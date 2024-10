Five Eyes développe un « nuage secret » – médias — RT World News

La technologie permettrait aux agences de renseignement des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie de partager des données.

Le groupe de renseignement Five Eyes envisagerait la création d’un environnement cloud top-secret qui permettrait à ses membres de partager plus facilement des données, a rapporté mardi le média Breaking Defense.

Des responsables de tous les pays membres du groupe, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, auraient convenu lors d’une récente conférence sur le système d’information du renseignement du ministère de la Défense (DODIIS) qu’une telle technologie permettrait « faire de l’interopérabilité des technologies de l’information une réalité » a déclaré le point de vente.

Il est également envisagé que les informations stockées sur le cloud puissent être « marqué » avec des métadonnées qui aideraient à identifier d’où provenaient les renseignements, selon le brigadier. Le général Eric Vandenberg, qui dirige l’entreprise de renseignement général du ministère canadien de la Défense nationale.

« Non seulement ce cloud serait un cloud Top Secret, mais il serait également indépendant de la classification, car les données sont toutes étiquetées, et parce que tous mes utilisateurs ont tous les identités numériques correctes, je peux stocker toutes les données dans le cloud. Tout le monde peut accéder à ce à quoi il est autorisé à accéder lorsqu’il y est autorisé. Cela permettrait l’interopérabilité. Vandenberg a déclaré à un auditoire lors de la conférence DODIIS cette semaine.















Jack Maxton, directeur de l’information pour le renseignement de défense au ministère britannique de la Défense, a également exprimé son espoir pour la création d’un tel réseau et a également appelé à réduire les « bureaucratie inutile » au sein du groupe de partage d’informations.

« [Bureaucratic restrictions] n’apportent que très peu de valeur, que ce soit à notre sécurité ou à notre mission de renseignement, mais comme ils sont là depuis si longtemps, nous sommes vraiment très à l’aise », a-t-il déclaré. dit Maxton.

Cependant, Breaking Defense a cité le brigadier. Andrew McBaron, directeur général des données de renseignement et du ciblage du ministère australien de la Défense, a déclaré que la création d’un tel cloud n’était encore qu’à l’étude et constituait un projet « ambitieux » objectif ambitieux pour le moment. Aucun responsable des Five Eyes n’a suggéré quand un tel réseau pourrait être lancé ; néanmoins, ils auraient cru que cela « transformer » comment les agences membres travaillent ensemble.