarrez votre appareil et connectez-vous d’abord à votre VPN. Notez que certains services de streaming ont des restrictions sur l’accès VPN.