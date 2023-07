Five Guys a ouvert ses portes en Corée du Sud. Les gens sont devenus fous.

SEOUL – La chaîne de hamburgers Five Guys a ouvert son premier joint en Corée du Sud cette semaine, et la réaction a été, eh bien, folle.

Une fois à l’intérieur, les célébrités ont pris des selfies avec les cacahuètes gratuites. D’autres ont répertorié des hamburgers et des frites sur des plateformes de revente : Un effort pour vendre deux cheeseburgers froids et de grandes frites pour 76 $ a mis les médias sociaux coréens en effervescence.

L’emplacement a ouvert lundi et a servi plus de 700 clients le premier jour, selon la société. L’ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud, Philip Goldberg, faisait partie de ceux qui ont coupé le ruban de la journée d’ouverture.

La chaîne, qui a ouvert ses portes à Arlington en 1986 et s’est depuis propagée dans toute la région de Washington – et maintenant dans le monde, y compris Singapour, Hong Kong et la Chine – a rejoint ici Shake Shack et In-N-Out Burger. Ils ont également provoqué des sensations mineures lors de l’ouverture.